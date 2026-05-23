Szerződést hosszabbított a Honvéd csapatkapitánya
A labdarúgó NB I-be feljutott Budapest Honvéd a hivatalos honlapján jelentette be, hogy szerződést hosszabbított Hangya Szilveszterrel.
Hangya Szilveszter 2024 szeptemberében szerződött a Budapest Honvédhoz, és első idényében 24, a most véget ért bajnokságban pedig 30 bajnokin kapott szerepet.
A korábbi válogatott balhátvéd szerződése június végén járt le, de a felek megállapodtak a hosszabbításban, Hangya egy évet írt alá, és a megállapodásban szerepel egy további évre szóló opció.
„Tapasztalatával és mentalitásával a pályán és az öltözőben egyaránt fontos szerepet tölt be” – írta róla a klubhonlap.
