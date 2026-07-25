Bánáti Kevin tudja, a bajnokcsapattól mindenki győzelmet vár

Viszontagságos hazaút a kiütéses, 6–2-es győzelem után: az ETO FC küldöttsége jóval később ért haza Luxemburgból, mint ahogy tervezte.

„Szerda délután fél négykor szállt fel a repülőgépünk, pedig a tervezett indulás reggel kilenckor lett volna – mesélte lapunk megkeresésére a győriek hatodik gólját szerző Bánáti Kevin. – A tervek szerint aznap fél egykor lett volna edzés, akik sokat játszottak, kevesebb munkára számíthattak, a kevesebbet játszókra pedig kompenzáló program várt volna. Mindenesetre jó érzésekkel jöttem haza, mégiscsak győztünk, ráadásul nagy különbséggel, és ebből kivettem a részem egy góllal, úgyhogy sikeres túrán vagyunk túl.”

Az Atert Bissen 21 lövéssel próbálkozott, Samuel Petrás egyáltalán nem unatkozott a kapuban (nyolc védést kellett bemutatnia), a klub saját nevelésű támadója szerint bőven van mit javítani a játékon.

„Az eredményt tekintve nyilván sima meccs volt, de játékban nem. Sok játékelem vár javításra, fegyelmezettnek, koncentráltnak kell lenni. Sokat lőttek kapura a hazaiak, voltak helyzeteik, ez szervezettség kérdése. Nehéz megmondani még nekem is, pontosan mi a magyarázata, erre az edző és a stábja tudja a megfelelő választ. Új edzőnk van, mást kér tőlünk, más felfogásban játszunk. Efraín Juárez agresszívebb letámadást kér tőlünk, szereti, ha úgymond előre védekezünk, ilyen a beállítottsága. Egyelőre három meccs ment le, az elsőn kezdő voltam, a másik kettőn csere, más-más pozícióban játszottam, egyelőre azt tudom mondani, hogy elöl van konkurencia, nincs bérelt helyünk.”

Néhány helyen előkerült a hír júniusban, hogy Bánáti Kevin is követheti Borbély Balázst a Ferencvároshoz, erről is érdeklődtünk a 21 éves játékosnál. „Felröppent a hír, de bennem mindig az volt az elsődleges, hogy szeretnék Győrben maradni, az ETO-t erősíteni, mert jó helyen vagyok itt.”

A Konferencialiga-mérkőzés utáni első edzést követően a Vasas elleni bajnoki idénynyitó is téma volt már.

„Feljutó csapat az ellenfelünk, de nem szabad félvállról venni ezt a találkozót. Sajátosak a hazai meccsek a nemzetköziekhez képest, de maximális erőbedobással játszunk azokon is. A Vasast ismerjük, korábban a feljutásért küzdöttünk az angyalföldiekkel, sok jó játékosuk van, hazai pályán, feljutóként kettőzött erővel hajtanak majd. Mi vagyunk a bajnoki címvédők, elvárás, hogy győzelemmel kezdjünk.”