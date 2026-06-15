Osztrák jégkorongliga: Paavo Tyni is marad az FTC-nél

Újabb finn légiós, Paavo Tyni hosszabbított szerződést az osztrák jégkorongligához tavaly csatlakó FTC-Telekom csapatával.
A klub kiemelte, hogy a 29 éves hátvédnek ez lesz a harmadik évadja a zöld-fehéreknél.
Tyni a debütáló osztrák ligás szereplése alkalmával 23 mérkőzésen 7 pontot (3 gól, 4 gólpassz) termelt.
A múlt héten három honfitársa, Topi Rönni, Aku Kestilä és Jussi Tammela maradását jelentették be.
Az FTC első osztrák szezonjában lemaradt a rájátszásról, és 11. helyen zárt.
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