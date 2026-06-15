Nemzeti Sportrádió

Osztrák jégkorongliga: Paavo Tyni is marad az FTC-nél

2026.06.15. 11:06
null
Paavo Tyni (44) marad a Fradiban (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
jégkorong Paavo Tyni FTC-Telekom jégkorong
Újabb finn légiós, Paavo Tyni hosszabbított szerződést az osztrák jégkorongligához tavaly csatlakó FTC-Telekom csapatával.

A klub kiemelte, hogy a 29 éves hátvédnek ez lesz a harmadik évadja a zöld-fehéreknél.

Tyni a debütáló osztrák ligás szereplése alkalmával 23 mérkőzésen 7 pontot (3 gól, 4 gólpassz) termelt.

A múlt héten három honfitársa, Topi Rönni, Aku Kestilä és Jussi Tammela maradását jelentették be.

Az FTC első osztrák szezonjában lemaradt a rájátszásról, és 11. helyen zárt.

Jégkorong
1 órája

Erste Liga: Keresztes Levente hosszabbított a magyar bajnokkal

A 24 éves jégkorongozó negyedik szezonjára készül a BJA-val.

 

jégkorong Paavo Tyni FTC-Telekom jégkorong
Legfrissebb hírek

Húsz év után nyert ismét Stanley-kupát a Carolina

Amerikai sportok
4 órája

Három finn csatár marad a Ferencváros jégkorongcsapatánál

Jégkorong
2026.06.13. 16:48

NHL: újra nyert, egy lépésre a bajnoki címtől a Carolina

Amerikai sportok
2026.06.12. 05:59

Haalandék az NHL nagydöntőjén jártak

Foci vb 2026
2026.06.12. 05:06

Sofron István: Nem ért váratlanul a döntés

Jégkorong
2026.06.11. 10:36

Kolbenheyer Zsuzsanna: A férfiválogatott él a helyzet adta lehetőséggel

Jégkorong
2026.06.10. 11:46

Erste Liga: a Debrecen szerződést hosszabbított kapusával – hivatalos

Jégkorong
2026.06.09. 10:55

ICEHL: Schlekmann Márk az FTC-hez igazolt

Jégkorong
2026.06.08. 18:42
Ezek is érdekelhetik