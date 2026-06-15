Nemzeti Sportrádió

A labda hazatért: világbajnoki parádéval ünnepelt Mexikóváros

BORSOS LÁSZLÓBORSOS LÁSZLÓ
• Mexikó
2026.06.15. 10:18
SZÍNES FORGATAG A PASEO DE LA REFORMA SUGÁRÚTON
Színes forgatag a Paseo De La Reforma Sugárúton (Fotó: AFP)
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Tízezrek lepték el vasárnap a Paseo de la Reformát, ahol a világbajnokság tiszteletére rendezett parádén Mexikó kulturális sokszínűségét mutatták be a szervezők.

Hatvan-hetven alkalommal lezárják évente a Paseo de la Reformát,  Mexikóváros legforgalmasabb sugárútját. A helyi lakosok nagyon szeretik azt a rég bevett hagyományt, hogy a városi önkormányzat minden hétvégén kizárja az autós forgalmat, átadva a területet a gyalogosoknak és a biciklizőknek, és olyankor az emberek elözönlik az utcákat. Minden hónap utolsó vasárnapja, a Ciclotón is piros betűs ünnep a városi sportkedvelők számára, hiszen reggel nyolc és délután kettő között a város rengeteg közútját adják át a futni vágyóknak, gyalogosoknak, bringásoknak, rollereseknek, gördeszkásoknak és görkorcsolyázóknak, népszerűsítendő az egészséges életmódot az egyébként kórosan elhízott társadalomnak. Emellett a nagy tömegeket vonzó tüntetéseknek, felvonulásoknak, fesztiváloknak is jellemzően ez a sugárút ad otthont, sok rendezvénynek helyszíne.

Nem meglepő tehát, hogy a Reformán tartották meg a „Desfile Mundialista” néven futó világbajnoki parádét, amely művészeti alkotásokon, népi és történelmi hagyományokon és kosztümökön keresztül igyekezett bemutatni Mexikó kulturális sokszínűségét. Az esemény a Vadászó Diana-szökőkút és a Forradalmi emlékmű közötti két és fél kilométeres szakaszon tartott, az útvonalat kordonokkal kerítették el a nézőknek. Megérte idejében érkezni a délután egy órára meghirdetett eseményre, hiszen tízezrek voltak kíváncsiak az attrakcióra. Bölcs döntés volt megfogadni a hatóságok javaslatait: az járt jól, aki vitt magával esernyőt, kalapot és még naptejjel is bekente magát, mert amikor a nap előbújt a felhők mögül, nehezen elviselhetően tűzött. A korábbi rendezvények igényeit okosan felmérő kiskereskedők talicskával hordták a műanyag ülőkéket és a fából eszkábált székeket – jelentjük, nagy sikerük volt.

The Great World Cup Parade on Paseo de la Reforma, in Mexico City
A száztagú, harsány indulókat fújó rezesbanda tagjai között feltűnt az 1970-es vb kabalafigurája, Juanito (Fotó: Reuters)

Egy sör ára 2650 forintnyi peso – volt, aki nem ivott...

A mozgóárusok igyekeztek kihasználni azoknak az embereknek a hibáját, akik folyadék nélkül érkeztek a helyszínre: borsos árat kértek a vízért és az üdítőkért. Az alkoholos italért ácsingózóknak kellett a legmélyebben a zsebükbe nyúlniuk: egy üveges sörért (ami jellemzően 0.355 liter errefelé) százötven mexikói pesót kértek el, ami csaknem 2650 forintnak felel meg. Az egyik potenciális vásárló a pofátlan árszabásról megjegyezte, nem vette észre, hogy egy futballstadionban lenne, mert ott szoktak ennyit elkérni egy pohárért – inkább szomjan maradt.

