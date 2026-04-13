Nemzeti Sportrádió

Nem született gól Kisvárdán, a DVSC egy pontot szerezve is újra harmadik a tabellán

2026.04.13. 21:49
Kocsis Dominik (fehérben) hagyta ki a második félidő legnagyobb helyzetét (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
NB I labdarúgó NB I DVSC Debreceni VSC Kisvárda Master Good Kisvárda NB I 29. forduló Debrecen
A labdarúgó NB I 29. fordulójában nem született gól a Kisvárda és a Debrecen összecsapásán. A kevés helyzetet hozó találkozón a vendégek jártak közelebb a gólhoz, de lehetőségeiket elpuskázták.

 

LABDARÚGÓ NB I
29. FORDULÓ
KISVÁRDA MASTER GOOD–DEBRECENI VSC 0–0
Kisvárda, Várkerti Stadion, 1951 néző. Vezette: Berke

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Minden úgy alakult az NB I 29. fordulójának pénteki és szombati játéknapján, ahogyan azt Debrecenben megálmodták. A DVSC bronzéremért harcoló riválisai egyaránt pont nélkül maradtak, a Zalaegerszeg az MTK, a Paks a Nyíregyháza otthonban kapott ki 2–0-ra. Ezzel a Lokinak megnyílt az út a harmadik hely felé, ehhez persze pontot kellett szereznie a Kisvárda otthonában.

Az újonc szabolcsi csapat jóval az előzetes várakozásokon felül teljesít, nem voltak kiesési gondjai, sőt… Egy esetleges Loki elleni sikerrel akár még a bronzéremről is álmodozhatnak Kisvárdán. A dobogós hely megszerzésére persze jóval nagyobb a debreceniek esélye, ám Sergio Navarro élete sem egyszerű az elmúlt hetekben. A DVSC házi gólkirálya, Bárány Donát megsérült a magyar válogatott Görögország elleni mérkőzésén, az orvosi vizsgálatok külső bokaszalag-szakadást állapítottak meg, műtét vár a csatárra. Nélküle viszont közel sem olyan hatékony a támadójáték, ez világosan látszott az előző fordulóban, a Ferencváros ellen is. A DVSC spanyol mestere – csakúgy, mint legutóbb – ezúttal is Szuhodovszki Somát játszatta centerként, aki erőben, dinamikában nem hasonlítható Bárányhoz.

Akadt idő a debreceniek csatárgondjairól elmélkedni, mert az első félidőben nem történt sok minden. A vendégek a rutinos válogatottsági rekorder, Dzsudzsák Balázs íveléseiből próbáltak veszélyt teremteni, kisvárdai oldalon a csapatkapitány, Marko Matanovics jelentett némi veszélyt, de komolyabb izgalomra egyik oldal szurkolóinak sem volt oka. A nem túl mozgalmas első játékrész után a folytatásban mindjárt nagy lehetőség következett. A villámgyors debreceni szélső, Kocsis Dominik lépett ki a leshatárról, ám a lövése messze volt a tökéletestől. Néhány perccel később átlövéssel kísérletezett Kocsis, s ugyan ez több sikerrel kecsegtetett, a labda fölé ment. Az viszont kétségtelen, hogy ezzel a két eseménnyel jóval több történt, mint a komplett első félidőben.

Popovics kapus nem kapott gólt (Fotó: Czinege Melinda)

Mindkét edző próbálta cserékkel felrázni csapatát, nem túl sok sikerrel. Hogy a támadójáték egyik oldalon sem volt átütő, azt jelzi, hogy több mint egy óra telt el a meccsből, de Popovics Ilijának és Erdélyi Benedeknek sem volt nagyobb védenivalója. Labdabirtoklásban egyértelműen a vendégek domináltak, néha olyannak tűnt a játék, mint amikor jégkorongban emberelőnyben játszik egy csapat. A debreceniek felálltak és passzolgattak a tizenhatos előterében, keresték a rést a várdai védelmen, de nem találták. Ráadásul a Loki akkor jutott két szabadrúgáshoz ballábas szögből, amikor Dzsudzsák Balázs már nem volt a pályán.

Így nem született gól, a döntetlennel pedig egyik fél sem lehetett maradéktalanul elégedett. A DVSC-nél legutóbb Bárány Donát talált be a kapuba, még a válogatottszünet előtt, március 22-én, Felcsúton. Azóta 256 perc telt el debreceni gól nélkül, Bárány pedig ebben a szezonban már biztosan nem lép pályára. 0–0

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. ETO FC

29

17

8

4

58–29

+29 

59 

  2. Ferencvárosi TC

28

17

5

6

55–29

+26 

56 

  3. Debreceni VSC

29

12

10

7

41–34

+7 

46 

  4. Zalaegerszegi TE

29

12

9

8

43–35

+8 

45 

  5. Paksi FC

29

12

8

9

54–41

+13 

44 

  6. Kisvárda

29

11

7

11

33–42

–9 

40 

  7. Puskás Akadémia

28

11

6

11

35–37

–2 

39 

  8. Újpest FC

29

10

7

12

40–46

–6 

37 

  9. Nyíregyháza Spartacus

29

9

8

12

40–46

–6 

35 

10. MTK Budapest

29

8

8

13

50–58

–8 

32 

11. Diósgyőri VTK

29

5

10

14

36–52

–16 

25 

12. Kazincbarcika

29

5

2

22

27–63

–36 

17 

 

 

