Gróf Dávid videóban is elnézést kért a vasárnapi derbin ellökött labdaszedőtől

Mint ismert, a labdarúgó NB I-ben érdekelt Ferencváros kapusa, Gróf Dávid piros lapot kapott a vasárnapi, Újpest elleni derbin, miután meglökött egy labdaszedőt a mérkőzés hajrájában. A rutinos kapus saját Facebook-oldalán már tegnap este elnézést kért a történtek miatt, ma viszont (klubja hivatalos felületein) videós formátumban is megtette ezt.
„Szeretnék még egyszer bocsánatot kérni a tegnap estéért, a meccs hevében cselekedtem így. Nem akartam semmilyen sérülést vagy bármi okozni a kissrácnak, úgyhogy innen is szeretnék bocsánatot kérni. Én is apa vagyok, tudom, hogy hibáztam, túl hevesen indultam a labdáért, amit játékba akartam hozni, úgyhogy még egyszer szeretnék elnézést kérni” – mondta Gróf Dávid.