Talán nem is akkora baj, hogy viszonylag kevés alkoholos italt értékesítettek, a bódult emberek látványa legkevésbé sem passzolt volna a parádé jellegéhez. Sok ezer szereplő igyekezett a jelenlévőknek bemutatni Mexikó sokszínűségét, lenyűgöző volt az a szenvedély, amelyet a táncosokról, zenészekről, az egyes államokra jellemző népviseletbe öltözőkről lerítt.

A sor elején egy óriási léggömböt kifeszítő önkéntesek haladtak, amelyen „A labda hazatért” felirat állt, emlékeztetve mindenkit arra, hogy Mexikó 1970 és 1986 után ismét világbajnokságot rendez. A futballtörténelemhez szorosan kapcsolódott az a jármű, amelyen rengeteg, koponyának látszó tárgyat helyeztek el olyan labdarúgók arcképei előtt, akik már nem lehetnek köztünk: az Azték Stadionban vb-t nyerő Pelé és Diego Maradona mellett többek között Johan Cruyff, Eusébio és Franz Beckenbauer portréja is kivehető volt. Nem sokkal később olyan platós kocsi jelent meg, amely az 1971-ben Mexikóban rendezett női labdarúgó-világbajnokságon részt vevő hazai válogatott tagjait fuvarozta. A hetvenes-nyolcvanas éveikben járó nénik széles mosollyal arcukon integettek, kurjongattak, buzdították a közönséget a szórakozásra – láthatóan nagyon boldogok voltak attól, hogy ötvenöt évvel a torna után sem felejtették el őket a szervezők. A következő járművön hatalmas, ősi mintákkal díszített kőkarika volt látható, amely a mezoamerikai labdajáték, a juego de pe­lota fontos eleme volt: ezen keresztül kellett a tömör kaucsukból készült labdát eljuttatniuk a játékosoknak – akikből egyet a közönség is megcsodálhatott.

The Great World Cup Parade on Paseo de la Reforma, in Mexico City
A sugárúton végigvonuló zenekarokat táncosok is kísérték, rikító ruháikban, különleges maszkjaikban látványosan mozogtak a karneválon felcsendülő dallamokra (Fotó: Reuters)

Virágok, koponyamaszkok – mellé csontvázkezek

A mezoamerikai múlt azonban korántsem csak egyetlen kocsin vagy jelképen keresztül jelent meg. A felvonulás egyik leglátványosabb eleme az volt, ahogyan a résztvevők a különböző korszakok és kulturális hagyományok között teremtettek kapcsolatot. Egymást követték a tollkoronát viselő, őslakos harcosokat idéző szereplők, akiknek több méter széles fejdíszei szinte lebegtek a tömeg fölött. Az egyik táncos kagylókürtöt fújt, a mély, búgó hang pedig pillanatokra elnyomta a nézők moraját. A közönség különösen kedvelte azokat a fellépőket, akik a halottak napi hagyományokat elevenítették fel: ők színes koponyamaszkba bújtak, csontvázkezeket mintázó kesztyűket viseltek és virágokkal díszített jelmezbe öltöztek.

Az őslakos hagyományokat idéző csoportokat látványosan ellenpontozta a szakállas maszkot, gazdagon hímzett öltözéket és széles karimájú kalapot viselő figurák felvonulása. A Morelos államból származó chinelók hagyománya a gyarmati időszakig nyúlik vissza: az őslakos közösségek így figurázták ki a spanyol hódítók és a helyi elit viseletét, viselkedését. A türkizkék és mélykék ruhák aranyozott díszítései, a hegyes állú, nagy szakállat formáló maszkok és a zenekarok kíséretében előadott táncok különösen nagy sikert arattak a közönség körében. Nem sokkal mögöttük egy vörös ruhás, ördögálarcot viselő szereplő jelent meg, aki hosszú ostora csattogtatásával hozta a frászt a kisgyerekekre.

