Saliba hátfájással érkezett a vb-re, de már engedélyt kapott az edzésre

William Saliba a hátát fájlalta az elmúlt hetekben, nem zárható ki, hogy a világbajnokság után meg kell operálni, azonban pillanatnyilag úgy tűnik, a tornán bevethető lesz.

Az Arsenal védője a csütörtöki és a pénteki edzést kihagyta, de vasárnap már együtt edzett a többiekkel, akárcsak a kapus Mike Maignan, aki előző nap csak biciklizhetett.

A L’Équipe francia sportnapilap szerint a franciák Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Olise, Dembélé, D. Doué – Mbappé tizeneggyel kezdenek kedd este Szenegál ellen.