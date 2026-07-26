Nemzeti Sportrádió

Böde Dániel hatékonyságában feltétlenül bízhatnak a paksiak

K. J.K. J.
2026.07.26. 11:47
null
Böde Dániel ezzel a mozdulattal szerezte meg a paksiak gólját csütörtökön a Panathinaikosz ellen (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
FTC NB I Paks Böde Dániel labdarúgó NB I Paksi FC
Pályafutása 529. NB I-es mérkőzésén szerepelhet vasárnap este volt csapata, a Ferencváros ellen Böde Dániel, a Paksi FC veterán csatára, akinek a játékpercei alapján az előző két bajnoki idényben egy teljes mérkőzés sem kellett a gólszerzéshez.

„Mindig történik valami a pályán, ha beállok” – mondta lapunknak évekkel ezelőtt adott interjújában a 25-szörös válogatott Böde Dániel, amikor már meg kellett barátkoznia a gondolattal, hogy elsősorban csereként számít rá a Paksi FC szakmai stábja. Október 24-én lesz negyvenesztendős, májusban egy évvel, 2027 nyaráig meghosszabbította a szerződését szeretett klubja, saját bevallása szerint tíz másodperc alatt megegyeztek a folytatásról.

S persze azóta is történt „valami”, amikor beállt, például nem is olyan régen, csütörtök este: a Panathinaikosz elleni Konferencialiga-selejtezős párharc első, paksi mérkőzésén a 62. percben küldte pályára Bognár György vezetőedző, egy perccel később a lécre emelte a labdát, a 71.-ben pedig a védője mellett helyzetbe hozva magát hanyag eleganciával a bal felső sarokba emelte. Csapata 2–1-re kikapott, szerinte az eredeti tízszázalékos továbbjutási esélyük öt százalékra csökkent – de azért megrendezik jövő héten a visszavágót Athénban…

Ami az NB I-et illeti: korábbi csapata (2012–2019), a Ferencváros érkezik vasárnap Paksra a bajnokság első fordulójában, ha Bognár György beveti, ez lesz pályafutása 529. magyar élvonalbeli mérkőzése, az előzőeken egyébként 172 gólt szerzett és hetvenöt gólpasszt adott. Az FTC ellen ez ideig huszonegy bajnokin lépett pályára (valamennyiszer természetesen paksiként), öt gól és két gólpassz a mérlege.

Valójában a hatékonysága félelmetes, abban is leginkább az, hogy negyven felé közeledve is megvan ez az erénye. Ha csak a bajnoki szereplését vizsgáljuk, 2024–2025-ben tizenöt, az előző idényben tíz gólt ért el, előbbiben 1280, utóbbiban 817 játékperce során – statisztikailag tehát egyik évadban sem kellett neki egy teljes mérkőzés a gólszerzéshez.
Meg is van a kézenfekvő megoldás: játssza végig a meccset, mert akkor biztos betalál egyszer...

E-újság
14 órája

Kristoffer Zachariassen: Vissza akarjuk szerezni a bajnoki címet!; Idén is meglepetés a hungaroringi időmérőn: Norrisé a rajtelsőség

 

NB I, 1. FORDULÓ
15.45: Vasas FC–ETO FC (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.00: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

FTC NB I Paks Böde Dániel labdarúgó NB I Paksi FC
Legfrissebb hírek

Kristoffer Zachariassen: Vissza akarjuk szerezni a bajnoki címet!

Labdarúgó NB I
1 órája

Debrecenben kezdődik a PAFC új korszaka

Labdarúgó NB I
3 órája

Az angyalföldiek edzője, Erős Gábor Győrhöz is kötődik

Labdarúgó NB I
4 órája

Jacobacci: Együtt tudunk élni ezzel az eredménnyel, a játékkal pedig kifejezetten elégedettek lehetünk

Labdarúgó NB I
15 órája

Pontmentéssel tért vissza a Honvéd – Baki a 88. percben egyenlített

Labdarúgó NB I
16 órája

A versenyképesség megőrzése a legfőbb cél az élvonal aranyérmesénél

Labdarúgó NB I
19 órája

Hosszabbított a Somogyi fivérekkel a Honvéd – hivatalos

Labdarúgó NB I
21 órája

Hivatalos: Keresztes Krisztián Németországban folyatja

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:14