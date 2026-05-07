Nyíregyháza: nyolc lejáró szerződésű játékos távozhat; többen visszatérhetnek

Értesüléseink szerint biztosan távozik a nyáron Nyíregyházáról a lejáró szerződésű ciprusi válogatott védő, az NB I-ben másfél év alatt húsz meccsen szerepelt Pavlosz Korrea, a három esztendeje érkezett csapatkapitány, Nagy Dominik. Lejár a szerződése az első csapatban csak nyolc bajnokin szóhoz jutó albán válogatott Eneo Bitrinek, valamint a kapus Kovács Dánielnek.

Továbbá lejár négy kölcsönjátékos megállapodása is. A 21 éves jobbhátvéd, a január óta sérülés miatt hiányzó Farkas Bendegúz visszatér a Puskás Akadémiához és jelen állás szerint a kapus Dala Martinnak is vissza kell térnie a felcsútiakhoz, a montenegrói védőnek, Meldin Dreskovicsnak pedig a német Darmstadthoz. A klub megtartaná, és van is elővásárlási joga a téli átigazolási időszak egyik főnyereményének számító, 14 bajnokin nyolc gólt szerző Muhamed Tijani véglegesítésére, erre azonban információink szerint nincs reális esély. Egyrészt a magas, minimum egymillió eurós kivásárlási ára miatt, másrészt azért sem valószínű a szerződtetése, mert már erre a fél évre is jelentős fizetéscsökkentésbe egyezett bele, annak érdekében, hogy a Nyíregyháza kölcsön tudja venni. Ezért várhatóan ő is távozik.

Aki viszont marad, a tél másik nagy igazolása, a 14 bajnokin hat gólt szerző osztrák Marko Kvasina, akinek az esetében életbe lép a klub hosszabbítási opciója. A Transfermarkt a lejáró szerződésű játékosok közé sorolja Szlobodan Babicsot és Oláh Benjámint is, de mindkettejüknek van érvényes kontraktusa a következő idényre is.

Ami a nyári érkezőket illeti, jelen állás szerint akár hat kölcsönadott játékos is visszatérhet – Alaxai Áron, Beke Péter, Kun Ákos, Zan Medved, Keresztes Krisztián, Csörnyei Zsombor. A felsoroltak közül többször írtunk már arról, hogy Keresztessel nagyon elégedettek a skót Dundee Unitednél, de eddig nem jelentkezett a szigetországi klub, hogy érvényesítse a kivásárlási opcióját.

Ugyanakkor a kölcsönben szereplők mellett is várhatók érkezők, információink szerint egyeztetések folynak például egy U-válogatott magyar futballista szerződtetéséről, és persze a nem lejáró szerződésű nyíregyházi labdarúgók közül is lehet távozó, ha valakiért megfelelő ajánlat érkezik. A csakfoci.hu-hoz hasonlóan a Nemzeti Sport is úgy értesült, hogy Manner Balázs iránt több klub érdeklődött már, köztük a Debrecen, az ETO és az Újpest is, de Benczenleitner Barna és Kovácsréti Márk iránt is van érdeklődés fővárosi klubok részéről.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Alaxai Áron (Paks), Beke Péter (Kecskemét), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Zan Medved (szlovén, 1. FC Slovácko – Csehország), Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia). A Nyíregyháza II adta kölcsön: Csörnyei Zsombor (Ajka)

Kiszemeltek: –

Távozók:

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Dala Martin (Puskás Akadémia), Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Benczenleitner Barna, Eneo Bitri (albán, lejár a szerződése), Pavlosz Korrea (ciprusi, lejár a szerződése), Kovács Dániel (lejár a szerződése), Kovácsréti Márk, Manner Balázs (Debrecen, ETO, Újpest), Nagy Dominik (lejár a szerződése)