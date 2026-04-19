NB II: kettővel vezet a KTE és a Vidi, egyenlített a Misleny – ÉLŐ eredménykövető!

„Minden nyílt maradt” – Böde-Bíró Blanka a Metz elleni BL-negyeddöntőről

2026.04.19. 16:55
Vámos Petra női kézi BL FTC női kézilabda Böde-Bíró Blanka Metz Ferencváros
A női kézilabda Bajnokok Ligája-negyeddöntő első mérkőzésén a Ferencváros végletekig kiélezett csatában 31–31-es döntetlenre végzett a Metz ellen Érden. A mérkőzés után Böde-Bíró Blanka, az FTC kapusa és Vámos Petra, a vendégek irányítója értékelte csapata teljesítményét.

 

 

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–METZ HB (francia) 31–31 (14–15)
Érd, 1800 néző. V: Mikelic, Paradina (horvátok)
FTC: Glauser – Malestein 4, INGSTAD 5, Tranborg 1, VOGEL 7, Simon P. 3, Márton G. 4. Csere: BÖDE-BÍRÓ B.  (kapus), Klujber 6 (5), Cvijics 1, Szeibert. Edző: Jesper Jensen
METZ: BUNDSEN 1 – GRANIER 5, Grandveau 2, Borg 1, BOUKTIT 9 (4), Axnér, Valentini 1. Csere: Ngombele, Augustine, Vámos P., Zaadi 1, WAJOKA 5, ALBEK 6. Edző: Emmanuel Mayonnade
Az eredmény alakulása. 7. perc: 1–4. 14. p.: 5–5. 18. p.: 9–8. 26. p.: 11–15. 34. p.: 17–16. 40. p.: 22–20. 45. p.: 22–25. 53. p.: 25–28. 56. p.: 29–29
Kiállítások: 2, ill. 10 perc
Hétméteresek: 5/5, ill. 4/4
MESTERMÉRLEG
Jesper Jensen: – Egyik csapat sem lehet elégedett a döntetlennel, de mindkettőnek jár az elismerés, hatalmas küzdelem volt, jó kapus- és egyéni teljesítményekkel. Okkal érezheti azt mindkét fél, hogy lehetett volna még jobb is, de nincs veszve semmi, hat napunk lesz arra, hogy megtaláljuk a nyitját annak, hogyan kerekedjünk felül a visszavágón.
Emmanuel Mayonnade: – Nehéz mérkőzés volt, amilyenre számítottunk. Az FTC az egyik legnehezebb rivális ebben a BL-szakaszban. Nem terveztük, hogy ennyi hullámzás lesz benne, de most már látjuk, mi kell ahhoz, hogy sikerrel vegyük a visszavágót.

Kézilabda
2 órája

Nem bírt egymással az FTC és a Metz a női kézi BL negyeddöntőjének első mérkőzésén

Döntetlennel zárult a hatalmas küzdelmet hozó mérkőzés az Érd Arénában. A franciák egyik legjobbja a második félidőben hat góllal beszálló Albek Anna volt.

 

