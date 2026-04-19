NB I: ETO FC–Ferencvárosi TC

LABDARÚGÓ NB I
30. FORDULÓ
ETO FC–FERENCVÁROSI TC
Győr, ETO Stadion, 19.30 (TV: M4 Sport). Vezeti: Berke Balázs
ÉRDEKESSÉGEK
♦ Ez a bajnokság csúcsrangadója, hiszen a második helyezett fogadja az ugyancsak 59 pontos tabellaelsőt. A két csapat 1937 óta íródó közös történetében ez lesz a 139. bajnoki összecsapásuk, az örökmérleg nyelve erősen az FTC felé billen: 37 győri sikert, 35 döntetlent és 66 fővárosi győzelmet jelez.
♦ A januári Üllői úti találkozójukat hátrányból az utolsó fél órában fordítva 3–1-re nyerték meg a győriek, megszakítva ezzel a ferencvárosiak elleni 8 meccses bajnoki nyeretlenségi sorozatukat (3 iksz, 5 vereség).
♦ A közelmúltban a Magyar Kupában is kétszer összekerültek, 2022-ben 4–1-re, tavaly februárban hosszabbításban 4–3-ra nyertek Győrben a vendég fővárosiak. Érdekesség, hogy szerdán Budapesten, a kupa elődöntőjében újra megmérkőznek egymással.
♦ Az ETO pályaválasztása mellett kis eltéréssel a Ferencváros áll jobban, hiszen a mérleg 24 győri győzelem, 19 iksz, 26 FTC-siker. A gólkülönbség viszont egál: 107–107. A győrieknek odahaza bajnokin legutóbb majdnem 13 éve, 2013. május 12-én, Völgyi Dániel tizenegyesből lőtt góljával sikerült megverniük a Fradit (1–0). Akkor azzal a győzelemmel tette biztossá bajnoki címét a Győr, amely 30 év után lett újra és mindmáig utoljára aranyérmes az NB I-ben. Tavaly szeptemberben 2–0-ra a vendég Ferencváros győzött.
♦ Közös a két csapatban, hogy az előző 3 bajnokijukat megnyerték, és az is, hogy legutóbb egyaránt Zalaegerszegen kaptak ki. Az FTC február 14-én 3–1-re, az ETO március 7-én 2–1-re maradt alul, így a győriek 4, a ferencvárosiak pedig 7 mérkőzés óta veretlenek. Közben csak egyszer, a 26. fordulóban vesztettek pontot, amikor Borbély Balázs együttese odahaza nem bírt az MTK-val (0–0), Robbie Keane együttese pedig ikszelt Kisvárdán (1–1).
♦ Az ETO 8–4–2-es mérleggel vezeti a hazai táblázatot, az FTC pedig 11–3–1-es mutatóval a vendégtabellán első. A győriek saját közönségük előtt legutóbb november 21-én a ZTE-től szenvedtek vereséget (0–1).
♦ A Sofascore, a Transfermarkt és az MLSZ adatai alapján összehasonlítottuk a két együttes bajnokságban nyújtott eddigi teljesítményét. Mint az alábbi táblázatunkból kiderül, sok mutatóban kicsi az eltérés közöttük, viszont kiemelendő, hogy míg az FTC csak 1, az ETO 4 mérkőzésen bizonyult gólképtelennek, a fővárosiaknál magasabb a gólok/kapura lövési kísérletek aránya, tehát hatékonyabbak a kapu előtt. A győriek lényegesen több gólt értek el jobb lábbal, míg a ferencvárosiak fejjel, viszont utóbbiak 10 ilyen találatából 7-et a télen távozott Varga Barnabás ért el, és ha ezeket levonjuk, már alig van különbség a két csapat között e tekintetben. A várható gólokhoz képest az ETO minimálisan kevesebbet ért el (xG: 2.02, gólátlag: 2.0), míg az FTC kicsivel felülteljesített (1.89, illetve 1.97).
|Mutató
|ETO
|FTC
|Kapott gólok
|29
|30
|Kapott gól nélküli meccsek
|10
|9
|Szerzett gólok
|58
|57
|Szerzett gól nélküli mérkőzések
|4
|1
|Kapura lövési és fejelési kísérletek
|676
|613
|Kaput eltaláló kísérletek
|491
|455
|Gólok/kapura lövési és fejelési kísérletek
|8.6 %
|9.3%
|Gólok 11-esből/büntetők
|6/7
|6/7
|Szabadrúgásgólok
|2
|2
|Gólok a 16-oson belülről
|48
|47
|Gólok a 16-oson kívülről
|8
|10
|Gólok bal lábbal
|21
|24
|Gólok jobb lábbal
|31
|23
|Fejes gólok
|4
|10
|Öngólok
|2
|0
|Kapufák
|16
|14
|Labdabirtoklás
|58.9%
|58.6%
|Passzpontosság
|81.6 %
|82.3 %
|Várható gólok (xG) meccsenkénti átlaga
|2.02
|1.89
|Sofascore teljesítményindex
|6.96
|6.95