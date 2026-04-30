Nemzeti Sportrádió

Orth Györgyre emlékeztek egykori iskolájában

CS. P.CS. P.
2026.04.30. 18:11
Megkoszorúzták Orth György emléktábláját (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
NB I koszorúzás Orth György
A 125 éve született MTK-klasszis tiszteletére emelt Vas utcai márványtáblánál koszorúzott az MTK és az MTK Baráti Kör.

Megkoszorúzták a 125 éve, 1901. április 30-án született klasszis csatár, Orth György emléktábláját csütörtökön egykori iskolájában, a Vas utcában, a ma Széchenyi István Kereskedelmi Technikumként működő intézményben.

Ünnepi beszédében méltatta az MTK 32-szeres magyar válogatott csatárát Joó Alfréd, az MTK Baráti Kör elnökségi tagja, megemlítve, hogy a sportolót némelyek Puskás Ferencnél is jobb futballistának tartották. Szót ejtett a távlati elképzelésről, amely szerint az 1962-ben elhunyt játékos földi maradványait hazahoznák Portugáliából, és kitért az Orth élettörténetét feldolgozó dokumentumfilm tervére is.

Az MTK Baráti Kör mellett az MTK is elhelyezte koszorúját, a klubot Ujlaki Tamás kommunikációs koordinátor képviselte. Az eseményen részt vett Szakály Sándor történész, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója is. Megemlékezést tartanak szombaton is, az Új Hidegkuti Nándor Stadion VIP-termében 12 órakor, az MTK–Nyíregyháza mérkőzés előtt koszorúzzák meg Orth György mellszobrát.

 

