Megrekedtek a tárgyalások a Nürnberggel Tóth Rajmund ügyében

A Bild értesülése szerint a győri klubvezérkar vétót emel a korai váltás miatt, a július elején kezdődő Bajnokok Ligája-selejtezőben ugyanis még szeretné soraiban tudni a saját nevelésű játékost.

Az egyeztetéseket már májusban elkezdték a felek, a 2. Bundesligában szereplő Nürnberg a tárgyalások felgyorsítása érdekében állítólag 1.1 millióról 1.5 millió euróra emelte az ajánlatot, de jelenleg ez sem kielégítő a zöld-fehéreknek.

Mint a Nemzeti Sport beszámolt róla, a győri klub Csordás Szabolccsal tárgyal a sportigazgatói poszt betöltéséről.