A parádé egy pontján a mexikói zene került előtérbe. A vörös egyenruhás, legalább száztagú rezesbanda harsány indulókkal vonult végig a sugárúton, miközben a táncosok rikító színekben pompázó ruhákban forogtak a zenére. Később az egyik charróknak, azaz mexikói lovasoknak öltözött banda furcsamód argentin dalt játszott – ki tudja, talán a tömegben láttak egy csoportot, amely a dél-amerikai országból érkezett. A zenekarokat táncosok követték, rikító színekben pompázó ruháikban pördültek-fordultak a dalokra. Felemelő látványt nyújtott, hogy Mexikó mind a harminckét szövetségi állama képviseltette magát, az ország különböző szegleteiből érkezők saját népviseletükben vonultak a sugárúton.

A karneválon tollkoronát viselő, őslakos harcosokat megidéző mexikóiak is szórakoztatták a nézelődőket – színpompás, több méter széles fejdíszeket vettek fel (Fotó: a szerző felvételei)

Dél-korea legyőzése után jöhet az újabb felvonulás

A felvonulás utolsó elemeként ismét a futball került a középpontba. A világbajnokság negyvennyolc résztvevőjének mezébe öltözött fiatalok biciklivel tekertek végig a sugárúton, utánuk pedig ugyanilyen szerelésben zsonglőrök érkeztek, akik látványos ügyességi mutatványokkal szórakoztatták a közönséget. A szervezők ezt követően azokat ünnepelték, akik nélkül a nyári torna lebonyolítása elképzelhetetlen lenne: többek között a tacót sütő árusokat, a rendőröket, a tűzoltókat, a mentősöket, a lufiárusokat vagy éppen a köztisztasági dolgozókat – utóbbiak kapták a legnagyobb ovációt, ami talán mindennél többet elárult a mexikóiak értékrendjéről.

A rendezvény végére sem lankadt az addig is kiváló hangulat: a kordonok mögött rengeteg család, kisgyerek és idős ember figyelte nagy érdeklődéssel a rendkívül színes felvonulást. A közönség jelentős része ezúttal is a mexikói válogatott zöld mezében érkezett, mintha már egy világbajnoki mérkőzésre hangolna. A Paseo de la Reformát legközelebb már június 18-án, csütörtökön lezárhatják egy újabb ünneplés kedvéért – ehhez alighanem „csak” annyira van szükség, hogy Mexikó legyőzze Dél-Koreát a világbajnokság csoportkörében.

Miközben Mexikó a világbajnokság rajtját ünnepelte, az ország egyik legsúlyosabb problémája továbbra sem tűnt el a felszín alatt. Az Eltűnt és Megtalálhatatlan Személyek Nemzeti Nyilvántartása szerint június 11-én, a torna nyitó napján nyolc új eltűnéses esetet regisztráltak öt szövetségi államban: Mexikóvárosban, Michoacánban, Morelosban, Tabascóban és Veracruzban. A hatóságok jelenleg összesen 134 952 eltűnt személyt tartanak nyilván az országban. Közülük 105 304 férfi, 29 251 nő, míg 397 esetben a nem megállapítása sem történt meg. A számok rávilágítanak, hogy a világbajnokság ünnepi hangulata mellett Mexikó továbbra is súlyos közbiztonsági és társadalmi kihívásokkal küzd. Az érintett hozzátartozók és civil szervezetek pedig a nemzetközi figyelmet próbálják felhasználni arra, hogy a kérdés ne szoruljon háttérbe a futballünnep árnyékában: a nyitó mérkőzés előtt családtagok és aktivisták felvonulást tartottak Mexikóvárosban és Guadalajarában, eltűnt szeretteik fényképeit magasba emelve.

Families of Mexico's disappeared protest as World Cup kicks off, in Guadalajara
Öt államban jelentettek eltűnéseket a nyitó mérkőzés napján

A mexikói halottak napi hagyomány legismertebb alakja ezúttal futballszurkolóként jelent meg a mexikóvárosi parádén. A Catrina-jelmezbe öltözött résztvevő a világbajnoki trófea másolatával pózolt.

 

 

Catrina már a vb-serleget szorongatja

 

 

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