Szalai Gábor: Megvan a kupadöntő, most a bajnokságban nyomás alatt akarjuk tartani a győrieket

Újra a fináléban – a 36-szoros bajnok Ferencváros 36. alkalommal léphet pályára a Magyar Kupa döntőjében. Huszonnégy győzelem mellett tizenegyszer vereséget szenvedett, 2024 és 2025 tavaszán is alulmaradt – mind a kétszer a Paksi FC-vel szemben – a trófeáért zajló utolsó összecsapáson. Szerdán ismét kiharcolta a jogot, hogy ott lehessen a Puskás Arénában: az ETO FC ellen 2–2-re végződő, 120 perces találkozón tizenegyesekkel Robbie Keane vezetőedző együttese győzött. Némi elégtétel azután, hogy az ETO FC vasárnap 1–0-ra legyőzte a Ferencvárost bajnoki mérkőzésen.

„Hétfőn még érezni lehetett az öltözőben a vereség hatását – mondta lapunk kérdésére Szalai Gábor, az FTC 25 éves védője. – Ugyanakkor nem olyan volt a hangulat, hogy vége mindennek, elengedjük az idényt: arról beszéltünk, hogy figyeljünk magunkra, a hátralévő összes bajnokit nyerjük meg, hogy ezzel nyomás alatt tartsuk a győrieket, a kupaelődöntőben pedig jussunk tovább. Egyértelmű volt, hogy mindenkiben megmaradt a motiváció, az elszántság, kedden pedig már a kupameccsre figyeltünk. Megbeszéltük a vasárnapi hibákat, így vágtunk neki a szerdai összecsapásnak. Nyilván meghatározta a mérkőzés képét, hogy az elején vezetést szereztünk, és azt követően jobban is játszottunk. Az ETO szintén jól futballozott, szerzett – szerintem elkerülhető – két gólt, de a szünet előtt egyenlítettünk. Ahogy mondani szokás, a legjobbkor találtunk a kapuba, a ­meccs elején és közvetlenül a szünet előtt. Az öltözőben inkább önmagukra voltak mérgesek a játékosok, de az volt az összegzés: jól futballozunk, a folytatásban az eddigieknél is jobban kell összpontosítanunk, és akkor továbbjuthatunk.”

A rendes játékidő végén, a 88. percben állt be Szalai Gábor egy ferencvárosi szögletnél, befutott a pályára és azonnal fejelt, nem sokkal a kapu fölé. A hosszabbításban kétszer is felhívta magára a figyelmet, volt egy fontos mentése, majd gólhelyzetbe hozta Lenny Josephet.