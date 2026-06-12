Megrekedtek a tárgyalások a Nürnberggel Tóth Rajmund ügyében
A német Bild szerint a Steven Vanharen sportigazgató és Borbély Balázs vezetőedző távozása miatt kialakuló szakmai vákuumban az 1. FC Nürnbergnek nincs kivel tárgyalnia a válogatott labdarúgó, Tóth Rajmund átigazolásáról.
A Bild értesülése szerint a győri klubvezérkar vétót emel a korai váltás miatt, a július elején kezdődő Bajnokok Ligája-selejtezőben ugyanis még szeretné soraiban tudni a saját nevelésű játékost.
Az egyeztetéseket már májusban elkezdték a felek, a 2. Bundesligában szereplő Nürnberg a tárgyalások felgyorsítása érdekében állítólag 1.1 millióról 1.5 millió euróra emelte az ajánlatot, de jelenleg ez sem kielégítő a zöld-fehéreknek.
Mint a Nemzeti Sport beszámolt róla, a győri klub Csordás Szabolccsal tárgyal a sportigazgatói poszt betöltéséről.
Legfrissebb hírek
Távozik az ETO FC sportigazgatója is – hivatalos
Labdarúgó NB I
2026.06.09. 19:58
Az ETO-tól is távozik a 24 éves csatár
Labdarúgó NB I
2026.06.09. 14:19
Újabb középhátvéd távozott az ETO FC-től
Labdarúgó NB I
2026.06.02. 15:31
Ezek is érdekelhetik