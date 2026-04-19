NB II: kettővel vezet a KTE és a Vidi, egyenlített a Misleny – ÉLŐ eredménykövető!

A Honvéd szombati győzelme után hat mérkőzést rendeznek vasárnap a labdarúgó NB II 26. fordulójában. A 17 órai meccseken a remek tavaszt produkáló Videoton Szegedre, a dobogóra hajtó Kecskemét Karcagra látogat, a négy bajnoki óta veretlen Tiszakécske a Csákvár ellen folytathatja jó sorozatát, míg a Kozármisleny az ötödik helyre léphet fel, ha legyőzi az Ajkát. 19 órától két kiesési helyosztóra kerül sor, a Soroksár az utolsó előtti Budafokot, a Békéscsaba a sereghajtó Szentlőrincet fogadja. Hétfőn a Vasas–BVSC összecsapással zárul a forduló. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi találkozóról online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!

LABDARÚGÓ NB II

26. FORDULÓ Cikkünk folyamatosan frissül... 17 órakor kezdődött: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Videoton FC Fehérvár 0–2 (Varga R. 30., Németh D. 35.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Karcagi SC–Kecskeméti TE 0–2 (Beke 42., Pálinkás 45+15.) – szünet – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Tiszakécskei LC–Aqvital FC Csákvár 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

HR-Rent Kozármisleny–FC Ajka 1–1 (Kozics 45+2. –11-esből, ill. Cipf 10. –11-esből) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT! Később kezdődik: 19.00: Soroksár SC–Budafoki MTE

19.00: Békéscsaba 1912 Előre–Szentlőrinc Szombaton játszották

Mezőkövesd Zsóry FC–Budapest Honvéd FC 1–2

Hétfőn játsszák

20.00: Vasas FC–BVSC-Zugló (Tv: M4 Sport) AZ ÁLLÁS

A JÁTÉKNAP ELŐTT M Gy D V L–K Gk P 1. Vasas FC 25 17 4 4 51–18 +33 55 2. Budapest Honvéd 26 17 3 6 45–21 +24 54 3. Kecskeméti TE 25 13 3 9 39–31 +8 42 4. Mezőkövesd 26 12 6 8 34–30 +4 42 5. Csákvár 25 9 10 6 39–33 +6 37 6. Videoton FC Fehérvár 25 9 9 7 32–25 +7 36 7. Kozármisleny 25 9 8 8 29–36 –7 35 8. Karcagi SC 25 9 7 9 27–35 –8 34 9. Tiszakécske 25 8 9 8 31–35 –4 33 10. Szeged-Csanád GA 25 8 8 9 26–28 –2 32 11. FC Ajka 25 10 1 14 19–30 –11 31 12. BVSC-Zugló 25 9 4 12 28–26 +2 31 13. Soroksár SC 25 5 8 12 33–42 –9 23 14. Békéscsaba 25 5 8 12 25–38 –13 23 15. Budafoki MTE 25 5 7 13 24–42 –18 22 16. Szentlőrinc 25 3 11 11 28–40 –12 20