NB I: francia igazolás a Fradinál, magyar válogatottak Újpesten – piaci körkép

AZ ELMÚLT HÉTEN TÖRTÉNT

Tíz napja nyitott meg hivatalosan is az átigazolási időszak. Az elmúlt egy hétben az Újpest FC magyar válogatottakat igazolt a Puskás Akadémiától, előbb Szappanos Pétert, majd Márkgráf Ákost, és megszerezte a Slavia Prahától a nigériai csatárt, Muhamed Tijanit, a Ferencváros bejelentette első nyári szerzeményét, a francia másodosztályból érkező Nathan Zohorét, a DVSC-hez pedig megérkezett a korábban már beharangozott bolgár kapus, Plamen Andreev. Több utánpótláskorú játékos szerződését is bejelentették a klubok: a Nyíregyháza kölcsönvette Újpestről Kaczvinszki Dominikot, az MTK a Honvédtól igazolta át Nyers Ádámot, a ZTE a Ferencváros utánpótlásából megszerezte Kiss Mátét, Debrecenből pedig Rácz Istvánt. Az MTK-tól ugyanakkor végleg Belgiumba szerződött a legutóbb kölcsönben Szlovákiában szereplő Kovács Mátyás.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Plamen Andrejev (bolgár, Feyenoord – Hollandia, legutóbb kölcsönben Lech Poznan – Lengyelország), Blaz Boskovic (bosnyák, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország), Rotem Keller (izraeli-magyar, Maccabi Netanja – Izrael), Macsó Máté (Diósgyőri VTK), Leon Myrtaj (magyar-albán, Tottenham Hotspur – Anglia, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Batai Tamás (Debreceni EAC), Hornyák Csaba (Mezőkövesd), Shedrach Kaye (nigériai, Karcagi SC). A DVSC II által kölcsönadott játékosok: Fábián Bence (Karcag), Sain Balázs (Karcag), Szakács Levente (Debreceni EAC), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd)

Kiszemeltek: –

Távozók: Engedi Márk (karcagi kölcsön után Vasas – szabadon igazolhatóként), Demjén Patrik (MTK – szabadon igazolhatóként), Szuhodovszki Soma (MTK Budapest), Szűcs Tamás (Famalicao – Portugália), Amos Youga (közép-afrikai-francia, lejár a szerződése), Yacouba Silue (elefántcsontparti, OFK Beograd – Szerbia)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Djordje Gordics (szerb, Lommel SK – Belgium), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Pálfi Donát (lejár a szerződése)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL

Érkezők: Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Ledio Beqja (albán, Dinamo City – Albánia), Urblík Norbert (magyar-szlovák, Somorja)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Somogyi Ádám (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Videoton)

Távozók: Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Farkas Balázs (BVSC-kölcsön után szabadon igazolható), Senna Miangué (belga, szabadon igazolható), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország),

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Csinger Márk (FC DAC 1904 – Szlovákia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Tóth Rajmund (1. FC Nürnberg – Németország), Vitális Milán (Celtic FC – Skócia)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Nathan Zohoré (francia-elefántcsontparti, Boulogne – Franciaország)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Alekszandar Csirkovics (szerb, Lechia Gdansk – Lengyelország), Kenan Kodro (? – bosnyák-spanyol, Real Zaragoza – Spanyolország), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Akron Toljatti – Oroszország). Az FTC II által kölcsönadott játékosok: Szabó Szilárd (Kisvárda), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Czinege Zsombor

Kiszemeltek: Nagy Ádám (Spezia – Olaszország)

Távozók: Mohamed Abu Fani (izraeli, Crvena zvezda – Szerbia, Hapoel Tel-Aviv – Izrael), Stefan Gartenmann (svájci-dán, szabadon igazolható), Gróf Dávid (szabadon igazolható), Alekszandar Pesics (szerb, Fatih Karagümrük – Törökország, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói, lejár a szerződése), Ibrahim Cissé (francia), Cebrail Makreckis (lett-német, Corum FK – Törökország)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A HONVÉDNÁL

