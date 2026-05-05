Nemzeti Sportrádió

DVSC: nincs megállapodás Sergio Navarróval a hosszabbításról

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.05.05. 14:19
null
Sergio Navarrónak az idény végén lejár a szerződése Debrecenben (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
NB I Sergio Navarro DVSC Debrecen
A DVSC labdarúgócsapatának spanyol vezetőedzőjének, Sergio Navarrónak a nyáron lejár a szerződése, és még nem született megállapodás a szakemberrel a hosszabbításról.

 

A csakfoci.hu-hoz hasonlóan a Nemzeti Sport is úgy értesült, hogy nincs a következő idényre érvényes szerződése a DVSC labdarúgócsapatát tavaly nyár óta irányító spanyol szakembernek, Sergio Navarrónak, miután eddig nem vezettek eredményre a szakemberrel folytatott hosszabbítási tárgyalások.

Így nem kizárt, hogy a következő idényben új vezetőedző érkezik a télen tulajdonosváltáson is áteső, a bajnokságban 4. helyen álló debreceniekhez, de a hivatalos bejelentésre egyelőre várni kell. Kerestük az ügyben a klub sajtóosztályát, de a DVSC sajtóhírekre nem kíván reagálni.

A 46 éves Navarro eddig 34 tétmeccsen irányította a DVSC-t, a mérlege 14 győzelem, 11 döntetlen, 9 vereség (52 szerzett, 42 kapott gól).

 

NB I Sergio Navarro DVSC Debrecen
Legfrissebb hírek

Az Újpest elnöke üzent a Ferencváros elleni derbi után

Labdarúgó NB I
1 órája

MTK: olasz klubok nézik a szélsőt, német ajánlat a védőért

Labdarúgó NB I
5 órája

Horváth Dávid: Németh Hunorban minden megvan ahhoz, hogy sikeres legyen a Köbenhavnban

Labdarúgó NB I
18 órája

Igazoltatások, feljelentések, helyszíni birságok – így büntetett a rendőrség az Újpest–FTC után

Labdarúgó NB I
23 órája

Megvan, mikor dől el a bajnoki cím és dobogó sorsa az NB I-ben

Labdarúgó NB I
Tegnap, 14:06

Budapest Honvéd: Szijjártó Péter a teljesített ígéretekről posztolt a közösségi oldalán

Labdarúgó NB II
Tegnap, 12:08

Bognár Györgyöt nem a kapott gólok hozzák ki a sodrából

Labdarúgó NB I
Tegnap, 6:51

Győri ünnep Tatabányán, könnyed játékkal lett kupagyőztes az ETO

Kézilabda
2026.05.03. 20:07
Ezek is érdekelhetik