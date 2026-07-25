Végleg távozott az ETO középpályása – bejelentették az érkezését új klubjánál

Ledio Beqja tavaly januárban szerződött Győrbe Albániából, de az ETO-ban csak négy NB I-es bajnokin és egy Magyar Kupa-meccsen jutott szóhoz, tavaly nyáron egy évre kölcsönbe visszatért hazájába, a Dinamo Citybe.

A héten viszont már egy másik albán csapat, a KF Egnatia üdvözölte hivatalos csatornáin a középpályást, aki a hírek szerint 2029-ig írt alá új klubjánál, tehát végleg távozott Győrből. Érdekesség, hogy az Egnatia ezen a nyáron már a második NB I-es játékost szerződtette, hiszen korábban átigazolta a Nyíregyházáról távozó Eneo Bitrit is.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL

Érkezők: Csinger Márk (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Viktor Djukanovics (montenegrói, Hammarby – Svédország), Modou Lamin Mass (gambiai, Almasi Football Academy – Nigéria), Modou Lamin Marong (gambiai, Somorja – Szlovákia), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Urblík Norbert (magyar-szlovák, Somorja – Szlovákia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Mamadou Barry (szenegáli, Union Saint-Gilloise – Belgium), Marc Giger (svájci-kameruni, Union Saint-Gilloise – Belgium), Rodrigo López (mexikói, Pumas UNAM – Mexikó), Keylor Navas (Costa Rica-i, Pumas UNAM – Mexikó)

Távozók: Ledio Beqja (albán, Egnatia – Albánia, legutóbb kölcsönben Dinamo City – Albánia), Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Farkas Balázs (BVSC-kölcsön után szabadon igazolható), Senna Miangué (belga, Aktobe – Kazahsztán, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Tóth Rajmund (Bröndby – Dánia, 1. FC Nürnberg – Németország), Vitális Milán (Celtic FC – Skócia)

