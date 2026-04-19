NB II: kettővel vezet a KTE és a Vidi, egyenlített a Misleny – ÉLŐ eredménykövető!

A Honvéd szombati győzelme után hat mérkőzést rendeznek vasárnap a labdarúgó NB II 26. fordulójában. A 17 órai meccseken a remek tavaszt produkáló Videoton Szegedre, a dobogóra hajtó Kecskemét Karcagra látogat, a négy bajnoki óta veretlen Tiszakécske a Csákvár ellen folytathatja jó sorozatát, míg a Kozármisleny az ötödik helyre léphet fel, ha legyőzi az Ajkát. 19 órától két kiesési helyosztóra kerül sor, a Soroksár az utolsó előtti Budafokot, a Békéscsaba a sereghajtó Szentlőrincet fogadja. Hétfőn a Vasas–BVSC összecsapással zárul a forduló. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi találkozóról online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!
LABDARÚGÓ NB II
26. FORDULÓ
Cikkünk folyamatosan frissül...
17 órakor kezdődött:
Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Videoton FC Fehérvár 0–2 (Varga R. 30., Németh D. 35.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Karcagi SC–Kecskeméti TE 0–2 (Beke 42., Pálinkás 45+15.) – szünet – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Tiszakécskei LC–Aqvital FC Csákvár 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
HR-Rent Kozármisleny–FC Ajka 1–1 (Kozics 45+2. –11-esből, ill. Cipf 10. –11-esből) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Később kezdődik:
19.00: Soroksár SC–Budafoki MTE
19.00: Békéscsaba 1912 Előre–Szentlőrinc
Szombaton játszották
Mezőkövesd Zsóry FC–Budapest Honvéd FC 1–2
Hétfőn játsszák
20.00: Vasas FC–BVSC-Zugló (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
A JÁTÉKNAP ELŐTT
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Vasas FC
|25
|17
|4
|4
|51–18
|+33
|55
|2. Budapest Honvéd
|26
|17
|3
|6
|45–21
|+24
|54
|3. Kecskeméti TE
|25
|13
|3
|9
|39–31
|+8
|42
|4. Mezőkövesd
|26
|12
|6
|8
|34–30
|+4
|42
|5. Csákvár
|25
|9
|10
|6
|39–33
|+6
|37
|6. Videoton FC Fehérvár
|25
|9
|9
|7
|32–25
|+7
|36
|7. Kozármisleny
|25
|9
|8
|8
|29–36
|–7
|35
|8. Karcagi SC
|25
|9
|7
|9
|27–35
|–8
|34
|9. Tiszakécske
|25
|8
|9
|8
|31–35
|–4
|33
|10. Szeged-Csanád GA
|25
|8
|8
|9
|26–28
|–2
|32
|11. FC Ajka
|25
|10
|1
|14
|19–30
|–11
|31
|12. BVSC-Zugló
|25
|9
|4
|12
|28–26
|+2
|31
|13. Soroksár SC
|25
|5
|8
|12
|33–42
|–9
|23
|14. Békéscsaba
|25
|5
|8
|12
|25–38
|–13
|23
|15. Budafoki MTE
|25
|5
|7
|13
|24–42
|–18
|22
|16. Szentlőrinc
|25
|3
|11
|11
|28–40
|–12
|20
