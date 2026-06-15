Bódis Tamás ismét magyar rekordot döntött és vezeti a világranglistát – 6 óra alatt 93.9 km-t futott

„A hétvégén egy 6 órás körözős versenyen 93,9 km-t sikerült futnom, ami új magyar csúcs, pályarekord, egyben a norvég rekordnál is jobb eredménynek számít és jelenleg a 2026-os világranglista első helyére is elegendő” – számolt be a közösségi oldalán a norvégiai eredményéről Bódis Tamás.

Az előző magyar rekordot Muhari Gábor tartotta ebben vesenyszámban, 14 évvel ezelőtt Veszprémben 92.613 kilométert teljesített.

„Ez a verseny igazából elég spontán döntés volt – folytatja a beszámolót Bódis Tamás. – Néhány nappal az esemény előtt határoztuk el, hogy kiutazunk. Két héttel ezelőtt futottam a 100 km-es versenyemet, de a regeneráció meglepően jól sikerült. Az edzéseken azt éreztem, hogy megvan a forma, így adta magát a kérdés: ha jól megy a futás, miért ne versenyeznék? Természetesen kellett egy cél is, így azzal az elképzeléssel érkeztünk, hogy 93-94 km körüli eredményt szeretnék futni. Ezt végül sikerült teljesíteni, ráadásul különösebb hullámvölgy nélkül. A pálya ugyanakkor nem volt egyszerű. Több nagyon éles kanyar is volt benne, ami az én tempómban nem túl kellemes, ráadásul a sérülésveszélyt is növeli. Úgy éreztem, ebben a pályában ma ennyi volt, nem érte volna meg nagyobb kockázatot vállalni. Viszont végig sikerült egyenletes tempóban futni."

Az utlrafutó köszöntet mondott mindekinek, aki segítette a versenyen, és hozzátette, már a következő célt is látja maga előtt.