NB I: ETO FC–Ferencvárosi TC 1–0

NB I: ETO FC–Ferencvárosi TC

2026.04.19. 19:20
Benbualit (zöldben) nehezen tudták tartani a ferencvárosi védők (Fotó: Szabó Miklós)
A labdarúgó NB I 30. fordulójának szuperrangadóján a második ETO fogadja az élen álló, ugyancsak 59 pontos FTC-t. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

Győr, ETO Stadion, 19.30 (TV: M4 Sport). Vezeti: Berke Balázs

Schön Szabolcs: Csak akkor dől el a bajnokság, ha a Ferencváros nyer

KEZDÉS: 19.30. Szalai Gábor, az FTC középhátvédje úgy véli, hogy az idényben játszott sok kiélezett csatából szerzett tapasztalat döntőnek bizonyulhat.

Százalékokban az aranycsata: győzelem esetén 91%, hogy bajnok az FTC, de az ETO is hetven fölé mehet...

A Football Meets Data számításai szerint is elképesztő jelentősége van a bajnoki címre vonatkozóan annak, mi lesz a vasárnapi rangadó vége.

Sorsfordító áprilisi vasárnap – Mohai Dominik jegyzete

NS-VÉLEMÉNY. Egymás után a második évadban rezeg a léc a rekordbajnoknak.

Nagy meccs lesz – Thury Gábor jegyzete

NS-VÉLEMÉNY. A mostani végjáték minden eddiginél izgalmasabb.

ÉRDEKESSÉGEK

♦ Ez a bajnokság csúcsrangadója, hiszen a második helyezett fogadja az ugyancsak 59 pontos tabellaelsőt. A két csapat 1937 óta íródó közös történetében ez lesz a 139. bajnoki összecsapásuk, az örökmérleg nyelve erősen az FTC felé billen: 37 győri sikert, 35 döntetlent és 66 fővárosi győzelmet jelez. 

♦ A januári Üllői úti találkozójukat hátrányból az utolsó fél órában fordítva 3–1-re nyerték meg a győriek, megszakítva ezzel a ferencvárosiak elleni 8 meccses bajnoki nyeretlenségi sorozatukat (3 iksz, 5 vereség).

♦ A közelmúltban a Magyar Kupában is kétszer összekerültek, 2022-ben 4–1-re, tavaly februárban hosszabbításban 4–3-ra nyertek Győrben a vendég fővárosiak. Érdekesség, hogy szerdán Budapesten, a kupa elődöntőjében újra megmérkőznek egymással. 

♦ Az ETO pályaválasztása mellett kis eltéréssel a Ferencváros áll jobban, hiszen a mérleg 24 győri győzelem, 19 iksz, 26 FTC-siker. A gólkülönbség viszont egál: 107–107. A győrieknek odahaza bajnokin legutóbb majdnem 13 éve, 2013. május 12-én, Völgyi Dániel tizenegyesből lőtt góljával sikerült megverniük a Fradit (1–0). Akkor azzal a győzelemmel tette biztossá bajnoki címét a Győr, amely 30 év után lett újra és mindmáig utoljára aranyérmes az NB I-ben. Tavaly szeptemberben 2–0-ra a vendég Ferencváros győzött.

♦ Közös a két csapatban, hogy az előző 3 bajnokijukat megnyerték, és az is, hogy legutóbb egyaránt Zalaegerszegen kaptak ki. Az FTC február 14-én 3–1-re, az ETO március 7-én 2–1-re maradt alul, így a győriek 4, a ferencvárosiak pedig 7 mérkőzés óta veretlenek. Közben csak egyszer, a 26. fordulóban vesztettek pontot, amikor Borbély Balázs együttese odahaza nem bírt az MTK-val (0–0), Robbie Keane együttese pedig ikszelt Kisvárdán (1–1).

♦ Az ETO 8–4–2-es mérleggel vezeti a hazai táblázatot, az FTC pedig 11–3–1-es mutatóval a vendégtabellán első. A győriek saját közönségük előtt legutóbb november 21-én a ZTE-től szenvedtek vereséget (0–1). 

♦ A Sofascore, a Transfermarkt és az MLSZ adatai alapján összehasonlítottuk a két együttes bajnokságban nyújtott eddigi teljesítményét. Mint az alábbi táblázatunkból kiderül, sok mutatóban kicsi az eltérés közöttük, viszont kiemelendő, hogy míg az FTC csak 1, az ETO 4 mérkőzésen bizonyult gólképtelennek, a fővárosiaknál magasabb a gólok/kapura lövési kísérletek aránya, tehát hatékonyabbak a kapu előtt. A győriek lényegesen több gólt értek el jobb lábbal, míg a ferencvárosiak fejjel, viszont utóbbiak 10 ilyen találatából 7-et a télen távozott Varga Barnabás ért el, és ha ezeket levonjuk, már alig van különbség a két csapat között e tekintetben. A várható gólokhoz képest az ETO minimálisan kevesebbet ért el (xG: 2.02, gólátlag: 2.0), míg az FTC kicsivel felülteljesített (1.89, illetve 1.97).

MutatóETOFTC
Kapott gólok2930
Kapott gól nélküli meccsek109
Szerzett gólok5857
Szerzett gól nélküli mérkőzések41
Kapura lövési és fejelési kísérletek676613
Kaput eltaláló kísérletek491455
Gólok/kapura lövési és fejelési kísérletek8.6 %9.3%
Gólok 11-esből/büntetők6/76/7
Szabadrúgásgólok22
Gólok a 16-oson belülről4847
Gólok a 16-oson kívülről810
Gólok bal lábbal2124
Gólok jobb lábbal3123
Fejes gólok410
Öngólok20
Kapufák1614
Labdabirtoklás58.9%58.6%
Passzpontosság81.6 %82.3 %
Várható gólok (xG) meccsenkénti átlaga2.021.89
Sofascore teljesítményindex6.966.95
AZ ETO ÉS A Ferencváros ÖSSZEHASONLÍTÓ STATISZTIKÁI 

 

 

