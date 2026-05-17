Melyik fővárosi csapaté lesz az aranyérem az NB II-ben?
Az utolsó fordulóra maradt a döntés: kié lesz az aranyérem az NB II-ben? Az éllovas Vasas jelenleg két ponttal előzi meg a második Honvédot (mindkét csapat az NB I-ben folytatja a következő idénytől), vagyis az angyalföldiek fél kézzel már foghatják a trófea fülét. Pontazonosság esetén (a Honvéd nyer a BVSC ellen, a Vasas ikszel az Ajkával) a több győzelem számít, ebben az esetben mindkét együttes neve mellett 19 siker állna, amikor is a gólkülönbség rangsorol: ez jelenleg a Vasasnak kedvez, hattal jobb, mint a Honvédé. Csak akkor nem kell számolgatniuk a kispestieknek, ha nyernek Zuglóban, míg a piros-kékek kikapnak odahaza az Ajkától – erre csekély az esély.
Arra viszont igencsak nagy, hogy Feczkó Tamás utolsó mérkőzésén ül a Honvéd kispadján – egészen érthetetlen, hogy Fórizs Sándor sportigazgató miért szeretne megszabadulni a vezetőedzőtől, s hozna egy külföldit a helyére. Kiváltképp úgy, hogy Feczkó szerződése egy évvel automatikusan meghosszabbodott a feljutás után, ezt nyilván nem olcsó mulatság felbontani… Az eredmények egyértelműen Feczkó Tamást igazolják: 2024 decemberében az utolsó helyen (!) vette át a 14-szeres bajnok klubot, végül bravúrral a nyolcadik helyen zárt. Ez legalább akkora szenzáció, mint hogy a jelenlegi kerettel tükörsimán kiharcolta a feljutást, már a huszonnyolcadik fordulóban. Vajon mit kellett volna még tennie?
A kispesti drukkereken mindenesetre semmi sem múlhat: a rossz időjárás ellenére szombat délutánra szinte az összes jegy elkelt a Szőnyi úti stadion vendégszektorába, a BVSC-Zugló összesen 1320 belépőt biztosított. A hangulat tehát garantálva van – majd kiderül, hogy a kispestiek az arany-, vagy az ezüstéremnek örülhetnek…
NB II
30. FORDULÓ
16.30: Vasas FC–FC Ajka (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
16.30: BVSC-Zugló–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!
17.00: Videoton FC Fehérvár–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!
17.00: HR-Rent Kozármisleny–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!
17.00: Soroksár SC–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!
17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
17.00: Tiszakécskei LC–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Vasas FC
|29
|19
|4
|6
|57–25
|+32
|61
|2. Budapest Honvéd
|29
|18
|5
|6
|48–22
|+26
|59
|3. Kecskeméti TE
|29
|16
|3
|10
|49–36
|+13
|51
|4. Mezőkövesd
|29
|13
|7
|9
|37–33
|+4
|46
|5. Kozármisleny
|29
|12
|9
|8
|36–39
|–3
|45
|6. Csákvár
|29
|11
|10
|8
|42–37
|+5
|43
|7. Videoton FC Fehérvár
|29
|10
|9
|10
|36–30
|+6
|39
|8. BVSC-Zugló
|29
|11
|5
|13
|32–29
|+3
|38
|9. Szeged-Csanád GA
|29
|9
|9
|11
|29–33
|–4
|36
|10. Tiszakécske*
|29
|10
|9
|10
|36–42
|–6
|35
|11. Karcagi SC
|29
|9
|8
|12
|28–39
|–11
|35
|12. FC Ajka
|29
|10
|3
|16
|22–38
|–16
|33
|13. Soroksár SC
|29
|7
|9
|13
|38–45
|–7
|30
|14. Szentlőrinc
|29
|6
|12
|11
|33–41
|–8
|30
|15. Budafoki MTE
|29
|6
|8
|15
|30–48
|–18
|26
|16. Békéscsaba
|29
|5
|10
|14
|26–42
|–16
|25
|*A Tiszakécskétől 4 pont levonva.