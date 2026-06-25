Távozott a DVSC-től és részt vesz a szerződés nélküli profik csapatkereső táborában

Az UNFP FC a Francia Profi Labdarúgók Szervezetének (UNFP) a kezdeményezése. A szervezet célja, hogy minden nyáron edzéslehetőséget, illetve felkészülési és bemutatkozási lehetőséget biztosítson olyan szerződés nélküli labdarúgóknak, akik még nem találták meg a következő klubjukat. Az idei, nyári programba 26 játékos került be azzal a céllal, hogy az ideiglenesen létrehozott UNFP FC-ben végezhesse a nyári felkészülést és edzőmeccseken is pályára léphessen profi csapatok ellen, megmutatva magát ügynököknek, megfigyelőknek, kluboknak – megteremtve ezzel a lehetőségét annak, hogy szerződést kínáljanak neki.

Ebbe a programba került be idén nyáron a legutóbb a DVSC-ben futballozó, 33 éves, közép-afrikai-francia középpályás, Amos Youga is, azzal a céllal, hogy az egy hónapos edzőtáborozás végére csapatot találjon magának a 2026–2027-es idényre. A 30-szoros közép-afrikai válogatott Youga a 2024–2025-ös idényben, télen érkezett a bolgár CSZKA Szófiától a DVSC-hez, melynek első csapatában 33 tétmeccsen három gólt és négy gólpasszt ért el másfél év alatt. A debreceniek május végén jelentették be, hogy a szerződése lejártával Youga a nyáron távozik a Lokitól, tehát jelenleg szabadon igazolható.