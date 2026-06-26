Nemzeti Sportrádió

Francia támadót szerződtetett a Debrecen – hivatalos

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.26. 13:09
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Sohan Baldoni (balra) három évre írt alá Debrecenben (Fotó: dvsc.hu)
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Sohan Baldoni DVSC Debrecen
A labdarúgó NB I-ben szereplő Debrecen a hivatalos oldalán jelentette be Sohan Baldoni érkezését.

A klubhonlapon található információ szerint Sohan Baldoni három évre kötelezte el magát.

A 22 éves, 187 cm-es csatár a mögöttünk hagyott idény őszén a Lorient játékosa volt, de a Ligue 1-ben nem lépett pályára. Tavasszal a Concerneau-ban szerepelt, a harmadosztályban 15 bajnokin négyszer volt eredményes.

A DVSC Facebook-oldala kiemelte, hogy a klub egy másik európai első ligás csapat elől tudta megszerezni a támadó játékjogát.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL
Érkezők: Plamen Andreev (bolgár, Feyenoord – Hollandia, legutóbb kölcsönben Lech Poznan – Lengyelország), Sohan Baldoni (francia, Concerneau – Franciaország), Blaz Boskovic (bosnyák, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország), Rotem Keller (izraeli-magyar, Maccabi Netanja – Izrael), Macsó Máté (Diósgyőri VTK), Leon Myrtaj (magyar-albán, Tottenham Hotspur – Anglia, szabadon igazolhatóként), Póser Dániel (Békéscsaba), Tuska Bálint (Diósgyőr)
Kölcsönbe érkezők: – 
Kölcsönből visszatérhetnek: Batai Tamás (Debreceni EAC), Hornyák Csaba (Mezőkövesd), Shedrach Kaye (nigériai, Karcagi SC). A DVSC II által kölcsönadott játékosok: Fábián Bence (Karcag), Sain Balázs (Karcag), Szakács Levente (Debreceni EAC), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd)
Kiszemeltek: 
Távozók: Demjén Patrik (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Engedi Márk (karcagi kölcsön után Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Dognimani Yacouba Silue (elefántcsontparti, OFK Beograd – Szerbia), Szuhodovszki Soma (MTK Budapest), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Amos Youga (közép-afrikai-francia, lejár a szerződése)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Djordje Gordics (szerb, Lommel SK – Belgium), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Pálfi Donát (lejár a szerződése)

 

Sohan Baldoni DVSC Debrecen
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