Nemzeti Sportrádió

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Bódis Tamás ismét magyar rekordot döntött és vezeti a világranglistát – 6 óra alatt 93.9 km-t futott

P. K.P. K.
2026.06.15. 11:13
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Bódis Tamás a negyedik országos csúcsát futotta a múlt héten (Fotó: facebook.com)
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ultrafutás futás csupasport Bódis Tamás
Bódis Tamás június elején egy lengyelországi ultrafutó versenyen megdöntötte a 100 kilométeres magyar rekordot, ezúttal pedig Norvégiában döntötte meg a hatórás magyar csúcsot.
Csupasport
2026.06.01. 11:05

Bódis Tamás megdöntötte a 100 kilométeres futás magyar csúcsát

Több mint 11 perccel javította meg Bogár János 1999 óta fennállt 6:31:35 órás rekordját.

 

„A hétvégén egy 6 órás körözős versenyen 93,9 km-t sikerült futnom, ami új magyar csúcs, pályarekord, egyben a norvég rekordnál is jobb eredménynek számít és jelenleg a 2026-os világranglista első helyére is elegendő” – számolt be a közösségi oldalán a norvégiai eredményéről Bódis Tamás

Az előző magyar rekordot Muhari Gábor tartotta ebben vesenyszámban, 14 évvel ezelőtt Veszprémben 92.613 kilométert teljesített. 

„Ez a verseny igazából elég spontán döntés volt – folytatja a beszámolót Bódis Tamás. – Néhány nappal az esemény előtt határoztuk el, hogy kiutazunk. Két héttel ezelőtt futottam a 100 km-es versenyemet, de a regeneráció meglepően jól sikerült. Az edzéseken azt éreztem, hogy megvan a forma, így adta magát a kérdés: ha jól megy a futás, miért ne versenyeznék? Természetesen kellett egy cél is, így azzal az elképzeléssel érkeztünk, hogy 93-94 km körüli eredményt szeretnék futni. Ezt végül sikerült teljesíteni, ráadásul különösebb hullámvölgy nélkül. A pálya ugyanakkor nem volt egyszerű. Több nagyon éles kanyar is volt benne, ami az én tempómban nem túl kellemes, ráadásul a sérülésveszélyt is növeli. Úgy éreztem, ebben a pályában ma ennyi volt, nem érte volna meg nagyobb kockázatot vállalni. Viszont végig sikerült egyenletes tempóban futni."

Az utlrafutó köszöntet mondott mindekinek, aki segítette a versenyen, és hozzátette, már a következő célt is látja maga előtt.

 

ultrafutás futás csupasport Bódis Tamás
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