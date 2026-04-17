Rendőrségi eljárás indult a labdaszedőt fellökő Gróf Dávid ellen – sajtóhír

VARGA BALÁZS
2026.04.17. 17:53
null
Lehet, hogy ez az ügy még nem ért véget Gróf Dávid (jobbra) számára (Fotó: Török Attila)
FTC NB I labdarúgó NB I Gróf Dávid Ferencváros
Sajtóhírek szerint a rendőrség hivatalból eljárást indított a Ferencváros kapusa, Gróf Dávid ellen, aki októberben fellökött egy labdaszedőt az Újpest elleni mérkőzésen.

Mint arról lapunk is beszámolt, Gróf Dávid az október 19-i, Újpest elleni derbi (1–1) hajrájában fellökte a hazaiak egyik labdaszedőjét, emiatt Bogár Gergő játékvezető kiállította a kapust, akit négymeccses eltiltással és pénzbüntetéssel sújtott a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Fegyelmi Bizottsága. A kapus, aki ma lett 37 éves, többször is bocsánatot kért tettéért, s úgy tudni, a sértett és családja nem tett feljelentést, ezért minden jel arra mutatott, hogy az ügy ezzel lezárult.

Azonban úgy tűnik, itt nem ért véget a történet, az m4sport.hu a Lila Sector nevű Facebook-oldal értesülése nyomán arról számolt be, hogy könnyű testi sértés és kiskorú veszélyeztetése miatt hivatalból eljárás indult az FTC futballistájával szemben.

Az M4 Sport megkereste az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, amelynek sajtóosztálya meg is küldte válaszát.

„Megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a kérdéses esettel kapcsolatban a Budapesti Rendőr-főkapitányság IV. Kerületi Rendőrkapitánysága 2026. január 29-én garázdaság vétség gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen. Az eljárás célja az eset körülményeinek tisztázása. Válaszadásunkig gyanúsítotti kihallgatás nem történt” – áll a BRFK Kommunikációs Osztályának válaszában.

Egyelőre sem a Ferencváros, sem Gróf Dávid nem reagált ezekre a sajtóértesülésekre. 

Kapcsolódó tartalom

Videó: ezért kapott piros lapot Gróf, akit Varga Barnabás váltott a kapuban

Ritkán látható jelentek a derbi végén. Az FTC játékosa ellökött egy labdaszedőt, így villant a piros lap, a kapust a csatár váltotta a gólvonalon.

Keane: Szerencse, hogy a meccs végén jött a kiállítás; Gróf elnézést kért

A Ferencváros vezetőedzője azt is elmondta, mikor lesz bevethető a sérülése után Dibusz Dénes.

NB I: négy meccsre tiltották el az újpesti labdaszedőt fellökő Gróf Dávidot

A Ferencváros kapusa emellett pénzbüntetést is kapott.

Gróf Dávid videóban is elnézést kért a vasárnapi derbin ellökött labdaszedőtől

A Ferencváros kapusa piros lapot kapott sportszerűtlen tettéért.

 

 

Legfrissebb hírek

Az idény végéig NB II-es csapatban folytatja pályafutását az ETO fiatalja

Labdarúgó NB I
5 perce

Szerződést hosszabbított Szakos Bencével a DVTK – hivatalos

Labdarúgó NB I
2 órája

Az ETO 13 év után győzné le újra Győrben a Ferencvárost

Labdarúgó NB I
2 órája

Az MTK-s ifjak megmentették csapatukat a kreatívabb játékukkal

Labdarúgó NB I
9 órája

Kovács Dániel: Érdekes meccs lesz ez Dárdai Pál és Bódog Tamás között is

Labdarúgó NB I
10 órája

Dibusz Dénes: Az ETO ellen a döntetlen is benne van a pakliban

Labdarúgó NB I
11 órája

DVSC: megoperálták Bárány Donátot

Labdarúgó NB I
Tegnap, 14:26

A kötelezőt hozta a Fradi – a neheze az ETO ellen következik

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:18
Ezek is érdekelhetik