Érkezők: Deian Boldor (román, ETO FC, szabadon igazolhatóként), Pablo García (spanyol, Arenas Club – Spanyolország, szabadon igazolható), Szamosi Ádám (Diósgyőri VTK, kölcsön után végleg)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Somogyi Ádám (Videoton FC Fehérvár)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:

Kiszemeltek: –

Távozók: Nyers Ádám (MTK Budapest)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Somogyi Ádám (Csehország, MTK, ETO, legutóbb Videoton FC Fehérvár – kölcsönben)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL

Érkezők: Christián Herc (szlovák, DAC 1904 – szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Babják Miroslav (ukrán-magyar, Szentlőrinc), Gyurkó Máté (Budafoki MTE), Heles Jaroslav (ukrán-magyar, Pécsi MFC), Körmendi Kevin (Tiszakécskei LC), Osztrovka Maxim (ukrán-magyar, Karcagi SC)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Dmitro Terzjohlo (ukrán)

Kiszemeltek: –

Kölcsönből visszatér klubjához: Pintér Filip (Vasas FC), Szabó Szilárd (Ferencvárosi TC)

Távozók: Branimir Cipetic (bosnyák-horvát, lejár a szerződése), Aleksandar Jovicic (bosnyák, lejár a szerződése), Medgyes Sinan (szabadon igazolható), Molnár Gábor (DVTK)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL

Érkezők: Belényesi Csaba (Kecskeméti TE), Demjén Patrik (Debrecen), Hinora Kristóf (Paksi FC), Jurek Gábor (Diósgyőri VTK, kölcsön után végleg), Kerezsi Zalán (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg), Nyers Ádám (Budapest Honvéd), Szuhodovszki Soma (Debreceni VSC)

Kölcsönből visszatérhetnek: Bakó Sámuel (Kozármisleny), Kenesei Noel (OH Leuven – Belgium), Klausz Milán (Kazincbarcika), Szűcs Patrik (Komárom – Szlovákia). Kooperációs kölcsönből (Kozármisleny): Csucsánszky Zoltán, László Krisztián, Mikolay Timóteus, Szolár Dávid

Kiszemeltek: Horváth Dániel (Kozármisleny, próbajáték)

Távozók: Csenterics Adrián (AD Mérida – Spanyolország, kölcsön után végleg), Kádár Tamás, Németh Krisztián (befejezi a pályafutását), Kovács Mátyás (La Louviére – Belgium), Róbert Polievka (szlovák, Dukla Banska Bystrica – Szlovákia), Széles Imre (Szeged-Csanád GA), Szépe János (Kecskeméti TE), Törőcsik Péter (BVSC-Zugló FC, kölcsön után végleg), Vasiljevic Andrej (Hamburger SV – Németország), Vitályos Viktor (Sparta Praha – Csehország),

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia, onnan Sparta Praha – Csehország), Németh Hunor (FC Köbenhavn – Dánia), Adrian Zeljkovic (szlovén, Viktoria Plzen – Csehország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Átrok István Zalán (Parma, Udinese, Venezia – Olaszország), Molnár Ádin (Heerenveen – Hollandia, Sparta Praha – Csehország)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Hős Zsombor (Vasas)

Kölcsönbe érkező: Kaczvinszki Dominik (Újpest)

Kölcsönből visszatérők: Alaxai Áron (Paksi FC), Beke Péter (Kecskeméti TE), Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Zan Medved (szlovén, 1. FC Slovácko – Csehország). A Nyíregyháza II adta kölcsön: Csörnyei Zsombor (FC Ajka)

Kiszemeltek: Hajós Lőrnic (Vasas)

Távozók: Eneo Bitri (albán, KF Egnatia – Albánia, szabadon igazolhatóként), Pavlosz Korrea (ciprusi, Maccabi Petah-Tikva – szabadon igazolhatóként), Kovács Dániel (Nea Szalamina – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Kovácsréti Márk (Vasas FC), Nagy Dominik (szabadon igazolható,)

