Gróf Dávid videóban is elnézést kért a vasárnapi derbin ellökött labdaszedőtől

„Szeretnék még egyszer bocsánatot kérni a tegnap estéért, a meccs hevében cselekedtem így. Nem akartam semmilyen sérülést vagy bármi okozni a kissrácnak, úgyhogy innen is szeretnék bocsánatot kérni. Én is apa vagyok, tudom, hogy hibáztam, túl hevesen indultam a labdáért, amit játékba akartam hozni, úgyhogy még egyszer szeretnék elnézést kérni” – mondta Gróf Dávid.