Erdélyi Benedek: Bizonyítani akarom, hogy helyem van a kapuban!

Szabadnapot kaptak hétfőre a debreceni labdarúgók, akik vasárnap utaztak ki Bad Loipersdorfba. Az ausztriai edzőtábor július 10-ig tart, majd idehaza folytatja a Loki a felkészülést.

„Bár kondiztunk délelőtt, edzés nem szerepelt a programban: Gert Remmel vezetőedző elmondta, hogy hosszú távon is az a cél, hogy hétfőnként kapunk szabadnapot – mondta lapunknak Erdélyi Benedek, a Loki 20 éves kapusa. – Vasárnap minden rendben ment, gyorsan eltelt a hétórás buszút. Idekint sincs hűvös, úgy harmincnégy Celsius-fok van, és a szakmai stáb már jelezte, hogy rendre a legmelegebb időben, úgy délelőtt tizenegy óra körül edzünk majd, így is készülünk a Konferencialiga második selejtezőkörére. Jövő héten rendezik az első selejtezőkört, így egyelőre nem tudni, hogy a máltai Marsaxlokk vagy az örmény FC Pjunik ellen játszunk július huszonharmadikán Debrecenben, de a papírforma szerint a Pjunik jut tovább, márpedig Örményországban júliusban rekkenő hőség van. Bárkit is sodor elénk az élet, a célunk nem lehet más, mint a továbbjutás, de biztosan nehéz feladat vár ránk.”

Mint ismert, a DVSC-nél edzőváltás történt az előző idény után – Sergio Navarro távozott, míg az 50 éves észt szakember, Gert Remmel érkezett a lengyel Motor Lublintól. Kíváncsiak voltunk, milyenek Erdélyi Benedek első benyomásai a trénerről – a kapusedző Balogh János maradt a stábban, Tuska János csatlakozott hozzá.

„Azt már az első pillanattól érezni lehetett, hogy Gert Remmelnek remek meglátásai, gondolatai vannak a futballról, jó lehetőség ez mindenkinek, hogy fejlődjön. Az előző edzőnk, Sergio Navarro is kedvelte a modern futballt, a sokpasszos, labdabirtoklásra alapuló, felépített játékot, sok presszinggel, de úgy érzem, az észt szakvezető ezt még magasabb szinten várja el tőlünk. A keretünk alkalmas lehet, hogy megoldja ezt a feladatot – alig várom, hogy következzenek a tétmeccsek és a drukkerek is láthassák, jó csapat maradunk.”

Nagy változás történt a Loki keretében a nyári szünetben: eddig érkezett Plamen Andrejev, Sohan Baldoni, Blaz Boskovic, Rotem Keller, Macsó Máté, Leon Myrtaj, Póser Dániel, Sergi Samper és Tuska Bálint, míg távozott Demjén Patrik, Engedi Márk, Yacouba Silue, Szuhodovszki Soma, Szűcs Tamás és Amos Youga is.

„A DVSC fizetett Plamen Andrejevért, de ettől nem rettenetek meg, inkább még motiváltabbá tesz, hogy maradhassak a kapuban. Hogy a posztriválisom mekkora tehetség, azt jelzi, hogy két éve a Feyenoord 1.2 millió euróért vette meg a Levszki Szófiától. Jó adottságai vannak, mindkét lábbal erős. Rajta kívül Tuska Bálint és Póser Dániel is aláírt, vagyis kapusposzton biztosan jól állunk… Ami engem illet: még magabiztosabban vágtam neki a felkészülésnek, hiszen tavasszal lejátszottam tizenkét NB I-es mérkőzést, egyre jobban ment a védés, áprilisban szerződést hosszabbított velem a klub. Bizonyítani akarom, hogy helyem van a kapuban!”

A kerettel kapcsolatos hír, hogy az áprilisban bokaműtéten átesett, kétszeres válogatott csatár, Bárány Donát is a csapattal tartott Ausztriába, de egyelőre még különmunkát végez, a tervek szerint augusztusban játszhat újra tétmérkőzést. A Loki az első felkészülési mérkőzését az edzőtáborban szombaton játssza az osztrák Austria Wien ellen, majd jövő hét csütörtökön a szerb Zeleznicar Pancevo, majd zárásképp 10-én a horvát Slaven Belupo ellen méri össze erejét.