Női labdarúgó NB I: sima Honvéd-győzelem Szekszárdon
A Budapest Honvéd FC 6–0-s győzelmet aratott a Szekszárd otthonában a női labdarúgó NB I 19. fordulójában.
Két nyeretlen mérkőzés után visszatért a győzelem útjára a Budapest Honvéd FC, amely hat góllal nyert Szekszárdon.
A kispestieknél Csáki Eszter triplázott, Sain Anna, Narita Eri és Gégény Petra egyszer volt eredményes.
NŐI NB I
19. FORDULÓ
Szekszárdi UFC–Budapest Honvéd 0–6
A bajnokság állása: 1. FTC 49 pont, 2. Puskás Akadémia 45, 3. MTK 44, 4. ETO FC 34, 5. Újpest 24, 6. Bp. Honvéd 24, 7. Szeged 23, 8. Pécs 23, 9. DVTK 18, 10. Viktória 10, 11. Szekszárd 9, 12. Budaörs 6.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik