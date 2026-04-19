Nemzeti Sportrádió

NB II: kettővel vezet a KTE és a Vidi, egyenlített a Misleny – ÉLŐ eredménykövető!

2026.04.19. 16:52
null
Beke Péter (lilában) és a Kecskemét a feljutásról már aligha álmodozhat, de a dobogóra minden esélye megvan (Fotó: Árvai Károly, archív)
Címkék
Csákvár Szentlőrinc Békéscsaba NB II Szeged Ajka Videoton FC Fehérvár KTE Karcag Tiszakécske élő eredménykövetés Kozármisleny labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA Szeged-Csanád Grosics Akadémia Kecskemét Soroksár Videoton NB II 26. forduló Budafok
A Honvéd szombati győzelme után hat mérkőzést rendeznek vasárnap a labdarúgó NB II 26. fordulójában. A 17 órai meccseken a remek tavaszt produkáló Videoton Szegedre, a dobogóra hajtó Kecskemét Karcagra látogat, a négy bajnoki óta veretlen Tiszakécske a Csákvár ellen folytathatja jó sorozatát, míg a Kozármisleny az ötödik helyre léphet fel, ha legyőzi az Ajkát. 19 órától két kiesési helyosztóra kerül sor, a Soroksár az utolsó előtti Budafokot, a Békéscsaba a sereghajtó Szentlőrincet fogadja. Hétfőn a Vasas–BVSC összecsapással zárul a forduló. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi találkozóról online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!

LABDARÚGÓ NB II
26. FORDULÓ

Cikkünk folyamatosan frissül...

17 órakor kezdődött:

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Videoton FC Fehérvár 0–2 (Varga R. 30., Németh D. 35.) ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Karcagi SC–Kecskeméti TE 0–2 (Beke 42., Pálinkás 45+15.) – szünet ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Tiszakécskei LC–Aqvital FC Csákvár 0–0 ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
HR-Rent Kozármisleny–FC Ajka 1–1 (Kozics 45+2. –11-esből, ill. Cipf  10. –11-esből)  ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Később kezdődik:

19.00: Soroksár SC–Budafoki MTE
19.00: Békéscsaba 1912 Előre–Szentlőrinc

Szombaton játszották
Mezőkövesd Zsóry FC–Budapest Honvéd FC 1–2
Hétfőn játsszák
20.00: Vasas FC–BVSC-Zugló (Tv: M4 Sport)

   
AZ ÁLLÁS
A JÁTÉKNAP ELŐTT		MGyDVL–KGkP
  1. Vasas FC25174451–18+3355
  2. Budapest Honvéd26173645–21+2454
  3. Kecskeméti TE25133939–31+842
  4. Mezőkövesd26126834–30+442
  5. Csákvár25910639–33+637
  6. Videoton FC Fehérvár2599732–25+736
  7. Kozármisleny2598829–36–735
  8. Karcagi SC2597927–35–834
  9. Tiszakécske2589831–35–433
10. Szeged-Csanád GA2588926–28–232
11. FC Ajka251011419–30–1131
12. BVSC-Zugló25941228–26+231
13. Soroksár SC25581233–42–923
14. Békéscsaba25581225–38–1323
15. Budafoki MTE25571324–42–1822
16. Szentlőrinc253111128–40–1220

 

 

