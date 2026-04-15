Tamás Márk: Négyből négy bajnokit kell nyernünk

A FORDULÓ BAJBA JUTOTTJA

Egyre kevesebb annak az esélye, hogy a Diósgyőri VTK bent marad az NB I-ben: olyannyira, hogy adott esetben már a hétvégén követheti a Kazincbarcikát az NB II-be. A miskolciak jelenleg hétpontos hátránnyal követik a tizedik MTK Budapestet, s már csak négy forduló van hátra a bajnoki idényből, vagyis maximum tizenkét pontot lehet gyűjteni. Az sem mellékes információ, hogy egyenlő pontszámnál a több győzelem számít (a pestiek nyolcszor, a diósgyőriek ötször nyertek eddig), majd a gólkülönbség rangsorol (ebben is jobban állnak a kék-fehérek, nyolc góllal), vagyis valóban szinte kilátástalan helyzetbe sodorta magát a nagy múltú klub.

„Kétségtelen, borzasztó nehéz szituációban vagyunk, de amíg van matematikai esélyünk, nem adhatjuk fel, s nem is adjuk, ebben biztos vagyok – mondta lapunknak Tamás Márk, a Diósgyőr 32 éves, egyszeres válogatott belső védője. – Természetesen én is hallom, olvasom a szurkolói véleményeket, amelyek szerint a Kazincbarcika mellett már mi is kiestünk, de meg akarjuk ragadni az utolsó szalmaszálat is. Nem a mi kezünkben van a sorsunk, nekünk jelenleg az a feladatunk, hogy négyből négy meccset megnyerjük, szerezzünk tizenkét pontot, és majd meglátjuk, hogy ez mire lehet elég. Egyszerű a képlet: nincs más út előttünk, csak a győzelemé.”

Hogy miért került ilyen mélyre a klub? Tamás Márk is próbálja megfejteni ezt a kérdést.

„Lehetne ujjal mutogatni emberekre, felelősöket keresni, kérdés, hogy ennek mikor van itt az ideje. Az biztos, hogy egész idényben rengeteg hiba jellemezte a klubot a pályán és azon kívül is – például mindenki érzékelte, tapasztalta a DVTK-n belül és azon kívül is, hogy foggal-körömmel kitartottunk olyan elképzelés mellett, amelyen egyértelműen látszódott az ősszel és a téli szünetben is, hogy egyszerűen nem működik. Tűzoltó jelleggel történtek változások, annak az időszaknak isszuk most a levét. Félreértés ne essék: ez nem azt jelenti, hogy mi, játékosok nem vagyunk hibásak, mi nem tehetünk semmiért, ez természetesen nem igaz, sőt. Mi futballozunk, mi követjük el a pályán a hibákat, ezért vállalnunk is kell a felelősséget. Hihetetlen statisztika: az eddigi huszonkilenc fordulóban tizenhárom olyan meccsünk volt, amelyen mi szereztük meg a vezetést, de egyetlenegyszer sem nyertünk… Elképesztő, de csak hét döntetlent értünk el, míg hat alkalommal az ellenfél fordított és győzött. Nyugodtan mondhatom, ilyen esetekben Pep Guardiola is ülhetne a kispadon, ezeket a butaságokat mi követtük el, mi nem koncentráltunk eléggé, és ennek nem lehet más eredménye, mint hogy végül a kiesés küszöbére kerültünk.”

Nem kell messzire visszatekinteni a múltba, a legutóbb két fordulóban is ez történt: a Diósgyőr vezetett egy nullára a felcsútiak ellen, végül a vendégek fordítottak (2–1), majd múlt héten a Ferencváros szerzett úgy három pontot, hogy a szünetre még előnnyel vonulhatott a DVTK. Aztán jött Megyeri Gábor kapus hibája, és a zöld-fehérek végül 3–1-re nyertek.

„A szegény embert az ág is húzza, mi ezt most tapasztaljuk. Mindkét bajnokit a kezünkben tartottuk, a Fradinak gyakorlatilag alig volt helyzete ellenünk az első félidőben, de miután kaptuk a gólt, éreztem, a játékosok zöme hitét veszítette és onnan már szinte biztos voltam benne, hogy a hazaiak fordítanak. Borzalmas ezt megélni a pályán, mentálisan nagyon megviseli az öltözőt. Érzelmi hullámvasúton ülünk, de össze kell szednünk magunkat és előre kell néznünk.”

Ahol azt láthatjuk, hogy a DVTK legközelebb szombaton 19.30-kor a dobogóra hajtó Debrecent fogadja. Ezután következik két idegenbeli bajnoki, előbb Kisvárdán, majd Győrben az ETO ellen lép pályára, zárásképp pedig a Paksot fogadja Miskolcon.

