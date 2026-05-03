Nemzeti Sportrádió

VÉGE

NB I: Paks–Debrecen 5–2

A derbin már magyarként játszhat Mariano Gómez

H. Á.H. Á.
2026.05.03. 15:01
null
Gómeznek már magyar személyi igazolványa is van (Fotó: fradi.hu)
Címkék
FTC Mariano Gómez magyar állampolgárság
A január közepén Svájcból igazolt 27 éves védő négy hónappal érkezése után már meg is kapta a magyar állampolgárságot.

A Ferencváros vasárnap kora délután hivatalos honlapján bejelentette: a klub télen igazolt argentin hátvédje, Mariano Gómez a héten magyar állampolgársági esküt tett, így a vasárnapi, Újpest elleni derbin már megfelel a magyarszabálynak.

„Nőnek Robbie Keane variációs lehetőségei. Bajnoki címvédő férfi labdarúgócsapatunk vezetőedzője szerdától ugyanis magyarként számíthat a télen igazolt argentin védőnkre, Mariano Gómezre” – írta hivatalos honlapján a zöld-fehér klub.

Gómeznek ezzel a magyar a harmadik állampolgársága lett, az argentin mellett ugyanis spanyol állampolgársággal is rendelkezik. A  27 éves bekk január középen érkezett a zöld-fehérekhez, azóta 18 mérkőzésen játszott, és négy gólt szerzett.

A bajnoki címvédő Ferencváros győzelmi kényszerben lép pályára az Újpest elleni vasárnap délután fél öttől, hiszen csak pontszerzése esetén marad esélye a bajnokság megelőzésére, de ha az Újpest . Amennyiben az Újpest 2015 decembere után ismét legyőzné az FTC-t, a listavezető Győr már vasárnap bajnoki címet ünnepelne. Ha a Ferencváros pontot, pontokat szerez, az aranyérem két hét múlva sorra kerülő utolsó fordulóban dől majd el.

NB I
32. FORDULÓ
16.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

FTC Mariano Gómez magyar állampolgárság
Legfrissebb hírek

Arne Maier: A megérzésem, a szívem és Dárdai Pál Újpestre húzott

Labdarúgó NB I
8 órája

Rangadó, rangvevő – Ballai Attila publicisztikája

Labdarúgó NB I
8 órája

Mentőöv – Jakus Barnabás jegyzete

Kézilabda
Tegnap, 7:20

Már az elődöntőben összecsap a Ferencváros és a Győr a női kézilabda MK-ban

Kézilabda
Tegnap, 7:19

Ha az Újpest bő 10 év után újra legyőzi a Fradit, már vasárnap bajnok lehet az ETO

Labdarúgó NB I
2026.05.01. 12:44

Nézők nélküli meccsen búcsúzik az NB I-től a Diósgyőr

Labdarúgó NB I
2026.04.29. 22:59

Az Eger szétlövéssel győzte le a Vasast a férfi vízilabda ob I-ben

Vízilabda
2026.04.29. 19:58

Ádám Martin: A Győr jobb csapat, mint a Fradi

Labdarúgó NB I
2026.04.26. 20:12
Ezek is érdekelhetik