Az angyalföldiek edzője, Erős Gábor Győrhöz is kötődik

A kötődés még 2026-ban is erős: a Vasas három, Erős Gábor – vezetőedzőként – négy év után tér vissza a magyar élvonalba, mindkét esetben jóval tovább kellett várni, mint 2022 és 2023 tavaszán gondolhattuk. A klub és a tavaly nyáron kinevezett vezetőedző esetében is meghatározó a vasárnapi ellenfél szerepe. A Vasas 2024 tavaszán a győriekkel küzdött a feljutásért, májusban csaknem nyolcezer néző előtt az ETO végletekig kiélezett meccsen 3–2-re nyert, egy héttel később pedig a feljutást is kiharcolta. A következő évben épp Erős Gábor odázta el az angyalföldiek osztályváltását a Kazincbarcika élén, de közös munkával már viszonylag simán összejött a hőn áhított feljutás.

Az egykori labdarúgó Kisvárdán bontogatta a szárnyait edzőként, a 2021–2022-es idényben a 12. fordulótól irányította a csapatot előbb megbízott, majd tényleges vezetőedzőként. Minden létező klubcsúcsot megdöntött a csapattal, s ezüstérmet szerzett a bajnokságban. Munkája gyümölcsét nem arathatta le, váratlanul távoznia kellett, így a Konferencialigában már nem irányíthatta a Kisvárdát, s vasárnapig az NB I-be sem tért vissza. Visszatekintve jól döntött, amikor tavaly nem tartott a Kazincbarcikával az NB I-be, mert bár így újabb évet kellett várnia az NB I-re, ismét megteremtette magának a lehetőséget, a Vasasnál pedig nagyobb esély mutatkozik arra, hogy huzamosabb ideig maradhat, még akkor is, ha a klub hosszú ideig szerepelt a másod­osztályban.

NB II-es emlék még 2023-ból: a Vasas hat góllal győzte le az ETO-t, Novothny Soma így örült a két találatának (Fotó: Török Attila)

A sorsolás nem volt kegyes a Vasashoz, hiszen a bajnoki címvédő, kedden a Konferencialigában hat gólt szerző ETO FC érkezik a Fáy utcába. Erős Gábor ezer szállal kötődik a győriekhez, a klub utánpótlásában nevelkedett, 1999-ben éppen az ETO színeiben (a Vasas ellen) mutatkozott be az élvonalban, és további négy idényt töltött ott. A városhoz közel lakik, kisebbik fia, Erős Donát a Fehér Miklós Akadémián futballozik, tavasszal az U13-asoknál bajnoki címet szerző ETO-ban huszonöt meccsen tíz gólt szerzett, tavaly az U12-ben aranyérmes csapatban pedig huszonkét találkozón tizenhatot.

A Vasas honlapjának a feljutás kiharcolása után a legjobban várt mérkőzésekről ezt mondta: „A Győr elleni összecsapások lesznek számomra a legérdekesebbek. Megtiszteltetés volt a Fradi mezét viselni, Kisvárdán pedig kilenc szép évet töltöttem el, de Győrhöz ezer szállal kötődöm, ETO-nevelés vagyok, ott mutatkoztam be a felnőttfutballban, a kisebbik fiam jelenleg is az ottani akadémián futballozik.”

Amikor a két csapat legutóbb, 2023 novemberében az Illovszky Rudolf Stadionban találkozott, a Vasas 6–0-ra győzött.

NB I

1. FORDULÓ

15.45: Vasas FC–ETO FC (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.00: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!