„A Debrecen nem véletlenül áll a harmadik helyen, jó, egységes csapat, biztosan nehéz feladat vár ránk. Kétségtelen, nagy érvágás érte következő ellenfelünket, amikor a házi gólkirály Bárány Donátot elveszítette sérülés miatt, de nekünk nem is ezzel kell foglalkoznunk: bárki jön velünk szembe, le kell győznünk. Ha így történik, akkor van némi sanszunk arra, hogy az élvonalban maradjunk. Más forgatókönyvre egyelőre nem akarunk gondolni.”

A FORDULÓ POFONJA

Szendrei Norbert: Szerencse, hogy a háromgólos vereséget nem a kupaelődöntőben szenvedtük el

Az MTK Budapest elleni vereséggel tíz tétmérkőzés után kapott ki a Zalaegerszeg, amely továbbra is a bajnoki bronzéremért harcol.

Nem azt mutatta a ZTE FC, amit a szurkolók a tavasszal megszokhattak tőle. A zalaiak ebben az idényben túlnyomórészt látványos, szép futballt játszanak, amelynek megvan az eredménye is (a csapat negyedik a tabellán), viszont az MTK Budapest otthonában nem fogtak ki jó napot, sima (0–3) vereséget szenvedtek.

„Az első félidőt nem mondanám annyira rossznak, akadtak lehetőségeink, odakerültünk az ellenfél tizenhatosára, de ott rossz döntéseket hoztunk, míg az MTK-nak nem volt helyzete – mondta lapunknak Szendrei Norbert, a ZTE csapatkapitánya. – A fordulás után viszont nem ment a játék, rosszul teljestettük, de a futballban ez előfordul. A letámadásunk az egész mérkőzésen nem működött, amit elterveztünk, azt nem tudtuk megvalósítani. A szünetben változtatni akartunk néhány dolgon, de a gyorsan kapott gól felülírta a terveket. Hogy jókor jött ez a pofon? Egy vereség sosem jön jókor, de nincs nagy probléma, még szerencse, hogy nem a jövő heti kupaelődöntőben történt… Van időnk a javításra, fontos, hogy szombaton a Kazincbarcika ellen jól reagáljunk.”

Ennek ellenére a ZTE a Pakssal és a Debrecennel együtt továbbra is a bajnoki bronzéremért küzd, s a hátralévő négy fordulóban játszik még a Kazincbarcikával, a Nyíregyházával, a Puskás Akadémiával és a Ferencvárossal.

„Ha a hátralévő mérkőzéseken úgy teljesítünk, mint korábban, jó az esélyünk a harmadik hely megszerzésére, de ez nem csak rajtunk múlik. Habár a Debrecen jelenleg egy ponttal előttünk áll, reálisnak érzem az esélyt a dobogóra. Nincs mese, szombaton le kell győznünk a Kazincbarcikát, a Paks és a Debrecen pedig még játszik egymás ellen, ahol legalább az egyik csapat veszít pontokat. A hétvégi, Kazincbarcika elleni mérkőzésen mi szeretnénk irányítani, nem szabad teret engedni az ellenfélnek, s ahogy mondtam, fontos, hogy az MTK Budapest elleni vereség után jól reagáljunk. A sorsolásunkról annyit mondanék, hogy csak erős csapatokkal játszunk, de már megmutattuk, hogy fel tudjuk venni velük a versenyt. Szerintem az utolsó, Ferencváros elleni bajnokira már vagy a bajnoki cím vagy a harmadik hely sorsa eldől, meglepő lenne, ha mindkét csapat számára éles tétje lenne. Aztán ki tudja, mit hoz a jövő…”

A FORDULÓ ELLENTMONDÁSA

Oláh Bálint a pályán úgy érezte, 3–3 is lehetett volna a végeredmény...

A Kisvárda Master Good belső védője szerint a Debrecen elleni meccsen mindkét csapat sok rossz döntést hozott a támadóharmadban, ezért nem született gól.

Gól nélküli döntetlent játszott egymással az NB I 29. fordulójának záró mérkőzésén a Kisvárda és a Debrecen. A hazaiak védőjét, Oláh Bálintot mindenekelőtt arról az ellentmondásról kérdeztük, hogy helyszíni tudósítónk úgy összegzett, hogy „feledhető mérkőzésen jelentősebb helyzetekig sem jutottak el a csapatok” , míg ő az M4 Sportnak úgy fogalmazott, „három három is lehetett volna a végeredmény”.

„Nekem belülről úgy tűnt, megvoltak a helyzetei mindkét csapatnak, a második félidő elején a debreceni Kocsis Dominik egyedül állt a kapussal szemben, az ziccer volt, nekünk inkább az első félidőben voltak ígéretesebb lehetőségeink. De tény, hogy mielőtt ezek nagyobb helyzetté váltak volna, rossz döntéseket hoztunk a kapu előtt. Akkor lehetett volna három három, ha mindkét csapat jobb döntéseket hoz a támadóharmadban bizonyos szituációkban – tisztázta Oláh Bálint. – Mindkét csapat hajtott, a Debrecen küzd a dobogóért, mi is szeretnénk minél közelebb kerülni hozzá. De mivel már matematikailag is biztos lett a bennmaradásunk, felszabadultan játszhattunk volna, mégsem ez látszott a csapaton, kissé görcsösen futballoztunk.”

