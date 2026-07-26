Kristoffer Zachariassen: Vissza akarjuk szerezni a bajnoki címet!

Kevés ideje maradt élvezni a sikert a Ferencvárosnak az FC Twente elleni idegenbeli 2–1 után. Az Európa-liga-selejtező első mérkőzésén aratott győzelem önbizalmat adhatott a zöld-fehéreknek, de a sűrű program miatt máris a bajnoki nyitány került fókuszba. Vasárnap este a Paks vendégeként kezdik szereplésüket az NB I-ben, s a cél egyértelmű: visszaszerezni az előző idényben elveszített bajnoki címet. A Ferencváros egyik legmegbízhatóbb játékosa, Kristoffer Zachariassen szerint a keret állapotán már a szerb Vojvodina elleni két El-selejtezős ütközeten, valamint az enschedei mérkőzésen is egyértelműen látszott, mennyi munkát végeztek el a nyárion.

„Nagyon kemény felkészülésen vagyunk túl, és úgy érzem, az egész csapat fittebb, mint hosszú idő óta bármikor, beleértve saját magamat is – mondta lapunknak az FTC-t 2021 óta erősítő 32 esztendős norvég középpályás. – Jó ez az érzés, sokkal bizakodóbb vagyok, mint bármikor korábban.”

Kristoffer Zachariassen négyszer már megnyerte a bajnokságot a Fradival, és nagyon vágyik az ötödik aranyra (Fotó: Árvai Károly)

A Twente elleni mérkőzés roppant nehéz kilencven perc volt. A holland együttes különösen a találkozó elején okozott nehézségeket, ám a Ferencváros fokozatosan átvette az irányítást, szervezetten futballozott, és megérdemelten szerezte meg az előnyt a párharcban. Kristoffer Zachariassen szerint a siker kulcsa a csapat fegyelmezettsége volt – és ugyanez vezethet eredményre Pakson is.

„A Twente otthonában nagyon kemény mérkőzést játszottunk. Jó csapattal csaptunk össze, de profin futballoztunk. Rengeteget dolgoztunk, több nagy helyzetünk adódott, úgy érzem, megérdemelten nyertünk. A visszavágón nagy esélyünk van a selejtező harmadik fordulójába jutni, a sorsunk a mi kezünkben van. Pakson is fontos a szervezettség, és a koncentrációnkkal aligha lesz gond.”

Bár csütörtökön jön a Twente elleni párharc visszavágója, Pakson egy másik fontos feladatot kell megoldania a Borbély Balázs vezetőedző irányította fővárosiaknak. Az NB I első fordulójában az egyik legnehezebb idegenbeli mérkőzés következik, hiszen a Paks évek óta a magyar élvonal egyik leg­stabilabban teljesítő csapata, ráadásul a nemzetközi kupaporondon is szint­úgy versenyben van. Bár a görög Panathinaikosztól a héten hazai pályán 2–1-re kikapott a Konferencialiga-selejtező második fordulójának első felvonásán, biztató volt a játéka.

Az FTC norvég futballistája pontosan tudja, mire számíthat a tolnaiak otthonában.

„A Paks ellen mindig nehéz játszani, erős csapat, kemény mérkőzésre számítok. Nekünk ismét maximálisan koncentrálnunk kell, most indul a bajnokság, és meg kell mutatnunk, hogy tanultunk a legutóbbi évad eseményei­ből. Vissza akarjuk szerezni a bajnoki címet, ezért már az első fordulótól kezdve bizonyítanunk kell.”

A Ferencváros előző idényének egyik legnagyobb problémája éppen a bajnoki szereplés volt. A csapat többször is váratlanul veszített pontot, és ezt a hátrányt később már nem tudta teljesen ledolgozni. Kristoffer Zachariassen szerint éppen ezért most különösen fontos, hogy már a nyitó fordulóban megmutassák, más szemlélettel vágnak neki az NB I-nek.

„Muszáj magabiztosan kezdeni a bajnokságot. Úgy érzem, mindannyian éhesek vagyunk a sikerre, és bizonyítani akarunk a vasárnapi találkozón is.”

A sűrű program természetesen jelentős kihívás, hiszen néhány nap leforgása alatt kell helytállni az élvonalban és az Európa-liga selejtezőjében is. A középpályás mindenesetre úgy véli, a Fradi-futballisták száma és erőnléti állapota lehetővé teszi, hogy mindkét sorozatban magas szinten teljesítsenek.

„Rengeteg mérkőzés vár ránk, de mély a keretünk, és jobb állapotban vagyunk, mint korábban. Hiszem, hogy mindkét fronton megfelelünk a követelményeknek.”

Az FTC csütörtökön Hollandiában már megmutatta, milyen formában van, vasárnap pedig megteheti ugyanezt a 2026–2027-es NB I-es idény első fordulójában az egyik nagy hazai riválisa ellen is.