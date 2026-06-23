Nemzeti Sportrádió

Debrecenből került 19 éves belső védő a ZTE-hez

M. B.M. B.
2026.06.23. 17:31
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Fotó: ztefc.hu
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ZTE FC ZTE Rácz István DVSC
A labdarúgó NB I-ben érdekelt ZTE FC hivatalos Facebook-oldalán közölte, hogy szerződtette a DVSC utánpótlásában játszó Rácz Istvánt.

A 19 éves futballista a mögöttünk hagyott idényben 20 mérkőzésen lépett pályára a hajdúságiak NB III-as tartalékcsapatában.

„Nagyon megtetszett a ZTE FC szakmai elképzelése, és fontos szempont volt számomra, hogy itt lehetőséget kapnak a fiatal játékosok a bizonyításra. Úgy gondolom, olyan közegbe érkeztem, ahol tanulhatok, fejlődhetek, és közelebb kerülhetek a céljaimhoz. Mindig igyekszem stabilitást adni a csapatnak, és a maximumot nyújtani. Fontosnak tartom, hogy a védekezés mellett a labdakihozatalokban is aktívan részt vegyek. Szeretem, ha a csapat hátulról építkezik, és én is szerepet vállalhatok a játék szervezésében” – mondta a klubhonlapnak az U17-es válogatottban hat mérkőzésen pályára lépő Rácz István.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL
Érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes LP – Argentína, kölcsön után végleg), Kiss Máté (FTC U17), Maxsuell Alegria (brazil, Nova Iguacu-JR – Brazília, kölcsön után végleg), Babos Bence (Videoton FC Fehérvár, legutóbb kölcsönben Diósgyőri VTK), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica, kölcsön után végleg), Rácz István (DVSC II)
Kölcsönből visszatérhetnek: Németh Ervin (NK Nafta– Szlovénia)
Kiszemeltek: Tahir Maigana (nigériai, Wireless FC – Nigéria)
Távozók: Csóka Dániel (Vasas – szabadon igazolhatóként), Mim Gergely (lejár a szerződése), Papp Csongor (lejár a szerződése), Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár – kölcsön után végleg)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Stefan Bitca (moldovai, Zimbru – Moldova), Daniel Lima (brazil, Goianiense – Brazília)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Akpe Victory (nigériai, Benfica – Portugália, Rangers FC – Skócia)

 

ZTE FC ZTE Rácz István DVSC
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