Révész Attila, a Kisvárda sportigazgatója és vezetőedzője az idény előtt azt mondta, újoncként is az első hat közé várja a csapatot. Jelenleg épp a hatodik helyen állnak a szabolcsiak.

„Összességében elégedettek lehettünk az idénnyel a hajrá előtt – mondta a 31 éves védő. – A minimális célunkat megvalósítottuk. Még van hátra négy meccs, ebből három olyan csapat ellen lesz, amelyik mögöttünk áll a tabellán, így még abban is reménykedhetünk, hogy európai kupában indulhatunk.”

Oláh Bálint a tavasszal alapember lett a kisvárdai együttesben, így a saját teljesítményéről is kérdeztük.

„Az ősszel kevés lehetőséget kaptam annak ellenére, hogy az első két meccsen kezdő voltam. Az utolsó őszi fordulóban, épp a Debrecen ellen kezdtem újra, és igyekeztem élni a bizalommal, azóta játszom, és bár nem tudtam kihozni magamból a maximumot, mert hátul a csapat sikeressége érdekében inkább nem vállalok sok kockázatot, igazodom a csapat játékfelfogásához. Ezt nem volt könnyű megszokni, de úgy érzem, sikerült alkalmazkodnom.”

A FORDULÓ KIÜTÉSE

Épp a legjobbkor lendültek formába a győri támadók

Története tizennegyedik magyar élvonalbeli dobogóját tette biztossá be a hétvégén az ETO FC, idénybeli legeredményesebb támadói jól hangoltak a Ferencváros elleni rangadóra.

Újra reflektorfényben az ETO támadói. A Puskás Akadémia múlt pénteki, 4–1-es kiütése az elmúlt hetek álmoskás helyzetkihasználása után fel­üdülés lehetett Borbély Balázsnak. A játék már a válogatott meccsek miatti szünet után is sokkal olajozottabbnak nézett ki a Nyíregyháza ellen (1–0), de akkor még „csak” egy tizenegyesgól jött össze. Mivel a klub a bajnoki címért küzd a Ferencvárossal, kevesebb szó esett arról a hétvégén, hogy a többi mérkőzés eredményei miatt a csapat már biztosan nem végezhet a harmadik helynél lejjebb, sőt a Debrecen hétfői botlásával a második helyről sem taszíthatja már le egyetlen ellenfele sem. Az ETO FC története során 14. alkalommal végzett a magyar élvonal dobogóján, az elkövetkező hetekben vagy ötödik aranyéremmel, vagy negyedik ezüstéremmel bővül a gazdag vitrin.

A bajnoki serlegért sokat tehetnek a legjobbkor, a Ferencváros elleni aranycsata előtti fordulóban magukra találó támadók. Lapunknál Nfansu Njie és Nadir Benbuali is bekerült a forduló válogatottjába, a gambiai csatár gólpassza mellett gólt is szerzett, míg az algériai válogatott remek cselek után talált a kapuba, így egymás után másodszor iratkozott fel a gólszerzők listájára. Benbuali még az ősszel adott interjút a Nemzeti Sportnak, akkor még merésznek tűntek a gólkirálysággal, valamint a bajnoki és kupaelsőséggel kapcsolatos mondatai, de mindháromra valós esély mutatkozik. Zseljko Gavrics gólpasszt adott Njie-nek, így minden sorozatot figyelembe véve 33 tétmeccsen 12 gólnál és három gólpassznál jár, nála csak Benbuali eredményesebb tavaly nyár óta (17 gól és öt gólpassz). Ugyan Vitális Milán nem támadó, az elmúlt hónapokban nemcsak a mezőnyjátékban vitte a hátán a csapatot, hanem a kapu előtt is egyre hatékonyabb, idénybeli kilenc gólja és hat gólpassza is profi pályafutása legjobbjának számít, és még legalább öt tétmeccse van arra, hogy tovább javítson ezen a mutatón.

A kezdő támadók közül Schön Szabolcs él át csendesebb heteket, a válogatottban Szlovénia ellen győztes gólt lőtt, de a bajnokságban lassan két hónapja nem szerzett gólt vagy osztott ki gólpasszt. Ezzel együtt rengeteg mozgásával és sokoldalúságával temérdek gondot okoz az ellenfelek védőinek, Felcsúton például Vitális harmincöt méteres indítása után ragadt a lábához a labda, de a befejezésénél Szappanos Péter nagyot védett.

NB I

29. FORDULÓ

Április 10., péntek

Puskás Akadémia FC–ETO FC 1–4

Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 3–1

Április 11., szombat

Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC 0–3

MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC 3–0

Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC 2–0

Április 13., hétfő

Kisvárda Master Good–Debreceni VSC 0–0