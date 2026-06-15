Nemzeti Sportrádió

Saliba hátfájással érkezett a vb-re, de már engedélyt kapott az edzésre

K. Zs.K. Zs.
2026.06.15. 11:34
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Ousmane Dembélé, William Saliba és Dayot Upamecano a franciák vasárnapi edzésén (Fotó: AFP)
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William Saliba kisebb sérüléssel érkezett a labdarúgó-világbajnokságra, de vasárnap már együtt edzett a francia válogatott többi játékosával.

William Saliba a hátát fájlalta az elmúlt hetekben, nem zárható ki, hogy a világbajnokság után meg kell operálni, azonban pillanatnyilag úgy tűnik, a tornán bevethető lesz.

Az Arsenal védője a csütörtöki és a pénteki edzést kihagyta, de vasárnap már együtt edzett a többiekkel, akárcsak a kapus Mike Maignan, aki előző nap csak biciklizhetett.

A L’Équipe francia sportnapilap szerint a franciák Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Olise, Dembélé, D. Doué – Mbappé tizeneggyel kezdenek kedd este Szenegál ellen.

 

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