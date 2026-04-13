Nem született gól Kisvárdán, a DVSC egy pontot szerezve is újra harmadik a tabellán

LABDARÚGÓ NB I

29. FORDULÓ

KISVÁRDA MASTER GOOD–DEBRECENI VSC 0–0

Kisvárda, Várkerti Stadion, 1951 néző. Vezette: Berke

Minden úgy alakult az NB I 29. fordulójának pénteki és szombati játéknapján, ahogyan azt Debrecenben megálmodták. A DVSC bronzéremért harcoló riválisai egyaránt pont nélkül maradtak, a Zalaegerszeg az MTK, a Paks a Nyíregyháza otthonban kapott ki 2–0-ra. Ezzel a Lokinak megnyílt az út a harmadik hely felé, ehhez persze pontot kellett szereznie a Kisvárda otthonában.

Az újonc szabolcsi csapat jóval az előzetes várakozásokon felül teljesít, nem voltak kiesési gondjai, sőt… Egy esetleges Loki elleni sikerrel akár még a bronzéremről is álmodozhatnak Kisvárdán. A dobogós hely megszerzésére persze jóval nagyobb a debreceniek esélye, ám Sergio Navarro élete sem egyszerű az elmúlt hetekben. A DVSC házi gólkirálya, Bárány Donát megsérült a magyar válogatott Görögország elleni mérkőzésén, az orvosi vizsgálatok külső bokaszalag-szakadást állapítottak meg, műtét vár a csatárra. Nélküle viszont közel sem olyan hatékony a támadójáték, ez világosan látszott az előző fordulóban, a Ferencváros ellen is. A DVSC spanyol mestere – csakúgy, mint legutóbb – ezúttal is Szuhodovszki Somát játszatta centerként, aki erőben, dinamikában nem hasonlítható Bárányhoz.

Akadt idő a debreceniek csatárgondjairól elmélkedni, mert az első félidőben nem történt sok minden. A vendégek a rutinos válogatottsági rekorder, Dzsudzsák Balázs íveléseiből próbáltak veszélyt teremteni, kisvárdai oldalon a csapatkapitány, Marko Matanovics jelentett némi veszélyt, de komolyabb izgalomra egyik oldal szurkolóinak sem volt oka. A nem túl mozgalmas első játékrész után a folytatásban mindjárt nagy lehetőség következett. A villámgyors debreceni szélső, Kocsis Dominik lépett ki a leshatárról, ám a lövése messze volt a tökéletestől. Néhány perccel később átlövéssel kísérletezett Kocsis, s ugyan ez több sikerrel kecsegtetett, a labda fölé ment. Az viszont kétségtelen, hogy ezzel a két eseménnyel jóval több történt, mint a komplett első félidőben.

Popovics kapus nem kapott gólt (Fotó: Czinege Melinda)

Mindkét edző próbálta cserékkel felrázni csapatát, nem túl sok sikerrel. Hogy a támadójáték egyik oldalon sem volt átütő, azt jelzi, hogy több mint egy óra telt el a meccsből, de Popovics Ilijának és Erdélyi Benedeknek sem volt nagyobb védenivalója. Labdabirtoklásban egyértelműen a vendégek domináltak, néha olyannak tűnt a játék, mint amikor jégkorongban emberelőnyben játszik egy csapat. A debreceniek felálltak és passzolgattak a tizenhatos előterében, keresték a rést a várdai védelmen, de nem találták. Ráadásul a Loki akkor jutott két szabadrúgáshoz ballábas szögből, amikor Dzsudzsák Balázs már nem volt a pályán.

Így nem született gól, a döntetlennel pedig egyik fél sem lehetett maradéktalanul elégedett. A DVSC-nél legutóbb Bárány Donát talált be a kapuba, még a válogatottszünet előtt, március 22-én, Felcsúton. Azóta 256 perc telt el debreceni gól nélkül, Bárány pedig ebben a szezonban már biztosan nem lép pályára. 0–0

