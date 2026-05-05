DVSC: nincs megállapodás Sergio Navarróval a hosszabbításról

A csakfoci.hu-hoz hasonlóan a Nemzeti Sport is úgy értesült, hogy nincs a következő idényre érvényes szerződése a DVSC labdarúgócsapatát tavaly nyár óta irányító spanyol szakembernek, Sergio Navarrónak, miután eddig nem vezettek eredményre a szakemberrel folytatott hosszabbítási tárgyalások.

Így nem kizárt, hogy a következő idényben új vezetőedző érkezik a télen tulajdonosváltáson is áteső, a bajnokságban 4. helyen álló debreceniekhez, de a hivatalos bejelentésre egyelőre várni kell. Kerestük az ügyben a klub sajtóosztályát, de a DVSC sajtóhírekre nem kíván reagálni.

A 46 éves Navarro eddig 34 tétmeccsen irányította a DVSC-t, a mérlege 14 győzelem, 11 döntetlen, 9 vereség (52 szerzett, 42 kapott gól).