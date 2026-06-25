Nemzeti Sportrádió

DVSC: Diósgyőrből és Békéscsabáról is érkezett új szerzemény

P. K.P. K.
2026.06.25. 17:26
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Három kapus, egy klub – a most már a DVSC sportigazgatójaként dolgozó korábbi, válogatott kapus, Bogdán Ádám (középen) mutatta be a debreceniek új szerzeményeit, Tuska Bálintot (balra) és Póser Dánielt (Fotó: dvsc.hu)
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Békéscsaba DVTK NB I DVSC magyar átigazolás
A korábban már bejelentett bolgár Plamen Andrejev után újabb kapust igazolt a DVSC labdarúgócsapata – rögtön kettőt is.

 

A DVSC bejelentette, hogy szerződtette a 18 éves, korosztályos válogatott kerettag kapust, Tuska Bálintot, aki Nyíregyházán kezdett el futballozni, majd az MTK és a Ferencváros utánpótlás után legutóbb Diósgyőrben szerepelt. Az előző idényben öt meccsen ült kispadon az NB I-ben, nyolcszor pedig pályára lépett az NB III-as DVTK II-ben. Macsó Máté után Tuska már a második játékos, aki az NB I-ből kiesett DVTK-tól szerződött Debrecenbe ezen a nyáron.

Ugyancsak Debrecenben folytatja pályafutását a 36 éves, debreceni születésű, a DVSC-nél is nevelkedett kapus, Póser Dániel, aki 2023 óta Békéscsabán szerepelt, a legutóbbi idényben 22 NB II meccsen védett a másodosztálytól búcsúzó Előrében. Korábban az NB I-ben is szerepelt, a 2020–2021-es idényben 23 meccsen védett az akkor élvonalbeli Budafokban.   

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL
Érkezők: Plamen Andrejev (bolgár, Feyenoord – Hollandia, legutóbb kölcsönben Lech Poznan – Lengyelország), Blaz Boskovic (bosnyák, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország), Rotem Keller (izraeli-magyar, Maccabi Netanja – Izrael), Macsó Máté (Diósgyőri VTK), Leon Myrtaj (magyar-albán, Tottenham Hotspur – Anglia, szabadon igazolhatóként), Póser Dániel (Békéscsaba), Tuska Bálint (Diósgyőr)
Kölcsönbe érkezők: – 
Kölcsönből visszatérhetnek: Batai Tamás (Debreceni EAC), Hornyák Csaba (Mezőkövesd), Shedrach Kaye (nigériai, Karcagi SC). A DVSC II által kölcsönadott játékosok: Fábián Bence (Karcag), Sain Balázs (Karcag), Szakács Levente (Debreceni EAC), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd)
Kiszemeltek: 
Távozók: Demjén Patrik (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Engedi Márk (karcagi kölcsön után Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Dognimani Yacouba Silue (elefántcsontparti, OFK Beograd – Szerbia), Szuhodovszki Soma (MTK Budapest), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Amos Youga (közép-afrikai-francia, lejár a szerződése)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Djordje Gordics (szerb, Lommel SK – Belgium), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Pálfi Donát (lejár a szerződése)

 

Békéscsaba DVTK NB I DVSC magyar átigazolás
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