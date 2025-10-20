Nemzeti Sportrádió

Gróf Dávid videóban is elnézést kért a vasárnapi derbin ellökött labdaszedőtől

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.20. 12:24
null
A Ferencváros kapusa megbánta tettét (Fotó: Török Attila)
Címkék
Újpest Gróf Dávid Ferencváros
Mint ismert, a labdarúgó NB I-ben érdekelt Ferencváros kapusa, Gróf Dávid piros lapot kapott a vasárnapi, Újpest elleni derbin, miután meglökött egy labdaszedőt a mérkőzés hajrájában. A rutinos kapus saját Facebook-oldalán már tegnap este elnézést kért a történtek miatt, ma viszont (klubja hivatalos felületein) videós formátumban is megtette ezt.

„Szeretnék még egyszer bocsánatot kérni a tegnap estéért, a meccs hevében cselekedtem így. Nem akartam semmilyen sérülést vagy bármi okozni a kissrácnak, úgyhogy innen is szeretnék bocsánatot kérni. Én is apa vagyok, tudom, hogy hibáztam, túl hevesen indultam a labdáért, amit játékba akartam hozni, úgyhogy még egyszer szeretnék elnézést kérni” – mondta Gróf Dávid.

Kapcsolódó tartalom

Keane: Szerencse, hogy a meccs végén jött a kiállítás; Gróf elnézést kért

A Ferencváros vezetőedzője azt is elmondta, mikor lesz bevethető a sérülése után Dibusz Dénes.

Gróf ellökött egy labdaszedőt, Varga állt be a kapuba – pontot mentett az Újpest a Fradi ellen

Az első félidőben Varga Barnabás góljával az FTC vezetett, a másodikban az Újpest Matko révén egyenlített.

Videó: ezért kapott piros lapot Gróf, akit Varga Barnabás váltott a kapuban

Ritkán látható jelentek a derbi végén. Az FTC játékosa ellökött egy labdaszedőt, így villant a piros lap, a kapust a csatár váltotta a gólvonalon.

 

Újpest Gróf Dávid Ferencváros
Legfrissebb hírek

Keane: Szerencse, hogy a meccs végén jött a kiállítás; Gróf elnézést kért

Labdarúgó NB I
16 órája

Videó: ezért kapott piros lapot Gróf, akit Varga Barnabás váltott a kapuban

Labdarúgó NB I
17 órája

Videó: így szerezte meg a vezetést a Ferencvárosnak Varga, amire Matko válaszolt

Labdarúgó NB I
18 órája

Gróf ellökött egy labdaszedőt, Varga állt be a kapuba – pontot mentett az Újpest a Fradi ellen

Labdarúgó NB I
18 órája

Dugó a pezsgősüvegben – Borbola Bence jegyzete

Labdarúgó NB I
Tegnap, 8:25

Aljosa Matko: Szeretnénk tíz év után legyőzni a Ferencvárost

Labdarúgó NB I
Tegnap, 8:23

Mohammed Abu Fani lehet a Ferencváros titkos fegyvere

Labdarúgó NB I
2025.10.18. 11:16

Közeleg a kerek évforduló – 2015 decembere óta vár az újabb derbigyőzelemre az Újpest

Labdarúgó NB I
2025.10.18. 10:46
Ezek is érdekelhetik