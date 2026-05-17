Melyik fővárosi csapaté lesz az aranyérem az NB II-ben?

2026.05.17. 08:18
Egy biztos: Feczkó Tamás vezetőedző az NB II-es idény utolsó fordulójára is feltüzeli a Honvéd játékosait (Fotó: Árvai Károly)
NB II Vasas Budapest Honvéd labdarúgó NB II
A Vasas FC és a Bp. Honvéd harcol az első helyért, az angyalföldiek helyzete lényegesen kedvezőbb – a kispesti vezetőedző, Feczkó Tamás utolsó mérkőzésén ülhet a kispadon.

Az utolsó fordulóra maradt a döntés: kié lesz az aranyérem az NB II-ben? Az éllovas Vasas jelenleg két ponttal előzi meg a második Honvédot (mindkét csapat az NB I-ben folytatja a következő idénytől), vagyis az angyalföldiek fél kézzel már foghatják a trófea fülét. Pontazonosság esetén (a Honvéd nyer a BVSC ellen, a Vasas ikszel az Ajkával) a több győzelem számít, ebben az esetben mindkét együttes neve mellett 19 siker állna, amikor is a gólkülönbség rangsorol: ez jelenleg a Vasasnak kedvez, hattal jobb, mint a Honvédé. Csak akkor nem kell számolgatniuk a kispestieknek, ha nyernek Zuglóban, míg a piros-kékek kikapnak odahaza az Ajkától – erre csekély az esély.

Arra viszont igencsak nagy, hogy Feczkó Tamás utolsó mérkőzésén ül a Honvéd kispadján – egészen érthetetlen, hogy Fórizs Sándor sportigazgató miért szeretne megszabadulni a vezetőedzőtől, s hozna egy külföldit a helyére. Kiváltképp úgy, hogy Feczkó szerződése egy évvel automatikusan meghosszabbodott a feljutás után, ezt nyilván nem olcsó mulatság felbontani… Az eredmények egyértelműen Feczkó Tamást igazolják: 2024 decemberében az utolsó helyen (!) vette át a 14-szeres bajnok klubot, végül bravúrral a nyolcadik helyen zárt. Ez legalább akkora szenzáció, mint hogy a jelenlegi kerettel tükörsimán kiharcolta a feljutást, már a huszonnyolcadik fordulóban. Vajon mit kellett volna még tennie?

A kispesti drukkereken mindenesetre semmi sem múlhat: a rossz időjárás ellenére szombat délutánra szinte az összes jegy elkelt a Szőnyi úti stadion vendégszektorába, a BVSC-Zugló összesen 1320 belépőt biztosított. A hangulat tehát garantálva van – majd kiderül, hogy a kispestiek az arany-, vagy az ezüstéremnek örülhetnek…

NB II
30. FORDULÓ
16.30: Vasas FC–FC Ajka (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
16.30: BVSC-Zugló–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!
17.00: Videoton FC Fehérvár–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!
17.00: HR-Rent Kozármisleny–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!
17.00: Soroksár SC–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!
17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
17.00: Tiszakécskei LC–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Vasas FC29194657–25+3261
  2. Budapest Honvéd29185648–22+2659
  3. Kecskeméti TE291631049–36+1351
  4. Mezőkövesd29137937–33+446
  5. Kozármisleny29129836–39–345
  6. Csákvár291110842–37+543
  7. Videoton FC Fehérvár291091036–30+639
  8. BVSC-Zugló291151332–29+338
  9. Szeged-Csanád GA29991129–33–436
10. Tiszakécske*291091036–42–635
11. Karcagi SC29981228–39–1135
12. FC Ajka291031622–38–1633
13. Soroksár SC29791338–45–730
14. Szentlőrinc296121133–41–830
15. Budafoki MTE29681530–48–1826
16. Békéscsaba295101426–42–1625
*A Tiszakécskétől 4 pont levonva.

 

 

