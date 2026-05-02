Németh Krisztián: Amíg élek, nem felejtem el ezt a napot

Megható, emlékezetes perceknek lehettek szemtanúi, akik kint voltak az Új Hidegkuti Nándor Stadionban szombat kora délután az MTK–Nyíregyháza bajnokin. Amit már korábban is sejteni lehetett, a találkozó előtt hivatalossá vált: a 37 éves, 37-szeres válogatott Németh Krisztián ezen az összecsapáson búcsúzott el a profi labdarúgástól.

Huszonegy év, 157 MTK-meccs – mindent köszönünk, Némó! – emelték magasba a feliratot az MTK-szurkolók, amikor a csatár néhány perccel a mérkőzés vége előtt leballagott a pályáról.

„Nem tudom, kibírom-e könnyek nélkül” – mondta Horváth Zsóka, Németh Krisztián felesége, aki immár két évtizede a futballista párja, s aki a dunaszerdahelyi női kézilabdacsapat egyik vezetőjeként dolgozik. A meccsre sokan eljöttek Németh Krisztián miatt: az U19-es válogatott egykori edzője, Sisa Tibor („Nagyon képzett játékos volt, és kiváló csapatember, jó szívvel gondolok vissza a közös időszakunkra” – fogalmazott az egykori szakvezető), Juhász Roland és Torghelle Sándor a Sporting Kansas „Németh” feliratú mezében figyelte az összecsapást, és azt láthatták, hogy a csatár még mindig az egyik legképzettebb futballista a mezőnyben.

„Jól emlékszem arra a napra, amikor még az MTK-ban futballoztam, és feljött hozzánk, a felnőttek közé az a tizenhat éves srác – idézte fel a régmúltat Juhász Roland korábbi 95-szörös válogatott. – Már akkor látszott rajta, hogy kivételes tehetség, szenzációs technikai érzékkel. akkor még nem tudtam, hogy mély barátság alakul ki közöttünk, így elfogult vagyok, ha róla kell beszélnem. Sok nagy csatát megéltünk közösen, és a kétezertizenhatos Európa-bajnokság, amelyen mind a ketten ott lehettünk, felejthetetlen élmény nekünk.”

Torghelle Sándor is elmondta véleményét: „Nagyszerű futballista, nagyon jó ember. A cselei, a passzai megtaníthatatlanok, és egyáltalán nem véletlen, hogy valaki két évtizeden keresztül a profi futball szereplője, sok évet külföldön töltve. Sajnos ilyen a futball: egyszer mindenkinek eljön a búcsú ideje.”

Nos, Németh Krisztián szombat délután is jobbnál jobb labdákkal próbálta kiszolgálni a társait, és bár gólt nem tudott szerezni, Németh Hunornak gólpasszt adott.

Aztán megállt a mérkőzés, amikor Pinezits Máté vezetőedző lehívta őt a pályáról, a társai egyenként megölelték, a nézőtéren mindenki felállva tapsolta őt, és milyen a futballélet, abban a néhány percben, amikor Németh Krisztián már nem volt a pályán, egyenlített a Nyíregyháza. Ilia Beriasvili buktatta Temesvári Attilát, Muhamed Tijani pedig értékesítette a tizenegyest. A mérkőzést követően Németh Krisztián megkapta a mikrofont, és elköszönt a szurkolóktól: udvariasan megköszönte a két évtizeden át tartó támogatást, kifejezte a háláját a családjának és a csapattársainak.

Megható, szép gesztus volt ez.

„Még egyszer, utoljára: jól éreztem magam a futballpályán – mondta lapunk kérdésére Németh Krisztián, aki 2005-ben éppen szülővárosa csapata, a Győri ETO ellen mutatkozott be az NB I-ben az MTK kék-fehér mezében. 2006 februárjában, több mint húsz éve a REAC ellen megszerezte első élvonalbeli gólját, nem sokkal később pedig, amikor Angyalföldön a Vasas elleni bajnokin beállt a szünetben, jó húsz perc alatt mesterhármast szerzett. – Nem foglalkoztam azzal, hogy ez az utolsó mérkőzés, próbáltam – mint két évtizeden át mindig – a csapatom hasznára lenni. Azt a kapufát persze sajnálom nagyon, ha húsz perccel korábban alakul ki az a szituáció, jó eséllyel gól születik, akkor még volt elég oxigén… Rengeteg barátom eljött, nagyon sok szeretetet kaptam a karrierem során és most, szombat délután is – amíg élek, nem felejtem el ezt a napot.”