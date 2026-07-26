Böde Dániel hatékonyságában feltétlenül bízhatnak a paksiak

„Mindig történik valami a pályán, ha beállok” – mondta lapunknak évekkel ezelőtt adott interjújában a 25-szörös válogatott Böde Dániel, amikor már meg kellett barátkoznia a gondolattal, hogy elsősorban csereként számít rá a Paksi FC szakmai stábja. Október 24-én lesz negyvenesztendős, májusban egy évvel, 2027 nyaráig meghosszabbította a szerződését szeretett klubja, saját bevallása szerint tíz másodperc alatt megegyeztek a folytatásról.

S persze azóta is történt „valami”, amikor beállt, például nem is olyan régen, csütörtök este: a Panathinaikosz elleni Konferencialiga-selejtezős párharc első, paksi mérkőzésén a 62. percben küldte pályára Bognár György vezetőedző, egy perccel később a lécre emelte a labdát, a 71.-ben pedig a védője mellett helyzetbe hozva magát hanyag eleganciával a bal felső sarokba emelte. Csapata 2–1-re kikapott, szerinte az eredeti tízszázalékos továbbjutási esélyük öt százalékra csökkent – de azért megrendezik jövő héten a visszavágót Athénban…

Ami az NB I-et illeti: korábbi csapata (2012–2019), a Ferencváros érkezik vasárnap Paksra a bajnokság első fordulójában, ha Bognár György beveti, ez lesz pályafutása 529. magyar élvonalbeli mérkőzése, az előzőeken egyébként 172 gólt szerzett és hetvenöt gólpasszt adott. Az FTC ellen ez ideig huszonegy bajnokin lépett pályára (valamennyiszer természetesen paksiként), öt gól és két gólpassz a mérlege.

Valójában a hatékonysága félelmetes, abban is leginkább az, hogy negyven felé közeledve is megvan ez az erénye. Ha csak a bajnoki szereplését vizsgáljuk, 2024–2025-ben tizenöt, az előző idényben tíz gólt ért el, előbbiben 1280, utóbbiban 817 játékperce során – statisztikailag tehát egyik évadban sem kellett neki egy teljes mérkőzés a gólszerzéshez.

Meg is van a kézenfekvő megoldás: játssza végig a meccset, mert akkor biztos betalál egyszer...