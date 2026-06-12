Nemzeti Sportrádió

Megrekedtek a tárgyalások a Nürnberggel Tóth Rajmund ügyében

M. D.M. D.
2026.06.12. 13:51
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Tóth Rajmund élete első válogatott gólját ünnepli (Fotó: Czinege Melinda)
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ETO FC Nürnberg Tóth Rajmund
A német Bild szerint a Steven Vanharen sportigazgató és Borbély Balázs vezetőedző távozása miatt kialakuló szakmai vákuumban az 1. FC Nürnbergnek nincs kivel tárgyalnia a válogatott labdarúgó, Tóth Rajmund átigazolásáról.

A Bild értesülése szerint a győri klubvezérkar vétót emel a korai váltás miatt, a július elején kezdődő Bajnokok Ligája-selejtezőben ugyanis még szeretné soraiban tudni a saját nevelésű játékost.

Az egyeztetéseket már májusban elkezdték a felek, a 2. Bundesligában szereplő Nürnberg a tárgyalások felgyorsítása érdekében állítólag 1.1 millióról 1.5 millió euróra emelte az ajánlatot, de jelenleg ez sem kielégítő a zöld-fehéreknek.

Mint a Nemzeti Sport beszámolt róla, a győri klub Csordás Szabolccsal tárgyal a sportigazgatói poszt betöltéséről.

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Lapunk információi szerint a DAC sportkoordinátora, Csordás Szabolcs az egyik jelölt, Stefán Pánik erőnléti edző helyét pedig olasz szakember töltheti be.

 

ETO FC Nürnberg Tóth Rajmund
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