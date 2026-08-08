A Nantes ellen tesztelt először a szegedi kézicsapat

A nagy rivális veszprémiek után a Szeged férfi kézilabdacsapata is lejátszotta első nyári felkészülési mérkőzését. Az alapozás harmadik hetének végén járó bajnoki ezüstérmes együttes a szintén Bajnokok Ligája-szereplő, jelentősen átalakult kerettel érkező francia élcsapat Nantes-ot fogadta szombat kora este.

A vendégek (akik két nappal a szegedi fellépés előtt a bajnoki bronzérmes, Európa-kupa-döntős Tatabányával is megmérkőztek és nyertek 42–31-re) jó ismerősökkel érkeztek, hiszen a korábbi szegedi kedvenc szlovén beálló, Matej Gaber után immár a Tisza-partiaktól öt év után eligazoló spanyol jobbátlövő, Imanol Garciandia is a franciákat erősíti. A hazai szurkolók ráadásul most láthatták először Pick-mezben az „új fiúkat”: a svájci kapus Nikola Portnert, a svéd jobbátlövő Lukas Sandellt, az ukrán balátlövő Dmitro Horihát, az irányító Lukács Pétert és Csörgő Kristófot, illetve a román Dinamo Bucuresti-től három idényt követően visszatérő válogatott beálló Rosta Miklóst.

Az első félidő sokáig kiélezetten alakult, negyedóra elteltével 9–8-ra vezetett a Nantes, a záró tíz percre pedig 12–12-vel fordultak a felek, a hajrá azonban a szünetig öt góllal (20–15) ellépő vendégeké volt. A második játékrészben is vitte tovább a lendület a riválist, amely az utolsó tizenöt percet már nyolctalálatos előnnyel (22–30) kezdhette el, de a hátrányt sikerült megfeleznie a keményen küzdő szegedieknek a záró tíz percig, sőt, az utolsó percben már csak egy volt közte, és ez a különbség végül meg is maradt a lefújásig.

A Szeged kedden 18 órától az Európa-liga-induló svéd Sävehof ellen folytatja a felkészülési meccsek sorát szintén hazai környezetben.

FÉRFI KÉZILABDA FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

OTP Bank-Pick Szeged–HBC Nantes (francia) 34–35 (15–20)

Legjobb dobók: Frimmel 8 (2), Lukács P., Horiha 5-5, Sandell 4, ill. Leopold, Turcsenko 7-7