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Dala Martin (? – Puskás Akadémia FC), Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, majd onnan Újpest)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Debreceni Ákos (Kecskeméti TE), Győrfi Milán (Kecskeméti TE), Haraszti Zsolt (Videoton FC Fehérvár), Pető Milán (Diósgyőri VTK), Rideg Bálint (Videoton FC Fehérvár), Szalai József (Mezőkövesd)

Kiszemeltek: –

Távozók: Ádám Martin (szabadon igazolható), Hinora Kristóf (MTK Budapest), Simon Barnabás (Ajka)

Kölcsönből visszatér klubjához: Alaxai Áron (Nyíregyháza Spartacus)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL

Érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Lamin Colley (gambiai-angol, Diósgyőri VTK), Dala Martin (Nyíregyháza Spartacus), Dusinszki Szabolcs (magyar-román, Csíkszereda – Románia), Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus), Lehoczki Bendegúz (Csákvár), Nagy Zoárd (Csíkszereda – Románia), Ominger Gergő (BVSC-Zugló FC)

Kiszemeltek: –

Távozók: Kerezsi Zalán (MTK, kölcsön után végleg), Markgráf Ákos (Újpest FC), Szappanos Péter (Újpest FC), Umathum Ádám (ETO FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)

Kölcsönből visszatérhet klubjához: –

Kölcsönbe távozók: Magyar Zsolt (Csíkszereda – Románia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Etienne Amenyido (togói, Preussen Münster – Németország), Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország, kölcsön után végleg), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország),

Kölcsönből visszatérhetnek: Babós Levente (BVSC-Zugló FC), Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika), Dékei Márk (Videoton FC Fehérvár), Dénes Adrián (BVSC-Zugló FC), Geiger Bálint (Videoton FC Fehérvár), Juhász Bence (Kolorcity Kazincbarcika), Svékus Olivér (Tiszafüred VSE), Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország), Varga Balázs (Budafoki MTE)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Szentmihályi Ádám

Kiszemeltek: –

Távozók: Giorgi Beridze (grúz, szabadon igazolható), Davit Koburi (grúz, szabadon igazolható), Milan Tucic (szlovén, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozott: Kaczvinszki Dominik (Nyíregyháza)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Nejc Gradisar (szlovén, Al Ahli – Egyiptom)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Riccardo Piscitelli (olasz, lejár a szerződése), Tamás Krisztián (lejár a szerződése)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASAS FC-NÉL

Érkezők: Csóka Dániel (Zalaegerszegi TE FC – szabadon igazolhatóként), Engedi Márk (Debrecen, legutóbb kölcsönben Karcag), Koszta Márk (Hapoel Petah Tikva – Izrael, szabadon igazolhatóként), Kovács Patrik (Videoton FC Fehérvár), Pálinkás Gergő (Kecskeméti TE)

Kölcsönből visszatérő: Pintér Filip (Kisvárda)

Kiszemeltek: –

Távozók: Hős Zsombor (Nyíregyháza), Németh Barnabás (Kecskeméti TE)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bukta Csaba (budafoki kölcsön után lejár a szerződése), Hajós Lőrnic (Nyíregyháza)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes LP – Argentína, kölcsön után végleg), Kiss Máté (FTC U17), Maxsuell Alegria (brazil, Nova Iguacu-JR – Brazília, kölcsön után végleg), Babos Bence (Videoton FC Fehérvár, legutóbb kölcsönben Diósgyőri VTK), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica, kölcsön után végleg), Rácz István (DVSC II)

Kölcsönből visszatérhetnek: Németh Ervin (NK Nafta– Szlovénia)

Kiszemeltek: Tahir Maigana (nigériai, Wireless FC – Nigéria)

Távozók: Csóka Dániel (Vasas – szabadon igazolhatóként), Mim Gergely (lejár a szerződése), Papp Csongor (lejár a szerződése), Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár – kölcsön után végleg)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Stefan Bitca (moldovai, Zimbru – Moldova), Daniel Lima (brazil, Goianiense – Brazília)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Akpe Victory (nigériai, Benfica – Portugália, Rangers FC – Skócia)

Az NB I-es téli átigazolási körkép itt olvasható.