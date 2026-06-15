Osztrák jégkorongliga: Paavo Tyni is marad az FTC-nél

A klub kiemelte, hogy a 29 éves hátvédnek ez lesz a harmadik évadja a zöld-fehéreknél.

Tyni a debütáló osztrák ligás szereplése alkalmával 23 mérkőzésen 7 pontot (3 gól, 4 gólpassz) termelt.

A múlt héten három honfitársa, Topi Rönni, Aku Kestilä és Jussi Tammela maradását jelentették be.

Az FTC első osztrák szezonjában lemaradt a rájátszásról, és 11. helyen zárt.