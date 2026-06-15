Marc Cucurella a Real Madridban folytatja karrierjét – hivatalos

Marc Cucurella hat idényre, 2032. június 30-ig írt alá a Real Madridnak – derült ki a rövid közleményből.

Érdekesség, hogy Cucurella az Espanyolnál töltött gyermekévek után nyolc évet lehúzott a nagy rivális Barcelona korosztályos csapataiban, profiként a B-csapatban mutatkozott be, és egyszer pályára lépett a Király-kupában az első csapatban is, azaz kupagyőztesnek mondhatja magát (2018).

A Barca kölcsönjátékosaként az Eibarban lett élvonalbeli futballista, majd előbb kölcsönben, utóbb teljes szerződéssel a Getaféban játszott, onnan került 2021-ben az angol Brightonba.

A Chelsea-t 2022-től erősítette, a spanyol válogatottban – amellyel ott van a világbajnokságon – eddig 24 mérkőzésen lépett pályára, tagja volt a 2024-ben Európa-bajnokságot nyerő keretnek.



