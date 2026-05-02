A Tijani-ügyben cáfolták a Loki ajánlatát, egy másik magyar klubról írnak

Pénteken a csakfoci.hu írt arról, hogy a DVSC labdarúgócsapata ajánlatot tett a Slavia Prahának a Nyíregyházában kölcsönben szereplő csatárért, Muhamed Tijaniért, amit a prágaiak elutasítottak.

Az inFotbal.cz azonban közben arról számolt be, hogy klubközeli forrásai cáfolják a debreceni ajánlatot. „Az egyetlen ajánlat, ami Magyarországról érkezett, az az Újpestté volt, de nem átigazolásra, hanem kölcsönvételre vonatkozott” – fogalmaz a cseh portál a 25 éves Tijani kapcsán.

A Nemzeti Sport is úgy tudja, hogy konkrét, azonnali vételi ajánlatot egyik magyar klub sem tett, a debreceniek csak érdeklődésig jutottak, Újpesten pedig jelenleg nincs szó arról, hogy a nyáron kivásárolnák a csatárt.

Tijani szerződtetésére egyébként a Nyíregyházának lenne opciós lehetősége, de kérdés, tud-e élni ezzel, ugyanis információink szerint a nigériai támadó ára egymillió euró.

Tijani a télen érkezett fél évre kölcsönbe az NB I-be, 13 bajnokin hét gólt szerzett, ma az MTK ellen növelheti találatai számát. Azt egyébként a cseh portál is megjegyzi, nem valószínű, hogy a légiós a nyáron visszatér Prágába azok után, hogy 2024 óta már harmadszor adták kölcsön, igaz, még két évig szerződés köti a Slaviához.

LABDARÚGÓ NB I

32. FORDULÓ

Május 1., péntek

ZTE FC–Puskás Akadémia 1–3

Május 2., szombat

13.00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

16.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)

19.15: ETO FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

Május 3., vasárnap

13.30: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

16.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)