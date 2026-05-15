Horváth Bence: Minél tovább tartjuk a döntetlent, annál frusztráltabbak lehetnek a finnek

– Jó hangulatúnak, intenzívnek tűnt az utolsó hosszabb edzés a világbajnokság előtt. Milyen volt a jégen?

– Pénteken nem játszunk, a meccsnapok reggelein pedig csak átmozgató tréningjeink vannak, hogy felébresszük a testünket, így ez volt a vb-rajt előtti utolsó kemény edzésünk – válaszolta kérdésünkre Horváth Bence. – Igazán izzasztó volt, és úgy érzem, amennyire lehet, annyira készen állunk a Finnország elleni nyitó mérkőzésre.

– Megnézik a finnek németek elleni délutáni meccsét?

– Igen, a délutánunk szabad, szóval tervezzük, hogy átmegyünk megfigyelőbe.

– Mire számít az első rivális elleni mérkőzésen, hiszen – lévén évek óta a Juukurit finn csapat játékosa – ismeri a finnországi hokikultúrát?

– Az a vicces helyzet, hogy a magyar válogatottból több játékos játszik a finn első osztályú Liigában, mint a finnből. De legfeljebb lehallgatom őket, amikor egy-egy bulinál tanácskoznak. Az biztos, hogy nagyon hajtós meccs lesz, aminek a nagy részében az ellenfél fogja irányítani a játékot, de mi is sokat gyakoroltuk a kontrollált védekezést, amikor a pálya közepét védjük, nem adunk területet. Minél tovább tartjuk a döntetlent, annál frusztráltabbak lehetnek, pláne, ha találnánk egy gólt is. Élvezni szeretnénk, és arra is használni, hogy felpörögjünk, felkészüljünk a britek elleni összecsapásra. Az biztos, hogy tapasztalni fogjuk, milyen tempóban kell játszanunk, ha másik csapatok ellen pariban akarunk lenni, vagy le akarjuk győzni őket.

– Hallottam Sebők Balázst folyékonyan finnül nyilatkozni, ha lehallgatná az ellenfelet, gondolom önnek sincs gondja a nyelvvel.

– Nincs, de Balu olyan, mint az iphone 17 pro max, én csak sima iphone 17 vagyok.

Szongoth Domán: Tudom, milyen keménységre és struktúrára számítsak az ellenféltől

– Mennyire ismerte meg a finn hokit a KooKoo légiósaként?

– Tudjuk, hogy a finn hoki nagyban védekezésre alapuló, nagyon hangsúlyos náluk a csapat taktikai felkészültsége és az egy az egy elleni védekező képességek fejlesztése. Erre nekem nagyon jó klub volt a KooKoo, hogy ezeket a játékelemeket elsajátítsam, hasznomra válik az ott szerzett tapasztalat. Tudom, milyen keménységre és struktúrára számítsak az ellenféltől.

– Jó klub volt? Ez azt jelenti, hogy már nem az vagy nem lesz az?

– Meglátjuk, de most arra utaltam, hogy az utánpótláscsapatnál töltött időszakom volt jó.

– Hogyan élte meg, hogy a KooKoo felnőttcsapata döntőt játszott a finn Liigában, benne válogatott társával, Galló Vilmossal?

– Végig követtem a meccseiket és szurkoltam nekik. Sajnos nem jött össze nekik az aranyérem, de egy ilyen kis költségvetésből gazdálkodó klubtól – összehasonlítva a Tapparával, amellyel a finálét játszotta – nagyon szép eredmény, hogy ilyen sokáig, a második helyig eljutott.

– Mire számít a délutáni Németország–Finnország mérkőzésen?

– Megnézzük mindenképp, már csak azért is, hogy hangolódjunk a rajtra, még inkább meghozza a játékkedvünket, és hátha az eddigieknél is teljesebb képet kapunk arról, mire számíthatunk a finnek elleni nyitó meccsen.

JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC

A-CSOPORT (ZÜRICH)

Szombat 16.20: Finnország–MAGYARORSZÁG (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!