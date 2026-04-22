Toon Raemaekers: Egyértelmű, hazai pályán támadnunk kell a győriek ellen

Különös helyzetbe került a Ferencváros: néhány nappal azután, hogy Győrben az ETO FC 1–0-ra legyőzte a bajnokságban, szerda este 20 órától a Mol Magyar Kupa elődöntőjében fogadja idei legfőbb riválisát. A tét ezúttal is nagy. A bajnoki aranyért zajló versenyfutásban a győriek vannak lépéselőnyben, a kupában viszont azonnal javíthat az FTC. Toon Raemaekers, a Fradi 25 esztendős belga hátvédje szerint nincs más választásuk, mint gyorsan lezárni a vasárnapi kilencven percet, s minden energiájukat az újabb összecsapásra összpontosítani.

„Nem szabad a hétvégi vereségen rágódni – mondta lapunknak a légiós. – Rossz érzésekkel tértünk haza Győrből, ez azt hiszem, nyilvánvaló, de tisztában vagyunk azzal, hogy azt a meccset el kell felejtenünk, máris itt a következő. A Magyar Kupa más terep, és természetesen döntőbe akarunk jutni.”

A Fradi futballistája szerint a sors különös forgatókönyvet írt, hiszen ritka, hogy két csapat ilyen rövid időn belül kétszer is ekkora tétre menő meccsen találkozzon. Ő a legkevésbé sem bánja, hogy hamar itt a lehetőség a javításra.

„Kifejezetten örülök neki, hogy itt az újabb összecsapás. Nem szabad a vereségre gondolnunk, csakis a szerdai mérkőzésre. A revans kifejezést nem használnám, nem az vezérel bennünket, hogy elégtételt vegyünk ellenfelünkön. A célunk az, hogy ott legyünk a kupadöntőben.”

Toon Raemaekers úgy látta, az ETO Stadionban elsősorban az első félidei játék miatt került nehéz helyzetbe csapata. A védekezés az első negyvenöt percben nem működött megfelelően, a Győr több lehetőséget is kidolgozott, és tisztában van vele, neki sem ment úgy a játék, ahogyan kellett volna. Nem bújt a csapatteljesítmény mögé, elismerte, ő is többet hibázott a megszokottnál.

„Az első félidőben nem működött jól a védekezésünk. Ezt az elmúlt napokban megbeszéltük, nem szabad, hogy a szerdai összecsapáson ellenfelünk annyi helyzetet kialakítson, tudjuk, min kell javítanunk.”

Szerinte nemcsak hátul, hanem elöl is sokkal pontosabbnak kell lenniük. Vasárnap akadtak időszakok, amikor sikerült nyomás alá helyezniük az ellenfelet, ám a befejezések nem voltak pontosak, a játékosokból hiányzott az élesség. A Groupama Arénában viszont aligha lehet más választása Robbie Keane vezetőedző csapatának, mint hogy támadóbb felfogásban futballozzon.

„A szerdai teljesen más mérkőzés lesz, mint a vasárnapi volt. Egyértelmű, hazai pályán támadnunk kell, és sokkal jobban kihasználni a helyzeteinket, mert Győrben a befejezéseink sem voltak jók.”

A kupameccs lélektana is más lehet. A Ferencvárosnak saját közönsége előtt, ismerős környezetben lesz lehetősége arra, hogy már az első percektől kezébe vegye az irányítást és megmutassa, nem roppantotta meg a vasárnapi vereség. Egy ilyen rangadó után mindig az a legfontosabb, miként reagál a csapat, és Toon Raemaekers tudja, önsajnálattal nem sokra mennének. Bár a bajnoki kudarc miatt nehezebb helyzetbe kerültek, világosan látja, az aranyról a klubnál senki sem mondott le. Három forduló még hátravan, vagyis a ferencvárosiak szerint továbbra is csak egyetlen út létezik, megnyerni a saját mérkőzéseiket.

