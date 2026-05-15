Öttusa: Guzi Blanka és Bauer Blanka erős versenyzéssel döntős a pazardzsiki vk-versenyen

SZELECZKI RÓBERT
2026.05.15. 15:43
Guzi Blanka (Fotó: Kovács Péter, archív)
világkupaverseny Pazardzsik öttusa Bauer Blanka Guzi Blanka
Guzi Blanka a török Ilke Özyüksellel kézen fogva zárt az élen a pazardzsiki öttusa-világkupaverseny női elődöntőjének A-csoportjában, mögöttük a záró számban 11 helyet előre lépő Bauer Blanka futott be. Mészáros Emma a B-csoportból csatlakozna rövidesen.

Szinte pontosan egy évvel ezelőtt a pazardzsiki világkupaversenyen Guzi Blanka kiesett az elődöntőben – tavaly az volt az egyetlen viadal, amelyen nem sikerült döntőbe jutnia (egyelőre a legutóbbi is). Az egyéniben kétszeres világbajnoki ezüstérmes, éppen pénteken 27 éves öttusázó azóta nemegyszer emlegette ezt a versenyt negatív emlék helyett fontos mérföldkőként, amelyet követően „át kellett kódolnia magában egy-két dolgot”, hogy ismét a helyére kerüljön minden – erről legutóbb a DVTK klubhonlapjának adott interjújában beszélt a jelenleg is futó vk-versenyt megelőzően. Sokatmondó, hogy a kairói vk-fordulón az aranyérmet bezsebelő Guzi Blanka az idén már a világranglista vezetőjeként érkezhetett meg Pazardzsikba.

Ahol pénteken a női elődöntőt rendezik meg, szokásosan 36 versenyzővel, két csoportban, amelyben az első kilenc-kilenc hely ér indulási jogot a döntőben. A kora délutáni A-csoportban Guzi Blanka mellett Bauer Blanka kapott helyet, aki hosszú hátsérülése után a tavaly augusztusi kaunasi világbajnokságot követően először versenyez a nemzetközi színtéren.

Bauer Blanka (Fotó: Kovács Péter, archív)

A körvívást 13–22-es, mínusz kilences mérleggel teljesítő Guzit 15.-ként rangsorolták az A-csoportban, így pont nem sikerült elkerülnie a pluszasszót – a 16 közé kerülésért irányított, és 5–4-re legyőzte az olasz Annachiara Allarát (11–24, 18.), ám a következő körben 5–3-ra alulmaradt a számot később megnyerő brit Charlie Follett (23–12, 2.) ellen. A 16 között kezdő Bauer Blankát a cseh Karolína Krenková (19–16, 5.) 4–3-ra múlta felül. Az akadálypályán Guzi egy-két másodpercet hagyott, de 32.71-gyel így is a hatodik időt futotta, Bauer 37.08-cal a 12. lett a számban.

Két számot követően Guzi Blanka a 12., Bauer Blanka a 16. helyen állt, de mindketten előreléptek a 100 méteres gyorsúszást követően. Különösen előbbi, aki nemcsak a saját futamát, hanem az egész számot megnyerte 1:02.34-gyel, és fellépett hetediknek a kombinált szám előtt. Bauer 1:05.08-cal 13. lett, de további két helyet előrelépve 14.-ként állt, és 19 másodpercre volt a továbbjutást érő kilencedik pozíciótól, ami az ő „kombiképességeit” figyelembe véve egyáltalán nem tűnt soknak.

A záró számban a DVTK-s Guzi Blanka három lövészet után már a második helyen haladt, a következő után átvette a vezetést az addig éllovas török Ilke Özyükseltől, végül vele kézen fogva ért be a célba – mögöttük pedig nem más, mint Bauer Blanka tűnt fel, aki a legjobb kombiidőt futotta a csoportban, három sorozat után már továbbjutóként haladt, és négy versenytársával majdnem egyszerre ért be, a hivatalos eredménysor őt tüntette fel harmadiknak

A B-csoportan Mészáros Emma versenyez majd azért, hogy a két Blankához csatlakozzon a fináléban.

ÖTTUSA
VILÁGKUPAVERSENY, PAZARDZSIK
NŐK, ELŐDÖNTŐ
A-csoport
1. Guzi Blanka 1447 pont – továbbjutott
…Ilke Özyüksel (török) 1447 – tj.
3. Bauer Blanka 1445 – tj.

Később
B-csoport (16.00)

 

