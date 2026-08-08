Az első két meccs eredményére nem lehet panasz, de csatárgólokra várnak a Fáy utcában

Ha valamilyen tanulsággal szolgálhatott a Vasas futballistáinak és stábjának a hétfői, ZTE FC–Paksi FC (5–2) bajnoki, az az, hogy a zalaegerszegi játékosoknak nem szabad sok területet hagyni. Skribek Alenék átszaladtak a tolnaiakon, és ha kicsit jobb a helyzetkihasználásuk, még jobban megszórhatták volna az elmúlt idény bronzérmesét. Skribek mellett Maxsuell Alegria és Garai Zétény előtt is hatalmas lehetőség adódott, José Calderón pedig kétszer is betalált – vagyis az egerszegiek mélységi megindulásaira alaposan oda kell figyelniük a piros-kékeknek, különben bajba kerülhetnek.

Ami azt illeti, már az első két fordulóban is sokan féltették a Vasast az elmúlt kiírás bajnoka, az ETO és a legerősebbnek gondolt hazai klub, a Ferencváros ellen – ehhez képest egyetlen akciógólt kapott a két legveszélyesebb élcsapattól, azt is emberhátrányban. Hej Viktort kiállították az első játéknapon, de most visszatérhet, a balbekk Doktorics Áron pedig nemcsak hátul remekelt eddig, hanem a támadásokat is dicséretes aktivitással segítette, így az ő felfutásai, a Tóth Milánnal való összjátéka fontos fegyver lehet. Hát még ha az egyébként különleges képességekkel megáldott balszélső is összekapja magát. Az elszántsággal nincs gond, a Sturm Graztól három éve Angyalföldre csábított támadó láthatóan igyekszik, a megoldásai azonban egyelőre nem nagyon jönnek be. Lehet, egész egyszerűen csak el kéne hinnie, hogy ezen a szinten is kiemelkedhet, és minden sallangtól megszabadulva még koncentráltabban futballoznia – amikor legutóbb a Fáy utcában pályára lépett, az ETO ellen két olyan labdát is kapott, amit ha jól kezel le, ziccerbe kerül, ám mindkétszer elrontotta az átvételt. És nem az adottságai miatt, hanem mert valószínűleg nem összpontosított eléggé.

Koncentrációból vagy csak szerencséből kellene kicsit több Koszta Márknak is. A helyzetbe kerüléssel nincs gondja az Izraelből hazatérő centernek, mindkét zöld-fehér együttessel szemben ki tudott magának verekedni lehetőséget, a befejezés egyelőre hibádzik. Labdarúgóberkeken belül persze azt szokás mondani, a lényeg, hogy helyzetbe tudjon kerülni egy csatár, a gól majd jön úgyis, erre vár a 29 éves futballvándor is. A csatársor harmadik tagja, Kovácsréti Márk is adós még a góllal, de hogy a bal lába félelmetes, abból adott már ízelítőt.

Ha angyalföldi csatárgólok egyelőre tehát nem is születtek, a bátor, agresszív, a labdával sok kis kombinációra épülő játék ahogy a szakmára, a szurkolókra is jó benyomást tett – meg is jött a Vasas-drukkerek meccslátogatási kedve. Már péntek délutánra viszonylag sok jegy elkelt, és ha a piros-kékek az eddig látott támadó szellemű futballal rukkolnak ki a hétvégén is, a ZTE pedig hozza azt a sokat ígérő kontrajátékát, amit a Paks ellen, jó meccset láthatnak az Illovszky-stadionban a futballrajongók.

NB I

3. FORDULÓ

15.30: Vasas FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.30: Kisvárda Master Good–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!