„A bajnokságot sem engedtük el, az utolsó mérkőzés után derül ki, mire lesz elég az erőfeszítésünk. Nekünk addig az a feladatunk, hogy megnyerjük az összes hátralévő meccsünket. Más lehetőség egyszerűen nincs.”

Éppen ezért a szerdai csata nemcsak a kupadöntőbe jutás miatt lehet kulcsfontosságú, hanem a ferencvárosi önbizalom szempontjából is, a siker visszaadhatná a hitet a hajrá előtt. Hogy Robbie Keane milyen kezdőcsapatot küld pályára, nehéz megjósolni, de miután a Magyar Kupára nem vonatkozik az úgynevezett magyarszabály, több légiósát is a kezdőcsapatba nevezheti.(Jegyzet a 4. oldalon)

Visszavágó – vasárnap az ETO FC Bánáti Kevin góljával legyőzte a Ferencvárost (1–0), ezzel óriási lépést tett a bajnoki cím felé vezető úton. A szurkolók jól tudják, a győriek Debrecenben lépnek pályára a következő fordulóban, majd a már kiesett Diósgyőr megy Győrbe, s Kisvárdán fejezik be a bajnokságot, míg a Ferencváros a Paksot fogadja, majd Újpesten a motivált ősi riválissal játszik (már 7500-nál is több jegy fogyott el a meccsre), utána pedig a Zalaegerszeget látja vendégül, amely ebben az idényben mindkétszer legyőzte. Egyértelmű: az ETO debreceni fellépése kulcsfontosságú a bajnoki versenyfutás szempontjából, és az is elképzelhető, hogy a Nagyerdei Stadionban elég a döntetlen is a listavezetőnek – ránézésre a Fradi sorsolása tűnik nehezebbnek. Ennek azért van most jelentősége, mert ha a győri futballklub története ötödik bajnoki címe múlhat a DVSC elleni összecsapáson, „azt tekinti fontosabbnak” – hogyan készül a kupamérkőzésre? Arról már vasárnap este, a bajnokit követően hallani lehetett: a Ferencváros erőt demonstrálna, visszavágna, a tekintélye miatt is, ezért nem zárható ki, hogy tíz külföldi mezőnyjátékossal kezdi a kupamérkőzést. Borbély Balázs, a győriek vezetőedzője is utalt rá, ilyen tempójú meccsek után csaknem kötelező rotálni, figyelni kell arra, ki milyen erőnléti állapotban van, ezért meglehet, a vendégek is más összetételben futnak ki a Groupama Aréna gyepére, mint amilyenben vasárnap léptek pályára. Lehetőséget kaphat a korábbi ferencvárosi kapus, Megyeri Balázs, a mostanában csak a kispadon ülő, csereként beszálló játékmester, Claudiu Bumba, a vasárnap győztes gólt szerző, szintén csereként beszálló Bánáti Kevin, amiként Olekszandr Piscsur szerepeltetése is szóba kerülhet. A presztízs miatt a győrieknek is fontos a kupamérkőzés: már ebben az évben, január végén bajnoki mérkőzésen győzni tudtak a Ferencváros otthonában, Franko Kovacevic góljával akkor az FTC szerzett vezetést, de az ETO fordított: Nadir Benbuali, Claudiu Bumba és Daniel Stefulj szerzett gólt, a vendégek 3–1-re győztek. Vasárnap is az ETO szerezte meg a három pontot, a szerdai győzelem még egyértelműbbé tenné, melyik a legerősebb csapat 2025–2026-ban. Az előző négy kupadöntő közül a Ferencváros háromban szerepelt, 2022-ben megnyerte, az ETO viszont negyvenhét éve nem ünnepelhetett a kupa döntőjében: legutóbb 1979-ben diadalmaskodott (épp a Fradival szemben), azóta 1984-ben, 2009-ben és 2013-ban volt döntős, de a Siófokkal, a Honvéddal és a Debrecennel szemben is alulmaradt. Az idén viszont duplázhat is… S. ZS. A szerdai összecsapáson erőt demonstrálhat az ETO (is)

MAGYAR KUPA

ELŐDÖNTŐ

20.00: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

