Melyik fővárosi csapaté lesz az aranyérem az NB II-ben?

Az utolsó fordulóra maradt a döntés: kié lesz az aranyérem az NB II-ben? Az éllovas Vasas jelenleg két ponttal előzi meg a második Honvédot (mindkét csapat az NB I-ben folytatja a következő idénytől), vagyis az angyalföldiek fél kézzel már foghatják a trófea fülét. Pontazonosság esetén (a Honvéd nyer a BVSC ellen, a Vasas ikszel az Ajkával) a több győzelem számít, ebben az esetben mindkét együttes neve mellett 19 siker állna, amikor is a gólkülönbség rangsorol: ez jelenleg a Vasasnak kedvez, hattal jobb, mint a Honvédé. Csak akkor nem kell számolgatniuk a kispestieknek, ha nyernek Zuglóban, míg a piros-kékek kikapnak odahaza az Ajkától – erre csekély az esély.

Arra viszont igencsak nagy, hogy Feczkó Tamás utolsó mérkőzésén ül a Honvéd kispadján – egészen érthetetlen, hogy Fórizs Sándor sportigazgató miért szeretne megszabadulni a vezetőedzőtől, s hozna egy külföldit a helyére. Kiváltképp úgy, hogy Feczkó szerződése egy évvel automatikusan meghosszabbodott a feljutás után, ezt nyilván nem olcsó mulatság felbontani… Az eredmények egyértelműen Feczkó Tamást igazolják: 2024 decemberében az utolsó helyen (!) vette át a 14-szeres bajnok klubot, végül bravúrral a nyolcadik helyen zárt. Ez legalább akkora szenzáció, mint hogy a jelenlegi kerettel tükörsimán kiharcolta a feljutást, már a huszonnyolcadik fordulóban. Vajon mit kellett volna még tennie?

A kispesti drukkereken mindenesetre semmi sem múlhat: a rossz időjárás ellenére szombat délutánra szinte az összes jegy elkelt a Szőnyi úti stadion vendégszektorába, a BVSC-Zugló összesen 1320 belépőt biztosított. A hangulat tehát garantálva van – majd kiderül, hogy a kispestiek az arany-, vagy az ezüstéremnek örülhetnek…

NB II

30. FORDULÓ

16.30: Vasas FC–FC Ajka (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

16.30: BVSC-Zugló–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!

17.00: Videoton FC Fehérvár–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!

17.00: HR-Rent Kozármisleny–Karcagi SC – élőben az NSO-n!

17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!

17.00: Soroksár SC–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

17.00: Tiszakécskei LC–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!