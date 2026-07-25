A versenyképesség megőrzése a legfőbb cél az élvonal aranyérmesénél

Több volt idény előtti információközlésnél az ETO FC pénteki sajtótájékoztatója. A vezetőedző és két stábtag, valamint a korábbi igazgató távozása után időnek kellett eltelnie a sorok rendezéséig, amit a Bajnokok Ligája-selejtezős rajt sínylett meg. A jelek szerint helyreállt a rend, ezt a négy hete munkába álló új sportigazgató, a belga Sander Van Praet bemutatkozása, ars poeticájának meghatározása bizonyítja.

A negyvenéves sportvezető a klub és a város tradíciói, futballkultúrája, a jól működő akadémia, a tulajdonosi kör munkája és a bajnoki cím elnyerése miatt kihívásnak tartotta a megkeresést. Rövid felkészülést követően jól dolgozik Efraín Juárez vezetőedzővel az új szakmai stáb, az akadémia az alapja a rövid, a közép- és a hosszabb távú terveknek, mivel későbbi életkorban is lehet a játékosoknál fejlődést elérni. Van Praet nyitottságot, tiszta kommunikációt ígért, valamint a csapatkohézió megőrzését vagy akár erősítését.

Válogatottjai, értékei vannak az egyesületnek, ők jó hírét viszik az ETO-nak, ám egyelőre Vitális Milán és Tóth Rajmund külföldi megkeresésére is azt válaszolta, hogy nem lát a jövőbe. A klub mindenképpen szeretne a Konferencialiga alapszakaszába eljutni, a hazai bajnokságban pedig a legfőbb cél hosszú időre megtartani a versenyképességet, az NB I-es trón megvédésének kimondása felelőtlenség lenne. A játékosállományban lesznek még távozók és érkezők, az esetleges újabbakra vonatkozó kérdésre azt válaszolta: belső védő, belső középpályás és csatár szerződtetése egyaránt indokolt, vannak is folyamatban lévő ügyek, Viktor Djukanovics megszerzése ebben a jó példa.

Havas Máté, az ETO FC operatív és akadémiai igazgatója megemlítette, hogy a fiatal- és a magyarszabály változásai nem mindig előremutatók, alkalmazkodni kell ahhoz is, hogy a FIFA-előírásnak nem megfelelő magyar állampolgár labdarúgóval így nem lehet számolni. Ezzel együtt jó hír, hogy az ETO-nál Tollár Imre, Umathum Ádám, Décsy Ádám, Szép Márton, Csorba Noel, Brecska Dániel, Selyem Bálint és Herczeg Marcell személyében nyolcan felelnek meg a fiatalszabálynak. A szurkolók miatti büntetések, szektorbezárások szükségessé teszik velük az újabb megbeszéléseket. A klub kölcsönjátékosokkal segíti az NB II-es győri csapat, a Gyirmót szereplését, de kooperációs szerződést az Ajkával kötött: ők fogadhatják azokat, akik a jövő ETO-játékosai lehetnek. Végül Havas bejelentette, hogy az MLSZ kérésére a Real Madrid Üllői úti, augusztus 8-i látogatása miatt később rendezik a Ferencváros elleni győri rangadót.