Nemzeti Sportrádió

A Nantes ellen tesztelt először a szegedi kézicsapat

P. B.P. B.
2026.08.08. 20:57
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Sebastian Frimmel nyolc gólt szerzett (Fotó: Török Attila)
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OTP Bank-Pick Szeged Nantes kézilabda kézilabda felkészülés
Erős riválissal szemben mérhették fel a szegedi kézilabdázók, hol tartanak három hét alapozás után.

A nagy rivális veszprémiek után a Szeged férfi kézilabdacsapata is lejátszotta első nyári felkészülési mérkőzését. Az alapozás harmadik hetének végén járó bajnoki ezüstérmes együttes a szintén Bajnokok Ligája-szereplő, jelentősen átalakult kerettel érkező francia élcsapat Nantes-ot fogadta szombat kora este.

A vendégek (akik két nappal a szegedi fellépés előtt a bajnoki bronzérmes, Európa-kupa-döntős Tatabányával is megmérkőztek és nyertek 42–31-re) jó ismerősökkel érkeztek, hiszen a korábbi szegedi kedvenc szlovén beálló, Matej Gaber után immár a Tisza-partiaktól öt év után eligazoló spanyol jobbátlövő, Imanol Garciandia is a franciákat erősíti. A hazai szurkolók ráadásul most láthatták először Pick-mezben az „új fiúkat”: a svájci kapus Nikola Portnert, a svéd jobbátlövő Lukas Sandellt, az ukrán balátlövő Dmitro Horihát, az irányító Lukács Pétert és Csörgő Kristófot, illetve a román Dinamo Bucuresti-től három idényt követően visszatérő válogatott beálló Rosta Miklóst.

Az első félidő sokáig kiélezetten alakult, negyedóra elteltével 9–8-ra vezetett a Nantes, a záró tíz percre pedig 12–12-vel fordultak a felek, a hajrá azonban a szünetig öt góllal (20–15) ellépő vendégeké volt. A második játékrészben is vitte tovább a lendület a riválist, amely az utolsó tizenöt percet már nyolctalálatos előnnyel (22–30) kezdhette el, de a hátrányt sikerült megfeleznie a keményen  küzdő szegedieknek a záró tíz percig, sőt, az utolsó percben már csak egy volt közte, és ez a különbség végül meg is maradt a lefújásig.

A Szeged kedden 18 órától az Európa-liga-induló svéd Sävehof ellen folytatja a felkészülési meccsek sorát szintén hazai környezetben.

FÉRFI KÉZILABDA FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
OTP Bank-Pick Szeged–HBC Nantes (francia) 34–35 (15–20)
Legjobb dobók: Frimmel 8 (2), Lukács P., Horiha 5-5, Sandell 4, ill. Leopold, Turcsenko 7-7

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OTP Bank-Pick Szeged Nantes kézilabda kézilabda felkészülés
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