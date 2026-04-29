Tíz év után vághat vissza a Honvéd a Ferencvárosnak a Női Kupa döntőjében

LEGUTÓBB 2016-ban játszott döntőt a Magyar Kupában a Budapest Honvéd női csapata, akkor a Ferencvárostól 6–0-s vereséget szenvedett. Tíz évvel később ismét a fináléba került a piros-fekete klub, az ellenfél újra a Ferencváros. A Honvéd a sorozat nyolcaddöntőjében a Talents FC-t győzte le 3–0-ra, majd a negyeddöntőben a Viktoria FC-t (2–0), az elődöntőben pedig a DVTK-t (5–4) ejtette ki. A Ferencváros útja a St. Mihály-Szegeden (2–1), a Puskás Akadémián (2–2, 11-esekkel: 6–5), és az ETO FC-n (2–0) keresztül vezetett. A két csapat a bajnoki idényben kétszer találkozott egymással, az FTC otthonában 2–0-s hazai siker született, a Honvéd pályaválasztásával 1–1-es döntetlen.

A Hidegkuti Nándor Stadionban szerdán 19 órától esedékes döntőben mindez persze nem sokat számít, a trófeát mindkét csapat játékosai ugyanannyira akarják. A Honvéd az első, az FTC a hetedik győzelmére készül a sorozatban, és az már biztos, hogy a nyertes megtöri az ETO FC 2022 óta tartó egyeduralmát. S hogy melyik csapat az esélyesebb?

„Ha kizárólag a játékerőt veszem alapul, a Ferencvárost mondanám, de egy kupadöntő mindig másfajta mérkőzés, mint amikor a bajnokságban találkoznak a csapatok – mondta lapunknak Szarvas Alexandra, a magyar női válogatott szövetségi kapitánya. – A Ferencváros kiemelkedik a magyar mezőnyből, de jó látni, hogy egyre több csapat meg tudja szorongatni. Magam is kíváncsian várom az összecsapást, amelyen tényleg bármi megtörténhet. Győzzön a jobb!”