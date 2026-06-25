Suscsák Máté és Vámosi Georgina lettek az év futsalosai

A Magyar Labdarúgó-szövetség honlapján tette közzé az idény legjobbjainak listáját. A díjazottakról a klubok vezetőedzői, valamint a férfi és a női szövetségi kapitány szavazatai döntöttek.

A bajnok Újpestet erősítő válogatott csatár, Suscsák Máté a szavazáson hat ponttal előzte meg a bronzérmes veszprémieknél szereplő Hadházi Sándort, a harmadik pedig az ezüstérmes Nyíregyháza játékosa, Rodrigues Emanoel Joao lett.

A legjobb férfi kapusnak a nyíregyházi Alasztics Marcell bizonyult, az év felfedezettje elismerést pedig a Magyar Futsal Akadémiában szereplő Papp-Kálmán Farkas érdemelte ki. Az év vezetőedzőjének járó díjat az Újpesttel aranyérmes Németh Péter kapta.

A nőknél a TFSE-ben játszó Vámosi Georgina mindössze kettő ponttal előzte meg a debreceni Krascsenics Csillát. Az év kapusa Deczki Vanda (Tolna) volt, míg a legjobb edző Viza Krisztián (TFSE) lett.