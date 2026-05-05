MTK: olasz klubok nézik a szélsőt, német ajánlat a védőért

A múlt héten arról számoltunk be, hogy az MTK labdarúgócsapatánál a közelgő nyári átigazolási piac legkelendőbb „portékája” a 21 éves jobbszélső, Molnár Ádin lehet, akit a cseh Sparta Praha és a holland Heerenveen is szemmel tart. Ugyanakkor más játékosok iránt is van hazai és külföldi érdeklődés is, úgy tudjuk, a Nyíregyháza Spartacus elleni szombati bajnokin (1–1) is ültek megfigyelők a lelátón.

Molnár mellett kiemelt figyelem követi a másik szélső, a tavaly a Honvédtól megszerzett Átrok István Zalán játékát is. Az ebben az idényben 29 NB I-es meccsen hat gólt szerző és két gólpasszt adó 20 éves támadót a tavasz folyamán három olasz klub megfigyelői és élőben nézték meg. A Serie A-ból a Parma és az Udinese, a Serie B-ből az élen álló Venezia képviselői (erről írt korábban az m4sport.hu is). Úgy tudjuk, az MTK-nál jelenleg nagyobb esélyt látnak Molnár nyári távozására, de ha érkezik konkrét ajánlat, Átrok játékjogának eladásától sem zárkózik el a klub. A tárgyalási alap az U-válogatott játékosok esetében 1.5 millió euró környékén van most az MTK-nál, de a tavaszi szezonban még nem érkezett konkrét ajánlat.

Akiért legutóbb érkezett ajánlat, az a 27 éves, kétszeres grúz válogatott védő, Ilia Beriasvili, akit értesüléseink szerint egy német másodosztályú klub szerződtetett volna a télen, de az MTK-nak nem felelt meg az ajánlat.

„Valóban jött egy németországi ajánlat a télen – erősítette meg a Nemzeti Sportnak a játékos menedzsere, Lasa Odiladze. – Az MTK azt nem fogadta el, és mivel Beriasvili jól érzi magát a klubnál, nem bánja, hogy nem tudott váltani. A nyáron is csak olyan ajánlat jöhet szóba, amelyet minden fél el tud fogadni. Nem cél, hogy távozzon, a következő idényre is érvényes a szerződése, csak olyan lehetőség jöhet szóba, ami számára szakmailag előrelépést jelent és a klubnak is megfelelő anyagilag.”

Amint arról már beszámoltunk, az MTK-nál a paksi Hinora Kristóf érkezése már szinte biztosra vehető, a kölcsönben szereplő játékosok közül pedig megtartanák a diósgyőri Jurek Gábort. Ugyanakkor Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Kerezsi Zalán (Puskás Akadémia FC), Németh Hunor (FC Köbenhavn – Dánia) és Adrian Zeljkovic (Viktoria Plzen – Csehország) jelen állás szerint a nyáron visszatér anyaegyesületéhez.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL

Érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Bakó Sámuel és Zsóri Dániel (mindketten Kozármisleny), Csenterics Adrián (Mérida AD – Spanyolország), Kenesei Noel (OH Leuven – Belgium), Klausz Milán (Kazincbarcika), Kovács Mátyás (Kassa – Szlovákia), Szűcs Patrik (Komárom – Szlovákia), Törőcsik Péter (BVSC). Kooperációs kölcsönből (Kozármisleny): Csucsánszky Zoltán, László Krisztián, Mikolay Timóteus, Szolár Dávid

Kiszemeltek: Hinora Kristóf (Paksi FC), Jurek Gábor (Diósgyőri VTK – kölcsön után végleg?)

Távozók: Németh Krisztián (befejezi a pályafutását), Vitályos Viktor (Sparta Praha – Csehország), Vasiljevic Andrej (Hamburger SV – Németország)

Lejár a kölcsönszerződésük: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Kerezsi Zalán (Puskás Akadémia FC), Németh Hunor (FC Köbenhavn – Dánia), Adrian Zeljkovic (szlovén, Viktoria Plzen – Csehország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Átrok István Zalán (Parma, Udinese, Venezia – Olaszország), Kádár Tamás (lejár a szerződése), Molnár Ádin (Heerenveen – Hollandia, Sparta Praha – Csehország)