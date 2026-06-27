Új igazolást jelentett be a Loki – Sergi Samper BL-meccsen is játszott a Barcelonában

Sergi Samper Barcelonában született, gyermekként a Barca híres akadémiáján, a La Masián fejlődött, U17-től U21-ig folyamatosan tagja volt a spanyol utánpótlás-válogatottaknak. Az FC Barcelonában bemutatkozott a felnőttcsapatban, később a Granadában és a Las Palmasban játszott. Összesen 25 mérkőzésen lépett pályára a La Ligában, 93 találkozón a spanyol másodosztályban, 2014-ben és 2015-ben három meccsen pályán volt a BL-ben; Bajnokok Ligája-győztesnek, spanyol bajnoknak és kupagyőztesnek, valamint világkupa-győztesnek is vallhatja magát – írja a dvsc.hu a 31 éves középpályásról.

Samper később légiósnak állt, 88 mérkőzésen szerepelve alapembere volt a japán bajnoki címet és kupát nyerő Vissel Kobénak, majd az FC Andorra érintésével 2024-ben a lengyel Motor Lublinhoz szerződött, amelynek színeiben a nemrég véget érő idényben 30 összecsapáson lépett pályára; csapata a bajnokság 12. helyén végzett. Lengyelországban együtt dolgozott a Loki vezetőedzőjével, Gert Remmellel.

A Transfermarkt szerint Lengyelországban június 30-ig szóló szerződése volt, a debreceniekhez szabadon igazolható játékosként érkezett.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Plamen Andreev (bolgár, Feyenoord – Hollandia, legutóbb kölcsönben Lech Poznan – Lengyelország), Sohan Baldoni (francia, Concerneau – Franciaország), Blaz Boskovic (bosnyák, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország), Rotem Keller (izraeli-magyar, Maccabi Netanja – Izrael), Macsó Máté (Diósgyőri VTK), Leon Myrtaj (magyar-albán, Tottenham Hotspur – Anglia, szabadon igazolhatóként), Póser Dániel (Békéscsaba), Sergi Samper (spanyol, Motor Lublin – Lengyelország, szabadon igazolhatóként), Tuska Bálint (Diósgyőr)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Batai Tamás (Debreceni EAC), Hornyák Csaba (Mezőkövesd), Shedrach Kaye (nigériai, Karcagi SC). A DVSC II által kölcsönadott játékosok: Fábián Bence (Karcag), Sain Balázs (Karcag), Szakács Levente (Debreceni EAC), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd)

Kiszemeltek: –

Távozók: Demjén Patrik (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Engedi Márk (karcagi kölcsön után Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Dognimani Yacouba Silue (elefántcsontparti, OFK Beograd – Szerbia), Szuhodovszki Soma (MTK Budapest), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Amos Youga (közép-afrikai-francia, lejár a szerződése)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Djordje Gordics (szerb, Lommel SK – Belgium), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Pálfi Donát (lejár a szerződése)