Kajak-kenu vk: a női kenu páros arany-, a férfi kajak négyes ezüstérmes Brandenburgban

A múlt heti szegedi világkupaversenyen elért bronzérmét követően újfent a C–2 500 méter döntőjében bizonyíthatott olimpiai negyedik helyezett egységünk, Kiss Ágnes és Nagy Bianka.

Kiss a finálé előtt három és fél órával remekelt a C–1 500 méter középfutamában, magabiztos győzelemmel hangolt a kora délutáni éremcsatára. Jól kezdtek a lányok, a táv felénél a második helyen haladtak a spanyolok mögött, ők leszakadtak, a végén a kínai egységgel kellett hatalmasat küzdeni, szinte egyszerre haladt át a célvonalon a két páros, mindössze 11 századmásodperc döntött, a mieink javára, akik így világkupaversenyen elért aranyéremmel hangolhatnak a június 10-én Portugáliában kezdődő Európa-bajnokságra.

„Örülünk, hogy a csütörtöki rossz időt, a jégesőt és az esőt követően a pénteki előfutamokra normalizálódott a helyzet. Ági felszabadultan érkezett vissza az ötszáz egyes középfutamáról, ez meghatározta a folytatást, a döntő előtt amikor rájuk néztem, két jókedvű lányt láttam. Megvolt a taktika, szélárnyékosabb pályán mentek, végig a mezőny elején tudtak menni és nagyon jól megcsinálták, amit szerettek volna. Örülünk a sikerüknek, láthatóan feldobta őket!” – nyilatkozta ifjabb Foltán László, a kenuválogatott szövetségi kapitánya Brandenburgból.

A Maty-éren gyönyörű versenyzéssel győztes, Nádas Bence, Fodor Bence, Kurucz Levente és Tótka Sándor alkotta kajak négyesünk is jól rajtolt, a három középső pályán haladó ausztrálok, németek és magyarok elléptek a többiektől, fél távnál még a mieink vezettek, az utolsó indítása azonban a Párizsban olimpiai bajnok németeknek sikerült jobban, 15 századmásodperccel előzték meg Nádasékat, akik így ezüstérmet szereztek.

Dicséretes, hogy a Szegeden elért negyedik helyét követően a brandenburgi világkupaversenyen is A-döntőbe jutott az U23-asokból álló női négyesünk, Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina és Mészáros Anna újfent remekelt, a kínaiak, a spanyolok és a németek mögött ismét a negyedik helyen ért célba. A felnőtteknek, Csikós Zsókának, Ujfalvi Laurának, Kőhalmi Emesének és Gazsó Alida Dórának nem alakult jól a B-döntő, a kilencedik helyen ért célba, így a 18. pozícióban zárta a viadalt.

Kenu egyesben Hodován Dávidért 200, Adolf Balázsért 1000 méteren szoríthattunk a B-döntőben, előbbi megnyerte futamát, utóbbi a hatodik helyen ért célba.

VILÁGKUPAVERSENY, BRANDENBURG

Péntek

Kajak

Férfiak

K–4 500 m: 1. Németország (Rendschmidt, Lemke, Schopf, Liebscher-Lucz) 1:20.42 perc, 2. Magyarország (Nádas Bence, Fodor Bence, Kurucz Levente, Tótka Sándor) 1:20.57, 3. Ausztrália (J. Wan der Westhuyzen, P. Wan der Westhuyzen, Green, Collins) 1:20.69

Nők

K–4 500 m: 1. Kína (Jü Si-meng, Jin Meng-tie, Vang Nan, Sen Si-jü) 1:32.77, 2. Spanyolország (Ouzande, Val, Garcia Heredia, Pardo) 1:33.95, 3. Németország (Paszek, Reinwardt, Jagsch, Hermanussen) 1:34.81, 4. Magyarország I. (Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna) 1:35.10, …18. Magyarország II. (Csikós Zsóka, Ujfalvi Laura, Kőhalmi Emese, Gazsó Alida Dóra) 1:39.57

Kenu

Férfiak

C–1 200 m: 1. Artur Guliev (üzbég) 38.44 másodperc, 2. Pablo Grana (spanyol) 38.63, 3. Szergej Szvinarev (orosz) 39.09, …10. Hodován Dávid 40.99

C–1 1000 m: 1. Martin Fuksa (cseh) 3:49.82, 2. Vu Seng-jüe (kínai) 3:50.81, 3. Zahar Petrov (orosz) 3:50.82, …15. Adolf Balázs 4:02.11

Nők

C–2 500 m: 1. Kiss Ágnes, Nagy Bianka 1:55.57, 2. Szun Meng-ja, Ma Jan-an (kínaiak) 1:55.68, 3. Angels Moreno, Viktoria Yarchevska (spanyolok) 1:56.34