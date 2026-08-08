Négy gólt szerezve nyert Kisvárdán az Újpest

LABDARÚGÓ NB I

3. FORDULÓ

KISVÁRDA MASTER GOOD–ÚJPEST FC 2–4 (1–2)

Kisvárda, Várkerti Stadion, 2053 néző. Vezette: Hanyecz Bence

KISVÁRDA: Popovics – Osztrovka, Radmanovac, Chlumecky, Soltész D. – Mbock, Melnik (Bíró B., 77.) – Mesanovic (Matanovics, 54.), Herc (Nurijev, 77.), Ésik (Szikszai, a szünetben) – T. Balogun (Novothny, a szünetben). Vezetőedző: Supka Attila

ÚJPEST: Szappanos – Bodnár, Heitor (Joao Nunes, 84.), Stronati, Ujváry (Scharmer, 84.) – Maier (Fenyő, 84.), Ljuljics – Krajcsovics (Matko, 66.), Amenyido, Horváth Krisztofer – Vlijter (Mucsányi Miron, 66.). Vezetőedző: Szélesi Zoltán

Gólszerző: Herc (15.), Matanovic (85.), ill. Vlijter (5.), Heitor (32.), Amenyido (78.), Matko (90+2.)

Sárga lap: T. Balogun (34.), Soltész D. (55.)

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Nem nehezítette meg a másik dolgát a két vezetőedző. Kisvárdai oldalon Supka Attila igazodott a régi futballbölcsességhez, miszerint a győztes csapaton ne változtass, és egy az egyben azt a tizenegyet küldte pályára, amelyik a Puskás Akadémia idegenbeli, 2–0-s legyőzésekor lehetőséget kapott. Az Újpest FC vezetőedzője, Szélesi Zoltán pedig csak egy helyen cserélt, visszakerült Bodnár Gergő, aki a Nyíregyháza elleni 2–1-re elveszített idénynyitón talált be. Ebből az is kiderült, hogy a Szpari, majd a DVSC ellen 4–2-re nyert bajnokin is hibázó Szappanos Péter kapus tovább élvezi a bizalmat, illetve az is, hogy hiába szerzett gólt legutóbb az előző évad (társ)gólkirálya, a szlovén válogatott Aljosa Matko, újfent a kispadon kezdett. Muhamed Tijani pedig ott sem, pedig legutóbb már gólpasszt adott, ő sérülés miatt csak civilben sétálgatott a kisvárdai öltözőfolyosón.

Tudathasadásos állapotba kerülhettek az újpestiek a meccs elején, mert bár vezetést szereztek, eddigi két mérkőzésükön az lett a vesztes fél, amelyik az első gólt szerezte, aminek Nyíregyházán éppen ők voltak a kárvallottjai. A Gleofilo Vlijter remek helyzetfelismeréséből született gólra aztán gyorsan jött az egyenlítés, amelyben megint volt része Szappanos Péternek. Úgy kezdődött, hogy a kapus messzire kifutva fejjel tisztázott, de a labda a kisvárdaiaknál maradt, Jasmin Mesanovic beadása után Christián Herc perdítését pedig bevédte a háromszoros válogatott kapus.

Szólhatott volna a meccs a hazaiak szlovák középpályásáról, Hercről, aki a harmadik kisvárdai meccsén a harmadik gólját szerezte, ha az újpestiek újbóli vezetése éppenséggel nem száradna az ő lelkén is. Buta szöglet mindig (vagy legalábbis gyakran) gól – hogy egy újabb futballigazságot idézzünk azok után, hogy Christián Herc a félpályáról, suta mozdulattal rúgta hátrafelé a labdát, s az így kialakult sarkrúgásból Horváth Krisztofer ragyogóan adott be, Heitor pedig a kapuba fejelt.