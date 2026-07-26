Nemzeti Sportrádió

Az angyalföldiek edzője, Erős Gábor Győrhöz is kötődik

MOHAI DOMINIKMOHAI DOMINIK
2026.07.26. 09:24
null
A Vasasnál sikerrel dolgozó vezetőedző, Erős Gábor talán a legnehezebb feladatot kapta a bajnoki nyitányon... (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
NB I Vasas ETO FC labdarúgó NB I Erős Gábor
Győrben nevelkedett, az ETO-ban mutatkozott be az élvonalban, kisfia ma is a Fehér Miklós Akadémián futballozik, Erős Gábor mégis az ötszörös bajnok, címvédő ellen tér vissza az NB I-be vezetőedzőként.

 

A kötődés még 2026-ban is erős: a Vasas három, Erős Gábor – vezetőedzőként – négy év után tér vissza a magyar élvonalba, mindkét esetben jóval tovább kellett várni, mint 2022 és 2023 tavaszán gondolhattuk. A klub és a tavaly nyáron kinevezett vezetőedző esetében is meghatározó a vasárnapi ellenfél szerepe. A Vasas 2024 tavaszán a győriekkel küzdött a feljutásért, májusban csaknem nyolcezer néző előtt az ETO végletekig kiélezett meccsen 3–2-re nyert, egy héttel később pedig a feljutást is kiharcolta. A következő évben épp Erős Gábor odázta el az angyalföldiek osztályváltását a Kazincbarcika élén, de közös munkával már viszonylag simán összejött a hőn áhított feljutás.

Az egykori labdarúgó Kisvárdán bontogatta a szárnyait edzőként, a 2021–2022-es idényben a 12. fordulótól irányította a csapatot előbb megbízott, majd tényleges vezetőedzőként. Minden létező klubcsúcsot megdöntött a csapattal, s ezüstérmet szerzett a bajnokságban. Munkája gyümölcsét nem arathatta le, váratlanul távoznia kellett, így a Konferencialigában már nem irányíthatta a Kisvárdát, s vasárnapig az NB I-be sem tért vissza. Visszatekintve jól döntött, amikor tavaly nem tartott a Kazincbarcikával az NB I-be, mert bár így újabb évet kellett várnia az NB I-re, ismét megteremtette magának a lehetőséget, a Vasasnál pedig nagyobb esély mutatkozik arra, hogy huzamosabb ideig maradhat, még akkor is, ha a klub hosszú ideig szerepelt a másod­osztályban.

NB II-es emlék még 2023-ból: a Vasas hat góllal győzte le az ETO-t, Novothny Soma így örült a két találatának (Fotó: Török Attila)

A sorsolás nem volt kegyes a Vasashoz, hiszen a bajnoki címvédő, kedden a Konferencialigában hat gólt szerző ETO FC érkezik a Fáy utcába. Erős Gábor ezer szállal kötődik a győriekhez, a klub utánpótlásában nevelkedett, 1999-ben éppen az ETO színeiben (a Vasas ellen) mutatkozott be az élvonalban, és további négy idényt töltött ott. A városhoz közel lakik, kisebbik fia, Erős Donát a Fehér Miklós Akadémián futballozik, tavasszal az U13-asoknál bajnoki címet szerző ETO-ban huszonöt meccsen tíz gólt szerzett, tavaly az U12-ben aranyérmes csapatban pedig huszonkét találkozón tizenhatot.

A Vasas honlapjának a feljutás kiharcolása után a legjobban várt mérkőzésekről ezt mondta: „A Győr elleni összecsapások lesznek számomra a legérdekesebbek. Megtiszteltetés volt a Fradi mezét viselni, Kisvárdán pedig kilenc szép évet töltöttem el, de Győrhöz ezer szállal kötődöm, ETO-nevelés vagyok, ott mutatkoztam be a felnőttfutballban, a kisebbik fiam jelenleg is az ottani akadémián futballozik.”  

Amikor a két csapat legutóbb, 2023 novemberében az Illovszky Rudolf Stadionban találkozott, a Vasas 6–0-ra győzött.

NB I
1. FORDULÓ
15.45: Vasas FC–ETO FC (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.00: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

NB I Vasas ETO FC labdarúgó NB I Erős Gábor
Legfrissebb hírek

Debrecenben kezdődik a PAFC új korszaka

Labdarúgó NB I
12 perce

Jacobacci: Együtt tudunk élni ezzel az eredménnyel, a játékkal pedig kifejezetten elégedettek lehetünk

Labdarúgó NB I
12 órája

Pontmentéssel tért vissza a Honvéd – Baki a 88. percben egyenlített

Labdarúgó NB I
13 órája

A versenyképesség megőrzése a legfőbb cél az élvonal aranyérmesénél

Labdarúgó NB I
16 órája

Bánáti Kevin tudja, a bajnokcsapattól mindenki győzelmet vár

Európa-konferencialiga
16 órája

Hosszabbított a Somogyi fivérekkel a Honvéd – hivatalos

Labdarúgó NB I
18 órája

Hivatalos: Keresztes Krisztián Németországban folyatja

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:14

Nevelőklubja ellen szerezheti meg első NB I-es gólját Soltész Dominik

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:05