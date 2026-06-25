Nemzeti Sportrádió

Kézilabda: Grosch Vivien Marosvásárhelyre igazolt – hivatalos

2026.06.25. 14:50
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Fotó: Czinege Melinda
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női kézilabda DVSC Schaeffler Marosvásárhely Grosch Vivien Debrecen női kézilabda NB I
Grosch Vivien válogatott kézilabdázó távozott Debrecenből és Marosvásárhelyre igazolt.

A CSM Targu Mures közösségi oldalának csütörtöki beszámolója szerint a jobbszélső Dunaújvárosban nevelkedett, majd a Váci NKSE, az MTK és 2023 óta a Debrecen játékosa volt. A DVSC színeiben 86 tétmérkőzésen 151 gólt szerzett.

A korábbi juniorválogatott játékos a debreceni évei alatt a magyar felnőtt válogatott keretébe is bekerült, eddig tíz meccsen 15 alkalommal volt eredményes és részt vett a tavalyi világbajnokságon is.

A 29 éves jobbszélső jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkezik: az EHF-kupában, az Európa-ligában és a Bajnokok Ligájában egyaránt szerepelt.

 

női kézilabda DVSC Schaeffler Marosvásárhely Grosch Vivien Debrecen női kézilabda NB I
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