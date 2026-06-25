DVSC: Diósgyőrből és Békéscsabáról is érkezett új szerzemény

A DVSC bejelentette, hogy szerződtette a 18 éves, korosztályos válogatott kerettag kapust, Tuska Bálintot, aki Nyíregyházán kezdett el futballozni, majd az MTK és a Ferencváros utánpótlás után legutóbb Diósgyőrben szerepelt. Az előző idényben öt meccsen ült kispadon az NB I-ben, nyolcszor pedig pályára lépett az NB III-as DVTK II-ben. Macsó Máté után Tuska már a második játékos, aki az NB I-ből kiesett DVTK-tól szerződött Debrecenbe ezen a nyáron.

Ugyancsak Debrecenben folytatja pályafutását a 36 éves, debreceni születésű, a DVSC-nél is nevelkedett kapus, Póser Dániel, aki 2023 óta Békéscsabán szerepelt, a legutóbbi idényben 22 NB II meccsen védett a másodosztálytól búcsúzó Előrében. Korábban az NB I-ben is szerepelt, a 2020–2021-es idényben 23 meccsen védett az akkor élvonalbeli Budafokban.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Plamen Andrejev (bolgár, Feyenoord – Hollandia, legutóbb kölcsönben Lech Poznan – Lengyelország), Blaz Boskovic (bosnyák, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország), Rotem Keller (izraeli-magyar, Maccabi Netanja – Izrael), Macsó Máté (Diósgyőri VTK), Leon Myrtaj (magyar-albán, Tottenham Hotspur – Anglia, szabadon igazolhatóként), Póser Dániel (Békéscsaba), Tuska Bálint (Diósgyőr)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Batai Tamás (Debreceni EAC), Hornyák Csaba (Mezőkövesd), Shedrach Kaye (nigériai, Karcagi SC). A DVSC II által kölcsönadott játékosok: Fábián Bence (Karcag), Sain Balázs (Karcag), Szakács Levente (Debreceni EAC), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd)

Kiszemeltek: –

Távozók: Demjén Patrik (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Engedi Márk (karcagi kölcsön után Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Dognimani Yacouba Silue (elefántcsontparti, OFK Beograd – Szerbia), Szuhodovszki Soma (MTK Budapest), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Amos Youga (közép-afrikai-francia, lejár a szerződése)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Djordje Gordics (szerb, Lommel SK – Belgium), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Pálfi Donát (lejár a szerződése)