Jurek végleg az MTK-é lehet, játékost kaphat érte a DVTK – NS-infó

Jurek Gábor az őszt még a DVTK-nál töltötte, a borsodiak a tavaszi idényre azonban kölcsönadták őt az MTK-nak, amelyben 13 bajnokin négyszer volt eredményes.

Nem véletlen, hogy a kék-fehérek szeretnék megtartani a szélsőt, és információink szerint meg is született a két csapat között a megállapodás, így Jurek játékjoga végleg az MTK-é lesz.

A fővárosiak játékost is adnak Jurekért cserébe, Babinszky Bence kerülhet a DVTK-hoz. A 25 éves labdarúgó az előző idényt az MTK fiókcsapatánál, az NB II-es Kozármislenynél töltötte, amelyben 29 bajnokin kilencszer volt eredményes. Babinszky egyébként az MTK és a magyar válogatott legendás játékosának, Palotás Péternek a dédunokája.

A Kozármisleny bejelentette, hogy szerződtette Pécsről Tímár Dávidot, a 25 éves középhátvéd, Horváth Dániel pedig az MTK-nál kezdi el a felkészülést.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL

Érkezők: Belényesi Csaba (Kecskeméti TE), Demjén Patrik (Debrecen), Hinora Kristóf (Paksi FC), Szuhodovszki Soma (Debreceni VSC)

Kölcsönből visszatérhetnek: Bakó Sámuel (Kozármisleny), Kenesei Noel (OH Leuven – Belgium), Klausz Milán (Kazincbarcika), Kovács Mátyás (Kassa – Szlovákia), Szűcs Patrik (Komárom – Szlovákia), Törőcsik Péter (BVSC-Zugló FC). Kooperációs kölcsönből (Kozármisleny): Csucsánszky Zoltán, László Krisztián, Mikolay Timóteus, Szolár Dávid

Kiszemeltek: Jurek Gábor (Diósgyőri VTK – kölcsön után végleg?)

Távozók: Csenterics Adrián (AD Mérida – Spanyolország, kölcsön után végleg), Kádár Tamás, Németh Krisztián (befejezi a pályafutását), Róbert Polievka (szlovák, Dukla Banska Bystrica – Szlovákia), Szépe János (Kecskeméti TE), Vasiljevic Andrej (Hamburger SV – Németország), Vitályos Viktor (Sparta Praha – Csehország)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Kerezsi Zalán (Puskás Akadémia FC), Németh Hunor (FC Köbenhavn – Dánia), Adrian Zeljkovic (szlovén, Viktoria Plzen – Csehország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Átrok István Zalán (Parma, Udinese, Venezia – Olaszország), Babinszky Bence (Diósgyőri VTK), Molnár Ádin (Heerenveen – Hollandia, Sparta Praha – Csehország)