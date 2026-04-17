Rendőrségi eljárás indult a labdaszedőt fellökő Gróf Dávid ellen – sajtóhír

Mint arról lapunk is beszámolt, Gróf Dávid az október 19-i, Újpest elleni derbi (1–1) hajrájában fellökte a hazaiak egyik labdaszedőjét, emiatt Bogár Gergő játékvezető kiállította a kapust, akit négymeccses eltiltással és pénzbüntetéssel sújtott a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Fegyelmi Bizottsága. A kapus, aki ma lett 37 éves, többször is bocsánatot kért tettéért, s úgy tudni, a sértett és családja nem tett feljelentést, ezért minden jel arra mutatott, hogy az ügy ezzel lezárult.

Azonban úgy tűnik, itt nem ért véget a történet, az m4sport.hu a Lila Sector nevű Facebook-oldal értesülése nyomán arról számolt be, hogy könnyű testi sértés és kiskorú veszélyeztetése miatt hivatalból eljárás indult az FTC futballistájával szemben.

Az M4 Sport megkereste az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, amelynek sajtóosztálya meg is küldte válaszát.

„Megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a kérdéses esettel kapcsolatban a Budapesti Rendőr-főkapitányság IV. Kerületi Rendőrkapitánysága 2026. január 29-én garázdaság vétség gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen. Az eljárás célja az eset körülményeinek tisztázása. Válaszadásunkig gyanúsítotti kihallgatás nem történt” – áll a BRFK Kommunikációs Osztályának válaszában.

Egyelőre sem a Ferencváros, sem Gróf Dávid nem reagált ezekre a sajtóértesülésekre.