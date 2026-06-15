Nemzeti Sportrádió

Jakab Máté: Képesek vagyunk felvenni a versenyt a világ legjobbjaival

2026.06.15. 10:43
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Böröndy Vivien (Fotó: Kovács Péter)
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3x3 kosárlabda kosárlabda Jakab Máté
Jakab Máté szövetségi edző szerint az Európa-bajnokságra kijutó magyar női 3x3-as kosárlabda-válogatott képes felvenni a versenyt a világ legjobb csapataival.

„Küldetés teljesítve! Öt mérkőzés, öt győzelem, amellyel megszereztük a kvalifikációt a következő, antwerpeni Eb-re. A játékosok elképesztő fegyelmet, keménységet és elkötelezettséget mutattak a pályán, mindkét oldalon” – írta közösségi oldalán a szakvezető.

Mint rávilágított, meccsenként átlagosan 9 pontot kaptak és 18.8-at dobtak. Leszögezte, mindössze egy héttel a világbajnokság után ez a torna újabb fontos visszajelzést adott számukra.

„Az eredmény megerősítette azt, amit Varsóban már megmutattunk: képesek vagyunk felvenni a versenyt a világ legjobb csapataival. Oda tartozunk! Most nincs más dolgunk, mint tovább építkezni. Napról napra fejlődni, újabb és újabb jó teljesítményeket letenni az asztalra és tovább emelni a szintet” – fogalmazott Jakab.

A mieink a kassai Eb-selejtező tornán Grúziát, Szlovákiát, Szlovéniát, Szerbiát, az elődöntőben pedig Olaszországot győzték le, ezzel kijutottak a szeptember 11–13. között rendezendő belgiumi kontinenstornára. A döntőt nem játszották le.

Tavaly, a koppenhágai Európa-bajnokságon a női válogatott a negyeddöntőig jutott, s összesítésben nyolcadik lett.

Kosárlabda
17 órája

A magyar női válogatott ott lehet a 3x3-as kosárlabda Eb-n

Jakab Máté együttese az olaszokat múlta felül ki-ki mérkőzésen a kassai Eb-selejtezőn.

 

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