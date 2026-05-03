A derbin már magyarként játszhat Mariano Gómez

A Ferencváros vasárnap kora délután hivatalos honlapján bejelentette: a klub télen igazolt argentin hátvédje, Mariano Gómez a héten magyar állampolgársági esküt tett, így a vasárnapi, Újpest elleni derbin már megfelel a magyarszabálynak.

„Nőnek Robbie Keane variációs lehetőségei. Bajnoki címvédő férfi labdarúgócsapatunk vezetőedzője szerdától ugyanis magyarként számíthat a télen igazolt argentin védőnkre, Mariano Gómezre” – írta hivatalos honlapján a zöld-fehér klub.

Gómeznek ezzel a magyar a harmadik állampolgársága lett, az argentin mellett ugyanis spanyol állampolgársággal is rendelkezik. A 27 éves bekk január középen érkezett a zöld-fehérekhez, azóta 18 mérkőzésen játszott, és négy gólt szerzett.

A bajnoki címvédő Ferencváros győzelmi kényszerben lép pályára az Újpest elleni vasárnap délután fél öttől, hiszen csak pontszerzése esetén marad esélye a bajnokság megelőzésére, de ha az Újpest . Amennyiben az Újpest 2015 decembere után ismét legyőzné az FTC-t, a listavezető Győr már vasárnap bajnoki címet ünnepelne. Ha a Ferencváros pontot, pontokat szerez, az aranyérem két hét múlva sorra kerülő utolsó fordulóban dől majd el.

16.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!