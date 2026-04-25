NB I: Kisvárda–Diósgyőr

LABDARÚGÓ NB I

31. FORDULÓ

Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK 1–0 – ÉLŐ

Kisvárda, Várkerti Stadion, 14.30 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Hanyecz

Gólszerző: Matanovics (22.)

ÉRDEKESSÉGEK

♦ A 15. NB I-es találkozójuk jön, az örökmérleg a diósgyőriek fölényét mutatja: 3 kisvárdai siker, 6 iksz, 5 DVTK-győzelem. Ez igazán gólszegény párosítás, hiszen egy mérkőzésen 2 találatnál többre még egyik csapat sem volt képes, az átlag pedig csak 2.1 gól/meccs.

♦ A Diósgyőr 2021 és 2023 között sorozatban 4-szer legyőzte a Várdát, a legutóbbi 3 összecsapásukon viszont nyeretlen maradt a szabolcsi együttessel szemben (2 iksz, 1 vereség). Legutóbb február 1-jén Miskolcon 1–1-re végeztek.

♦ Kisvárdán kiegyenlített a mérlegük: az első 3 találkozójuk döntetlen lett, azóta pedig mindkét csapat 2 győzelmet tud felmutatni. Októberben a csapatkapitány Jasmin Mesanovic pontos lövésével Révész Attila együttese bizonyult jobbnak (1–0).

♦ Az újonc Várda március 6-án 1–0-ra megverte a Puskás Akadémiát, és elérte a 38 pontot, az ezt követő 5 fordulóban azonban már nem tudott nyerni: felváltva vesztett, illetve ikszelt. Ha a sorminta folytatódik, most egy döntetlennek kellene következnie.

♦ Miután a Diósgyőr az előző körben hazai pályán kiütéses vereséget szenvedett (0–5) a Debrecennel szemben, eldőlt, hogy kiesik az első osztályból, majd nem sokkal később a vezetőség menesztette Nebojsa Vignjevics vezetőedzőt. Utódjául a bajnokság végéig a 36 éves Takács Pétert nevezték ki, aki az idény elejétől asszisztensedzőként dolgozott a klubnál. Takács játékosként 2008 és 2016 között 126 NB I-es mérkőzésen kapott szerepet, ezeken 7 gólt szerzett. A középpályás az élvonalban Diósgyőrben, Pápán, Mezőkövesden és Békéscsabán futballozott, és tagja volt a 2009-ben Egyiptomban rendezett U20-as világbajnokságon bronzérmes magyar utánpótlás-válogatott keretének.

♦ A Kisvárda pontjai több mint 60 százalékát otthon gyűjtötte be, 40-ből 25-öt, amivel 4. a hazai táblázaton, a mérlege 7–4–4. Az előző két meccsén dobogós csapatokkal játszott döntetlent a Várkerti Stadionban (1–1 az FTC, majd 0–0 a DVSC ellen).

♦ A DVTK 2–3–10-es mérlegével utolsó a vendégtabellán. Legutóbb február 14-én Pakson tudott nyerni (2–1), tavasszal ezen kívül csak március 8-án, az MTK otthonában szerzett pontot (1–1).

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!